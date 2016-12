Regali bio Natale 2016 : le confezioni regalo Purobio Cosmetics

La metà di novembre è superata, il sentore del Natale inizia già ad aleggiare nell’aria ed ecco che iniziano a comparire alcune interessanti idee di regali bio per il Natale 2016 😀

Dopo averci supportato per i regali bio del Natale 2015, Purobio ha deciso di bissare il favore e noi non possiamo che esserne felici perché, diciamoci la verità, le confezioni regalo già pronte sono una vera e propria comodita! Le confezioni regalo Purobio sono in un cartone di buon spessore (che renderà inevitabile il loro successivo riutilizzo :P) e anche stavolta sono in edizione limitata.

Vediamo insieme di cosa si tratta…

Confezioni regalo Purobio matita labbra & rossetto

Avete un’amica appassionata del make-up labbra? Ecco il regalo perfetto: un bel cofanetto in cartone contenente uno dei nuovi rossetti in lipstick Purobio e la matita labbra abbinata; questi cofanetti sono disponibili in 3 versioni:

Lipstick n° 2 (sheer) + Matita labbra n°8 rosa

Lipstick n° 4 + Matita labbra n°38 fragola

Lipstick n° 7 + Matita labbra n°40 rosso cremisi

Il prezzo di vendita pieno è di 17,80€ ma ora sono disponibili al prezzo lancio di 14,80€.

Confezione regalo Purobio kajal & mascara

Ecco invece il regalo perfetto per le amiche amanti degli occhi definiti: questo bel cofanetto regalo che comprende il kajal occhi n°1 (nero) e il mascara L.A.M. extra black.

Il prezzo di vendita pieno è di 18,80€ ma anche lui è disponibile al prezzo lancio di 15,80€.

Confezione regalo Purobio mascara & lipstick

Per ultimo, ma non certo in ordine di interesse o bellezza, ecco il cofanetto contenente le basi per un perfetto make-up natalizio: il rossetto lipstick n°7 rosso cremisi e il mascara L.A.M. extra black.

Il prezzo vendita pieno è di 24,80€ ma ora è disponibile al prezzo lancio di 19,80€.

Confezioni regalo fai da te Purobio

Inutile dirvi che se ai regali bio preconfezionati preferite quelli costruiti su misura per la persona che li deve ricevere nulla vi vieta di comporre un pacco regalo con i prodotti per il make-up bio che desiderate, magari scegliendo tra le novità Purobio presentate in occasione di Sana 2016:

i 3 nuovi pennelli, in filato sintetico Dermocura: n°8 eyebuky dalla forma a fiamma (adatto per sfumare l’ombretto), n°9 rounded angled (ideale per correttori, ombretti, ciprie e terre e per realizzare contouring di precisione) e n°10 sculpting tapered (ideale per l’applicazione delle BBcream).

il primer in polvere loose powder ed il mascara L.A.M di cui vi avevo già parlato nel post sui rossetti in lipstick Purobio.

una o più delle nuove nuances di ombretti Purobio magari inserite nella comoda palette magnetica 😀

Voi per quale tipo di regalo siete? 😀