Radici Toscane deodoranti naturali per ascelle mitiche: la mia opinione

Radici Toscane è il giovanissimo brand Made in Italy di deodoranti naturali a base di bicarbonato che ha allietato questa primavera 😀

La ricerca del deodorante naturale perfetto per le mie necessità è stata per me un po’ come la ricerca del Santo Graal, qualcosa di tanto desiderato quanto irraggiungibile finché non ho iniziato a percorrere la strada dei deodoranti naturali in crema a base di bicarbonato (di qualche settimana fa la recensione del deodorante Active di The Natural Deodorant co) ed ho scoperto che arrivare fino a sera senza manifestare odori indesiderati è una missione meno impossibile del previsto!

C0me resistere quindi alla tentazione di provare anche uno dei deodoranti naturali di Radici Toscane? Impossibile…

Radici Toscane : un po’ di storia

I deodoranti naturali Radici Toscane nascono due anni fa quando Andrea, stanco di comprare il solito deodorante di “ultima generazione” che non gli permetteva di arrivare a fine serata senza puzzare, rimase folgorato dal suggerimento di un suo amico di utilizzare il bicarbonato.

Fu così che Andrea, partendo da spunti online, creò una prima crema deodorante con oli essenziali e rimase sbalordito dal risultato: riusciva per la prima volta ad arrivare a fine serata senza rimettersi il deodorante e senza odori strani!

Da allora ad oggi il primo esperimento di Andrea si è trasformato in realtà : due deodoranti naturali dal nome di DeoPeregrino e DeoVerberino.

Formulazioni e caratteristiche dei deodoranti naturali Radici Toscane

I deodoranti Radici Toscane sono prodotti con cura e passione in Toscana e contengono solo ingredienti che servono davvero:

Amido di Riso per addensarli e assorbire il sudore,

Bicarbonato per combattere gli odori e i batteri del sudore,

Burro di Cacao per dar loro forma e curare la pelle,

Burro di Karitè per ammorbidire la pelle,

Olio di cocco come antibatterico, lenitivo e curativo,

Olio di Mandorle elasticizzante,

Oli Essenziali con funzione antibatterica e deodorante.

Nessun ingrediente antitraspirante perché la funzione di questi deodoranti naturali non è quella di impedire di sudare ma di evitare i cattivi odori.

Radici Toscane – Deo Peregrino

Deo Peregrino è il primo deodorante inventato della famiglia Radici Toscane; la sua efficacia è garantita da un potente mix di oli essenziali: Tea Tree (antibatterico, disinfettante e cicatrizzante), lavanda, menta (antibatterica, rinfrescante e antinfiammatoria), limone e salvia (aiuta a controllare la sudorazione e combatte il cattivo odore).

INCI: SODIUM BICARBONATE, PRUNUS DULCIS, ORYZA SATIVA, BUTYROSPERMUM PARKII, COCOS NUCIFERA, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, HELIANTHUS ANNUUS, THEOBROMA CACAO, LAVANDULA HYBRIDA, SALVIA SCLAREA, ARNICA MONTANA, MENTHA ARVENSIS, CITRUS LIMONUM, MELALEUCA ALTERNIFOLIA, TOCOPHEROL, CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

Radici Toscane – Deo Verberino

Deo Verberino nasce con l’obiettivo di fondere l’efficacia del deodorante con un profumo chiaro e distinto; la sua efficacia è dovuta ad un mix di oli essenziali semplice ma efficace: Tea Tree, Verbena e Limone.

INCI: SODIUM BICARBONATE, PRUNUS DULCIS, ORYZA SATIVA, BUTYROSPERMUM PARKII, COCOS NUCIFERA, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, HELIANTHUS ANNUUS, THEOBROMA CACAO, ALOE BARBADENSIS, CITRUS LIMONUM, VERBENA OFFICINALIS, MELALEUCA ALTERNIFOLIA, TOCOPHEROL, CITRAL, CITRONELLOL,

GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

La mia opinione su Deo Peregrino Radici Toscane

Venendo a noi, l’unico deodorante della famiglia Radici Toscane che al momento ho utilizzato è Deo Peregrino, d’altra parte essendo io un amante del profumo di lavanda non poteva essere diversamente 😛

Deo Peregrino si presenta con una consistenza piuttosto compatta ma tende a sciogliersi non appena lo si tocca con il calore delle dita; una volta appoggiato sulle ascelle si spalma ed assorbe in un attimo (fatta eccezione per i granelli di bicarbonato di cui si sente la presenza sia durante la fase di massaggio che dopo ma che non arrecano alcun fastidio).

Ha un per me gradevolissimo profumo balsamico dovuto alla presenza di lavanda e menta che si sente nei minuti immediatamente successivi la sua applicazione ma poi tende a sparire.

Lo sto utilizzando da alcune settimane e devo dire che la promessa di arrivare a sera senza puzzare è mantenuta in pieno, non c’è infatti ancora una situazione in cui mi abbia tradito…insomma dal mio punto di vista è altamente consigliato 🙂

Aggiungo solo come nota a margine che non tutte le persone tollerano bene i deodoranti a base di bicarbonato: alcune dopo un po’ di tempo dall’inizio dell’utilizzo mostrano segno di sensibilizzazione e ingrossamento dei linfonodi…a me per ora ciò non accade e onestamente spero che continui così dal momento che pare che nei deodoranti a base di bicarbonato io abbia finalmente trovato la soluzione ai miei problemi di sudorazione! 😀

Se la mia recensione vi dovesse stimolare l’acquisto compulsivo sappiate che i deodoranti Radici Toscane si trovano ad esempio su Biobalù (che il sito da cui l’ho comprato io), Preziosi Ecobio e Cuccioli d’Uomo.

Sito Web Radici Toscane