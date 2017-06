Noah è un marchio di Pure Brands srl , un’azienda italiana della provincia di Padova che si occupa della produzione di cosmetici naturali ; l’ho scoperto vedendo alcuni loro prodotti per capelli presso un Tigotà della mia città. Non avendone ancora sentito parlare sul web, ecco quindi che mi appresto a fare la prima recensione dello shampoo Noah che ho avuto modo di provare!

Su internet non sono riuscita a trovare molte informazioni che riguardino questo marchio/azienda dal momento che il loro sito contiene solo uno shop online e qualche info sulle linee e sui singoli prodotti ma quel che è certo è che la gamma prodotti Noah è decisamente più ampia di quanto io abbia potuto vedere nel negozio fisico perché non comprende soltanto cosmetici naturali per capelli ma anche per il viso, il corpo, solari e essenziali puri.

Noah shampoo & co – linea detersione Hair

Vi parlerò solamente della linea detersione Hair perché sono gli unici di cui ho provato almeno un prodotto mentre per le restanti linee l’invito è quello di andare a visitare direttamente il loro sito. 🙂

I prodotti della linea Hair dedicati alla detersione e alla cura dei capelli sono pensati per trattare in maniera naturale il capello ed il cuoio capelluto e comprendono 5 shampoo ( Noah Shampoo volumizzante agli agrumi, Noah Shampoo idratante al finocchio dolce, Noah Shampoo rinforzante alla lavanda, Noah Shampoo nutriente all’olio di Argan e Noah Shampoo anti-age al Thé verde), un siero ristrutturante (per contrastare le doppie punte) e 2 balsami (Balsamo ciogli nodi al mango e Crema ristrutturante allo yogurt).

Hair 1.1 – Noah Shampoo volumizzante agli agrumi

Il prodotto che ho acquistato e provato direttamente è Hair 1.1 – Noah Shampoo volumizzante agli agrumi; il formato di questo shampoo è 250ml ed il prezzo di listino 8,5€ solo che io ho avuto la possibilità di pagarlo 5,1€ grazie al fatto che era scontato del 40%!! 🙂



Si tratta di uno shampoo specifico per capelli sottili e tendenti al grasso…io distrattamente non avevo letto il dettaglio della specificità per capelli sottili ed è un peccato perché i miei invece i miei sono grossi!! 🙁

Lo shampoo comprende olio essenziali di limone (depurante, rinfrescante e tonificante per la cute grassa), di arancio (stimolante: dona luminosità energia e tono) e di menta piperita (disintossica e rinfresca la cute); è privo di SLS, DEA e parabeni.

Che dire?! Dopo il lavaggio i capelli risultano davvero puliti, lucenti e freschi però sui miei capelli grossi l’effetto volume/corposità non è apprezzabile…mannaggia a me quando prima di comprarlo non ho letto bene questo dettaglio!! 🙁

In coda al post vi lascio sia link all’INCI di questo shampoo che ai commenti che ne ha fatto Lola sul suo forum.

Insomma, per quanto questo shampoo Noah svolga bene la sua azione di pulizia, non posso dire di essermene innamorata quindi dal mio punto di vista non è un prodotto che riacquisterò.

Mi piacerebbe però sentire anche il parere di qualcuno che l’abbia usato e che abbia i capelli sottili, magari ne ha un’opinione diametralmente opposta!

Link INCI Noah Shampoo volumizzante agli agrumi

Link commenti a Noah Shampoo volumizzante agli agrumi su forum Lola

Link recensione Noah Shampoo idratante al finocchio