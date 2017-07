Pannolini ecologici Libero : la nostra esperienza

Proseguo la carrellata dei test svolti da me e dalla mia bimba parlandovi oggi dei pannolini ecologici Libero .

I pannolini ecologici Libero – come vi avevo già anticipato nel post più generale sui pannolini ecologici usa e getta – sono prodotti in Svezia da SCA Hygiene Products, un’azienda globale che commercializza prodotti per l’igiene personale (e non solo) in oltre 100 paesi; una multinazionale sì ma a quanto pare virtuosa dal momento che, nel 2007, si è posizionata al secondo posto nella graduatoria delle società più “verdi” al mondo (sondaggio condotto su 3.000 società da EIRIS – Ethical Investment Research Services).

Tutte le taglie e modelli dei pannolini ecologici Libero hanno ricevuto la certificazione Nordic EcoLabel a testimonianza del loro ridotto impatto ambientale e dei continui controlli a cui sono sottoposti durante tutto il loro ciclo di vita: dalla scelta delle materie prime ai metodi di produzione, dal trasporto allo smaltimento.

Essi infatti:

non contengono profumazioni né creme o lozioni

soddisfano rigorosi criteri di consumo energetico e emissione di sostanze chimiche durante la fase di produzione delle diverse sostanze contenute nel pannolino

non contengono allergeni né sostanze irritanti che possano danneggiare l’ambiente o i bambini

Non ho trovato, in tutta onestà, indicazioni sulla loro percentuale di biodegradabilità quindi se qualcuno di voi vorrà integrare sarò lieta di aggiungerla!

Al momento ne abbiamo utilizzato solo un pacco (stiamo provando davvero tante marche…prima o poi ci fermeremo e ne sceglieremo una sola suppongo!) e l’impressione è stata buona: niente odori plasticosi, buona morbidezza e vestibilità; abbiamo registrato per la verità qualche fuoriuscita ma risaliamo al periodo immediatamente dopo la nascita quando le scariche sono frequentissime e abbastanza incontenibili quindi penso che ripetendo la prova ora questo problema non si ripeterebbe.

Di questo marchio mi piace la relativamente facile reperibilità off-line: nella mia città ad esempio trovo la gamma completa nella catena di prodotti per l’infanzia Bimbostore ed alcune taglie nel supermercato tradizionale nonché in alcune farmacie; il prezzo, se non ricordo male era (per la taglia 2) di 6,5€ per 36 pannolini cioè circa 0,18€/pannolino…non male se consideriamo che si tratta di un pannolino ecologico! Se a ciò aggiungete che li si trova anche su Amazon farli propri è assolutamente alla portata di tutti! Tra l’altro li vedo periodicamente in offerta quindi è possibile spuntare l’acquisto anche ad un prezzo più basso.

È vero non sono biologici e sicuramente nemmeno biodegradabili al 100% ma ritengo possano essere un buon compromesso per chi non voglia dimenticare completamente l’impatto ambientale ma al contempo non voglia spendere cifre elevate per i pannolini né accollarsi spese di spedizione per l’acquisto.

Che altro dire…le vostre opinioni sono le benvenute!

Avete mai provato i pannolini ecologici Libero?! E come vi siete trovati?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.