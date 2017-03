Oggi vorrei tornare a parlarvi di un’azienda italiana che ha conquistato il mio cuore già da tempo e di cui infatti vi avevo già parlato circa un anno fa ovvero di RE-BELLO Eco-Fashion.

Solo un anno è passato da quello che vi ho raccontato allora (se volete rileggere il mio articolo lo trovate QUI) ma non tutto è rimasto uguale!

RE-BELLO : missione, rivoluzionare l’industria della moda

RE-BELLO ha infatti mantenuto la sua missione di rivoluzionare l’industria ad alto impatto ambientale della moda dimostrando al mondo che è possibile fare e produrre moda anche rispettando l’ambiente che ci circonda.

Come?! Utilizzando un processo produttivo dei capi d’abbigliamento ecosostenibile a 360°: dalla selezione delle materie prime (cotone biologico, bambù ed eucalipto) all’esecuzione di trattamenti (lavaggi e tinte) a basso impatto ambientale e non dannosi per il consumatore finale, dalla realizzazione di stampe con colori a base d’acqua all’esecuzione del finissaggio post-confezione solo con colori a basso impatto ambientale ed enzimi organici per arrivare ad logistica del trasporto che minimizza i chilometri che i capi devono percorrere per arrivare al consumatore (la produzione avviene nell’area mediterranea – Italia, Grecia, Turchia – ed esclude la produzione in paesi lontani quali l’Asia).

RE-BELLO : non più solo t-shirt

A partire dalle collezioni AI 2013 e PE 2013 RE-BELLO si è trasformata da sempilice «t-shirteria» ad un’azienda in grado di offrire un total-look completamente green introducendo anche maglie, camiceria e pantaloni (ovviamente anche loro certificati Global Organic Textiles Standards, Oeko-Tex Standard 100, Soil Association Organic).

Ma oltre ad eco-sostenibilità, qualità, comfort e moda, RE-BELLO ha incluso tra le colonne portanti dei propri valori l’innovazione tant’è che nella collezione AI 2013 è stata lanciata una linea di pantaloni non solo in cotone organico certificato GOTS ma anche prodotti con il 100% di energia eolica. “Powered by 100% Wind Energy”.

E come se le novità non bastassero, sappiate che dalla collezione AI 2015 tutta la maglieria RE-BELLO sarà doppiamente sostenibile in quanto realizzata in lana cardata, riciclata e certificata TÜV, e CO2 neutral (per annullare l’impatto delle emissione di CO2 dovute alla rigenerazione della lana, vengono acquistati crediti verdi con i quali vengono successivamente piantati gli alberi necessari a riassorbire il CO2 emesso, rendendo il ciclo di rigenerazione a impatto zero!).

Vi lascio qui alcune immagini della collezione uomo-donna PE 2014 provenienti dal loro catalogo ma se volete vedere tutti i capi di abbigliamento vi conviene sicuramente fare un salto QUI .



Non so cosa ne pensiate voi ma io trovo questi capi davvero interessanti non solo per le indubbie caratteristiche ecologiche ma anche per il modo unico in cui riescono caratteristiche estetiche giovanili ed in linea con i tempi, comodità e praticità d’uso, sportività ed eleganza.

RE-BELLO è anche impegno sociale

Se questo non vi bastasse per “innamorarvi” di questa azienda come già è capitato a me, sappiate che RE-BELLO è anche molto impegnata nel sociale: nel 2011 tutto il ricavato di una serie limitata di 300 t-shirt è stato devoluto alla Croce Rossa di Bolzano a supporto dei terremotati in Giappone, nel 2012 un’azione analoga è stata svolta a supporto dei terremotati dell’Emilia Romagna e nel 2013 ha realizzato una serie di t-shirt esclusive per il progetto Puredrops con il ricavato delle quali sono stati installati circa 25 filtri usati per fornire acqua potabile a persone e comunità in località disagiate.

Non voglio prolungare troppo questa seconda presentazione per non annoiarvi ma sicuramente vi invito a fare una visita al sito web di Re-Bello (dove potrete trovare tutte le informazioni che qui non ho elencato ma soprattutto tutte le immagini della loro collezione) e alla loro pagina facebook per rimanere costantemente aggiornati sulle novità che riguardano questo brand! 🙂