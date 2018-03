Rahua , vi presento il brand e le mie opinioni su shampoo e balsamo

I prodotti capelli Rahua Amazon Beauty® rientrano nella gamma di cosmetici di lusso che ho guardato con un certo desiderio per un po’ di tempo senza mai decidermi a provarli.

Questo fino a qualche tempo fa quando, in un momento in cui desideravo farmi un regalo, mi sono accorta dell’esistenza di prodotti Rahua in travel size da 60ml…un quantitativo sufficiente per fare svariati lavaggi e quindi farmi un’idea piuttosto attendibile sul se questo brand meritasse davvero la buona fama che lo circonda.

Le origini e la storia del brand Rahua Amazon Beauty®

La storia di Rahua affonda le sue origini a secoli fa quando le donne delle tribù Quechua-Shuar della profonda foresta amazzonica scoprirono le eccezionali proprietà emollienti e nutritive dell’olio Rahua (ra-wa).

La capacità di quest’olio di fortificare, donare lucentezza ai capelli e luminosità alla pelle, lo elevarono rapidamente a ingrediente principe dei rituali di bellezza delle donne Quechua-Shuar che, nel 1990, condivisero questo loro segreto di bellezza con il noto parrucchiere newyorkese Fabian Lliguin, un ecuadoriano di discendenza Quechua grande fautore della conservazione dell’Amazzonia.

Dopo aver verificato gli effetti dell’olio Rahua sui capelli delle donne Quechua-Shuar, Lliguin decise di testare l’efficacia di questo prezioso ingrediente sui suoi clienti sparsi in varie parti del mondo; a tale scopo Lliguin formulò una linea di prodotti per la cura dei capelli di origine vegetale costruita attorno all’olio Rahua e proprio per questo denominata Rahua Amazon Beauty®.

Il progetto Rahua Amazon Beauty, curato da Fabian e da sua moglie Anna Ayers, riscosse e tuttora riscuote grande successo sia per l’estrema efficacia dei prodotti che per la sua capacità di trasportare chi li utilizza in luoghi incontaminati e svelarne l’abbondanza di ingredienti ristoratori che ricollegano a Madre Natura.

La filosofia Rahua e le scelte formulative dei suoi prodotti capelli

Il successo praticamente istantaneo dei prodotti capelli Rahua Amazon Beauty è dovuto alle loro straordinarie prestazioni che sono valse loro la vincita del Best of Green Beauty al Cosmoprof 2012: chi li ha utilizzati testimonia non solo la loro capacità di conservare e proteggere i capelli ma anche quella di rivitalizzare e rinforzare i capelli danneggiati e calmare il cuoio capelluto.

E il loro segreto risiede nella struttura molecolare stessa dell’olio Rahua: a differenza di altri olii botanici o siliconi ampiamente utilizzati nei prodotti capelli che ne rivestono solo l’esterno, la molecola di olio Rahua è sufficientemente piccola da penetrare in profondità nella corteccia dei capelli – legandola e riparandola – e contemporaneamente lisciando la cuticola.

La mission di Rahua è quella di creare i prodotti più puliti, efficaci e sostenibili sul mercato impegnandosi nel contempo a sostenere le comunità locali della foresta pluviale amazzonica.

La collezione di prodotti per la cura dei capelli Rahua ha come ingredienti principali gli oli Rahua, Palo Santo e Morete mentre la collezione di prodotti per la cura del corpo Rahua ha come ingredienti principali oli gli Sacha Inchi e Morete tutti prodotti e lavorati dalle popolazioni del Quechua-Shuar e delle vicine nazioni indigene secondo i metodi e rituali tradizionali e sostenibili che sono stati tramandati di generazione in generazione.

Ecco quindi che la raccolta delle materie prime per la lavorazione dei prodotti Rahua avviene sostenendo concretamente le popolazioni locali dell’Amazzonia; proprio a questo scopo Amazon Beauty® Inc. ha ideato il proprio standard chiamato Symbiotic®: un ingrediente per essere classificato Symbiotic® deve essere raccolto dalle foreste vergini dell’Amazzonia, coltivato e ottenuto usando gli stessi metodi tradizionali usati dalle tribù amazzoniche per secoli.

Tutti i prodotti Rahua sono vegani, biologici, senza solfati, parabeni, glutine, cruelty-free e supportano la conservazione della foresta pluviale amazzonica, delle comunità di indigeni che vivono lì e della loro economia.

Le mie opinioni sui prodotti capelli Rahua

Il mio recente avvicinamento al brand Rahua è avvenuto tramite l’acquisto su Amazon del travel kit di prodotti per capelli The Jet Setter Classic Duo composto da due mini-taglie da 60ml l’una di Classic Shampoo e Classic Conditioner.

Questa combinazione di prodotti è nota per la sua capacità di pulire i capelli e nutrirli, lasciandoli lucidi, nutriti e rafforzati…insomma viene considerata come una vera e propria manna dal cielo per le capigliature deboli e opache, in particolar modo adatta per i capelli tinti.

Entrambi i prodotti contengono:

Olio di noce di Rahua, dalle proprietà idratanti, rinforzanti e riparatrici su cute e capelli che consentono loro di crescere lunghi e forti.

Olio di Palo Santo, dalla profanazione delicata e proprietà aromaterapiche rilassanti.

Aloe Vera che idrata, stimola e rigenera i capelli opachi e senza corpo.

Estratto di Tè verde che riduce i danni dell’ esposizione ai raggi solari.

Quinoa (senza glutine) che ripara e aiuta il mantenimento dell’ idratazione.

Rahua Classic Shampoo

Rahua Classic Shampoo si propone come un trattamento lussuoso naturale che deterge delicatamente ed efficacemente i capelli lasciandoli sani e luminosi. Adatto per tutti i tipi di capelli, è particolarmente consigliato per i capelli trattati perché la sua formulazione a base di soli ingredienti naturali priva di tensioattivi chimici, non danneggia i pigmenti del colore nè degli eventuali altri trattamenti eseguiti sui capelli.

INCI: AQUA, GREEN TEA HERBAL WATER, LONICERA CAPRIFOLIUM FLOWER EXTRACT, RUBUS IDAEUS LEAF EXTRACT, ALOE BARBADENSIS, SHEA BETAINE, COCONUT BETAINE, GLYCERIN, MARIS SAL, CAPRYLIC ACID, NATURAL AROMA, GLYCINE AMINO ACID, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, CORN GLUTEN AMINO ACIDS, TOCOPHEROL (VITAMIN E), UNGURAHUA OIL, RAHUA NUT OIL, LECITHIN, PALO SANTO OIL, PANTHENOL, HYDROLYZED OAT PROTEIN, CITRIC ACID

La travel-size da 60ml che ho acquistato è durata per un bel numero di lavaggi e mi ha permesso di apprezzare molto questo shampoo: innanzitutto la sua capacità detergente è notevole (capace di pulire perfettamente i capelli anche all’attaccatura, con una cute che – nel mio caso – ultimamente risulta particolarmente grassa) ed anche la durata della pulizia è molto buona tanto da arrivare a 3 giorni e mezzo che è il massimo che io riesco a permettermi.

Va detto che non è il tipo di shampoo che io solitamente consiglio ai neofiti del bio: fa poca schiuma, anche strofinandolo tra le mani prima di applicarlo sui capelli, quindi il rischio di cadere nell’inganno di pensare che non pulisca affatto e di utilizzarne troppo è dietro l’angolo; utilizzando il quantitativo corretto però i risultati sono sorprendenti, sia in termini di pulizia che di lucentezza dei capelli dopo il lavaggio…il risultato finale è che sembra di essere andati dal parrucchiere! Il profumo delicato e leggermente balsamico, che io personalmente trovo molto gradevole, permane sui capelli (ed anche nella stanza da bagno) abbastanza a lungo.

Il prezzo è sicuramente importante (36€ per 275ml di prodotto), cifra che – nonostante le prestazioni degne di nota – difficilmente spendo volentieri per i prodotti a risciacquo come questo…questo per dire che nonostante le ottime impressioni ricevute non so se acquisterò mai la full size di prodotto.

Rahua Classic Conditioner

Rahua Classic Conditioner è un balsamo 100 % naturale famoso per la sua capacità di nutrire e rafforzare follicoli piliferi e cuoio capelluto, levigando e rendendo lucente ogni ciocca.

INCI: AQUA, GREEN TEA HERBAL WATER, LONICERA CAPRIFOLIUM FLOWER EXTRACT, RUBUS IDAEUS LEAF EXTRACT, ALOE BARBADENSIS, BEHENTRIMONIUM METHOSULPHATE, GLYCERIN, STEARALKONIUM CHLORIDE, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) OIL, RAHUA NUT OIL, GLYCERYL STEARATE, ORYZA SATIVA, COCOS NUCIFERA, NATURAL AROMA, CAPRYLIC ACID, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, CORN GLUTEN AMINO ACIDS, UNGURAHUA OIL, MIXED TOCOPHEROL, LECITHIN, PALO SANTO OIL, PANTHENOL, HYDROLYZED OAT PROTEIN, GLYCINE AMINO ACID, SACCHARUM OFFICINARUM

Mentre al momento in cui vi scrivo ho terminato la mini-size di Rahua Classic Shampoo, la corrispondente mini-taglia di Rahua Classic Conditioner è ancora ben lontana dall’essere finita.

Fin dal primo utilizzo di questo balsamo ho apprezzato l’impareggiabile capacità districante e ammorbidente che ha sui capelli: basta applicarne un quantitativo più che esiguo ed i capelli si trasformano letteralmente sotto le mani.

Il tempo di posa necessario per ottenere buoni risultati è decisamente minimo (quello consigliato è di 3 minuti ma in realtà i capelli risultano morbidi e ben districati praticamente anche senza lasciarlo in posa). Il suo profumo delicato e balsamico è del tutto analogo a quello dello shampoo e quindi altrettanto piacevole.

Anche in questo caso il prezzo è importante (38€ per 275ml di prodotto) ma per quanto mi riguarda sono più propensa all’acquisto di questo prodotto di quanto non sia dello shampoo perché in questo caso mi aspetto una durata del prodotto molto prolungata nel tempo che, abbinata alle ottime prestazioni, mi fa pensare che ne varrebbe maggiormente la pena.

Dove è possibile acquistare i prodotti Rahua

Trattandosi di un marchio made in USA di lusso Rahul non è particolarmente diffuso negli shop online italiani ma potete sicuramente reperire i suoi prodotti su Amazon, Green Soul Cosmetics e The Beautyaholic’s Shop.

Voi avete già acquistato e provato qualche prodotto Rahua ?