Quercetti Tecno Wood : le nuove costruzioni in legno Made in Italy

Quercetti Tecno Wood è il recente ampliamento di gamma della linea di giochi in legno Made in Italy di Quercetti, vi va di scoprirli assieme?

Natale è alle porte e la corsa ai regali per i più piccoli è già iniziata.

Forse anche voi, come me, siete alla ricerca di alternative intelligenti e analogiche alle proposte imperanti nella pubblicità quindi è con piacere che oggi vi parlo di Quercetti Tecno Wood , una delle recenti new entry nella gamma di giochi in legno lanciata da Quercetti lo scorso Natale.

Quercetti Gioca Wood e le new entry Quercetti Tecno Wood

Risale più o meno ad un anno fa il lancio di Quercetti Gioca Wood, la linea di giocattoli, costruzioni e puzzle in legno certificato FSC 100% Made in Italy caratterizzata da cura dei dettagli, design innovativo e colori esclusivi realizzati con vernici a base acqua.

Obiettivo: proporre ai più piccoli giocattoli che diano sfogo alla loro manualità e creatività fornendo modalità di gioco studiate per strapparli all’isolamento spesso creato dai giochi tecnologici.

Con l’occasione di Natale 2017 Quercetti ha ben pensato di proseguire i suoi “esperimenti” con il legno ampliando la linea Gioca Wood con 3 nuovi giocattoli che puntano sull’alternanza legno/plastica: semplici giochi di costruzione con grossi elementi in legno e plastica da avvitare fra loro per dar vita ad infinite costruzioni; giochi destrutturati, per dare libero sfogo alla creatività.

La gamma prodotti Quercetti Tecno Wood

Le tre nuove proposte per la linea di giochi in legno Gioca Wood sono Quercetti Tecno Wood Animali della Savana, Forme e Veicoli, tutte pensate per bambini dai 3 anni in sù.

Tre diversi kit accomunati dalla presenza di grandi forme di legno sagomate e colorate e grosse viti/bulloni in robusta plastica antiurto per assemblarle in un numero praticamente infinito di composizioni: col set Quercetti Tecno Wood Animali della savana è possibile costruire animali più o meno fantastici mischiando teste code e zampe, col set Tecno Wood Veicoli o forme invece i bambini possono reinventarsi piccoli ingegneri, progettando e assemblando robot, macchine, trattori e tanti altri soggetti. Vediamo un po’ più nel dettaglio di cosa si tratta.

Quercetti Tecno wood veicoli

Il kit gioco contiene tutto l’occorrente per realizzare automobili, camion, trattori, moto, go-cart o qualsiasi altro veicolo la fantasia vi spinga ad immaginare: la versione grande include 23 elementi traforati bidimensionali in legno, 32 viti/bulloni/rondelle in plastica antiurto, 6 ruote, 4 dadi in legno da usare come elementi di connessione e un utile album di istruzioni con tanti esempi di veicoli costruibili con il contenuto della confezione.

Quercetti Tecno wood forme

Il kit gioco contiene tante forme da montare in mille modi diversi per realizzare robot, buffi personaggi, strutture, costruzioni, e qualsiasi altra cosa la fantasia suggerisca: la versione grande include 24 elementi traforati bidimensionali in legno, 22 viti/bulloni/rondelle in plastica antiurto, 2 ruote, 4 dadi in legno e un utile album di istruzioni con tanti esempi di animali, personaggi e veicoli costruibili con il contenuto della confezione.

Quercetti Tecno wood animali della savana

Questo kit gioco contiene tutto l’occorrente per creare simpatici animali reali e di fantasia e immaginarne tante avventure nella savana, scambiando corpi, teste, zampe e code: 2 fustellati in legno con 4 animali (coccodrillo, giraffa, rinoceronte e zebra) e 40 viti/bulloni/rondelle in plastica antiurto. Credo che sia l’unico a non contenere un libretto con esempi di costruzioni realizzabili in quanto in questo caso le sagome degli animali parlano da sole!

Quercetti Tecno Wood alla prova

Qui a casa il Natale è arrivato in anticipo e Chiara sta giocando con i set Quercetti Tecno Wood da circa un mese.

Il suo preferito è il kit Veicoli e, sebbene non sia ancora completamente in grado di realizzare veicoli completi da sola come il set consentirebbe di fare, vedo che le piace molto e che la intrattiene con un grado di concentrazione e di impegno praticamente impossibile da raggiungere con i giochi elettronici: combina gli elementi di legno con viti e bulloni creando mix più o meno fantasiosi, prova ad imitare le costruzioni suggerite dal libretto di istruzioni (che a mio parere sono oggettivamente difficiline per essere fatte in autonomia da un bambino di 4 anni) e quando la frustrazione prende il sopravvento perchè non riesce a realizzare quello che vorrebbe chiede il mio aiuto per completare l’opera.

Dopodichè, quando ha in mano un veicolo intero in grado di stare in piedi e rotolare sulle proprie ruote, il gioco continua sul tappeto con percorsi stradali (Ikea) che sta al centro della sua camera e in giro un po’ ovunque per casa seguendo l’ispirazione di viaggio del momento 🙂

Fin dal primo uso mi è stato subito evidente quanto questi kit Quercetti Tecno Wood piacesseo a Chiara…come darle torto del resto? Ciascuna scatola infatti contiene tanti pezzi in legno decorati a colori vivaci, con i quali e con le viti/bulloni/ruote in dotazione le è possibile creare un numero praticamente infinito di combinazioni.

A parte il fatto che questi giochi in legno piacciano a Chiara, che comunque è un requisito importante, da mamma apprezzo sinceramente molte loro caratteristiche:

offrono una modalità di gioco completamente aperta in cui manualità, fantasia e pensiero creativo sono i protagonisti assoluti con l’utile effetto collaterale di avvicinarla indirettamente ai principi fondamentali della meccanica;

le possibilità di combinazione dei pezzi sono talmente vaste che non ho alcun dubbio sul fatto che questi kit contineranno ad essere interessanti e stimolanti per Chiara per un bel numero d’anni;

sono realizzati con grande attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale: il legno è certificato FSC e colorato con vernici ad acqua, la plastica è robusta e antiurto, le finiture superficiali sono iper-precise (niente microschegge nè spigoli appuntiti);

sono Made in Italy, una rarità nel panorama dei giocattoli.

Insomma, che dire, speriamo che l’anno prossimo Quercetti non aspetti fino a Natale per aggiungere qualche altro tassello alla splendida famiglia di giochi in legno Gioca Wood!