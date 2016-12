Per chi come me vive in piena pianura padana le zanzare in estate, giorno o notte che sia, sono un vero e proprio incubo. La lotta alle zanzare non può prescindere da un’efficace rete di monitoraggio e una lotta larvicida, metodi che dovrebbero essere messi in opera dalle Amministrazioni Comunali che però non sempre li applicano; ecco quindi che per difendersi molti di noi si affidano ad insetticidi e repellenti, dannosi sia per l’ambiente che per la nostra stessa salute, non sapendo che esistono tanti rimedi naturali contro le zanzare , spesso economici e fai da te…cerchiamo di vederli insieme.

Lotta alle zanzare : perché è meglio evitare insetticidi e repellenti

Presto detto: la maggior parte degli insetticidi presenti in commercio ha come ingrediente attivo il dietiltoluamide, comunemente noto come DEET, che pur essendo approvato dalle principali Agenzie del Farmaco, è molto irritante per gli occhi, può causare eruzioni cutanee e vesciche sulla pelle e alcuni studi lo hanno associato a problemi neurologici! Se ciò non bastasse è bene sapere che le zanzare hanno cominciato a sviluppare maggiore resistenza agli agenti chimici che lo compongono quindi il suo uso potrebbe allo stato pratico risultare inutile.

Nemmeno i classici zampironi e le varie lozioni, creme, unguenti e spray repellenti in commercio sono da consigliare, trattandosi vere e proprie e proprie bombe chimiche, pericolose per la nostra pelle. Insomma, se proprio non riuscite a fare a meno di insetticidi e repellenti chimici, leggete bene le istruzioni prima di applicarli e di usateli con cautela non solo per non inquinare ma anche per evitare problemi alla salute vostra e dei vostri animali domestici (ad es. è meglio evitare l’uso di polveri che, rimanendo negli angoli, possono essere ingerite da cani e gatti).

Rimedi naturali contro le zanzare : prevenire è meglio che curare

Sembrerà banale ma la prevenzione è indubbiamente una delle armi migliori. Cosa significa?!

Evitare i ristagni d’acqua attorno a casa (non solo i vari pozzetti e tombini ma anche i sottovasi, pozzanghere, lavandini intasati e fontanelle) ed aiutare i nostri vicini a fare altrettanto perché il nostro impegno non venga vanificato dalla loro non curanza! Ho letto in alcuni siti che, nel caso di ristagni non eliminabili, può essere utile inserire nell’acqua un pezzo di filo o una monetina di rame, che rende l’acqua inospitale alla proliferazione delle larve…che dire…a me risulta che sia un metodo inquinante ed efficace solo se il rame è in quantità consistenti quindi personalmente non uso questo rimedio.

Tra i rimedi naturali contro le zanzare che agiscono sui piccoli ristagni d’acqua mi sembrano sicuramente più affidabili questi due:

Usare, ripetendo il trattamento di frequente, un larvicida a base di bacillus thuringiensis israelensis , che si acquista anche in farmacia.

, che si acquista anche in farmacia. Usare un enzima che, reagendo con il calcare contenuto nell’acqua, crea una pellicola che impedisce alle larve di respirare e agli adulti di deporre le uova; è sicuro, di origine vegetale, privo di sostanze pericolose e rimane attivo anche in caso di prosciugamento completo del sottovaso.

Altra soluzione anti-zanzare è l’installazione di una bat box ovvero una casetta per pipistrelli che può essere appesa ad una delle pareti esterne di casa, al di sotto di una grondaia, oppure al proprio balcone; dal momento che i pipistrelli si nutrono naturalmente di insetti, tra cui le zanzare, essi contribuiranno a tenere le zanzare lontane dagli spazi interni della nostra abitazione. L’unico “buco” di questa soluzione è che i pipistrelli sono animali notturni e se la vostra zona è infestata da zanzare tigre che invece sono attive anche di giorno la Bat Box risolverà solo parzialmente il vostro problema.

Anche introdurre pesci rossi e gambusie nelle vasche e nelle fontane dei giardini è un buon metodo per sterminare le zanzare dal momento che il comune gold fish si ciba delle loro larve.

Non dimentichiamo infine la buona vecchia zanzariera: ne esistono di moltissimi tipi, è praticamente impossibile non trovarne uno che faccia al caso nostro!

Pensate che esistono anche zanzariere basculanti per i tombini: hanno maglie molto fini, studiate per lasciare defluire le acque meteoriche ma impedire l’accesso alle zanzare.

Esiste infine una lampadina di colore giallo , il meno amato dalle zanzare, che promette di tenerle alla larga per circa un metro intorno…sarà vero?!

Rimedi naturali contro le zanzare : anche l’abbigliamento fa la sua parte

Ebbene sì, non so scherzando, alcuni esperimenti hanno evidenziato che ci sono alcuni colori che attirano più di altri le zanzare : il più attrattivo è il nero seguito a ruota dal rosso ; il blu pare avere un impatto neutro mentre tra i colori meno attrattivi abbiamo, in ordine decrescente di interesse verde, giallo e bianco.

Sempre in tema abbigliamento è bene sapere che da qualche tempo si possono trovare in commercio tessili antizanzara , realizzati con un tessuto contenente una resina acrilica atossica e repellente in grado di garantire la propria efficacia anche dopo molti lavaggi .

Non dimentichiamo inoltre che le zanzare sono attratte dalle persone con profumi troppo dolci…meglio evitare di cospargerci prima di uscire quindi!

Rimedi naturali contro le zanzare : mangia che ti passa…accanto!

Mai avrei detto che alcuni alimenti ci rendano indesiderati all’acuto “naso” delle zanzare e invece è proprio così…vediamone alcuni:

I cibi ricchi di vitamina B (es. lenticchie, ceci, mandorle o funghi) fanno sì che la nostra pelle rilasci una sostanza impercettibile per l’uomo, ma letale per le zanzare;

L’aglio ingerito insieme a spezie forti come il peperoncino modifica il profumo del nostro sudore tenendo lontane le zanzare come se fossero vampiri;

Anche l’uso del Lievito di birra in scaglie (un pizzico, una volta al giorno, sugli alimenti) pare essere efficace per il suddetto motivo;

La carne rossa, essendo di più difficile digestione, innalza leggermente la temperatura corporea e contiene putrescina che poi traspira dalla pelle: entrambe le cose attraggono le zanzare femmina quindi meglio ridurla o eliminarla direttamente dal piatto.

Esiste infine un rimedio omeopatico che, se assunto regolarmente, rende il sudore prodotto dal nostro corpo sgradevole alle zanzare : il ledum palustre detto anche rosmarino selvatico; assumendolo 3-4 volte al giorno facendo sciogliere i granuli sotto la lingua nel giro di alcuni giorni dovrebbe cambiare l’odore del nostro sudore, rendendolo sgradevole per le zanzare ma con differenze non percepibili per gli umani.

Rimedi naturali contro le zanzare : coltivare piante anti-zanzare

Organizzare un balcone con piante dalle caratteristiche sgradite alle zanzare ha sicuramente un duplice vantaggio: consentirci di tenere questi insetti lontani senza usare pesticidi e di sostare in terrazzo anche alla sera, senza zampironi accesi. Il balcone anti-zanzare ha bisogno sia di piante dall’odore sgradevole alle zanzare sia di piante che attirino i loro predatori come libellule, pipistrelli, uccelli insettivori, lucertole, gechi, formiche, ragni.

Ottime piante allontanatrici di zanzare sono:

Catambra: pianta anti-zanzare per antonomasia, che può essere coltivata sia a terra che in vaso; grazie ad una molecola volatile, il catalpolo, presente nelle sue foglie il suo odore è detestato dalle zanzare. La sua efficacia è assicurata a patto di utilizzarne la corretta concentrazione: una pianta ogni tre metri in giardino, una pianta ogni due metri sul balcone ogni due, una pianta per stanza in casa.

Basilico.

Citronella: coltivabile sia a terra che in vaso, le sue foglie hanno la caratteristica di tenere lontane le zanzare in virtù dell’odore limonato che producono.

Eucalipto: è forse la pianta di più difficile coltivazione ma risulta anch’essa molto efficace.

Gerani: il loro odore, per l’uomo neutro o gradevole, pare essere insopportabile al ‘naso’ di questi fastidioso insetti.

Lavanda.

Tra le piante in grado di attirare i predatori di zanzare abbiamo invece: aglio, calendula, erba gatta, melissa, menta piperita e rosmarino.

Rimedi naturali contro le zanzare : gli oli essenziali

Questa non è una novità: l’odore di alcuni oli essenziali è fastidioso per le zanzare e, disorientandole, fa sì che queste vadano in stato confusionale e non siano più in grado di trovare la strada per aggredire noi; tra questi i più efficaci sono l’olio essenziale di lavanda, di limone, di citronella e geranio.

Meritano comunque un tentativo anche diversi altri oli quali olio di andiroba (utilizzato dalle popolazioni dell’Amazzonia per difendersi dagli insetti), aglio, anice, basilico, bergamotto, canfora, cannella, catrame di betulla, chiodi di garofano, erba gatta, eucalipto, fiori di arancio, legno di cedro, menta e mentuccia, Neem (pianta insetticida indiana), noce di cocco, noce moscata, patchouli, pino, rosmarino, tea tree, timo

Gli oli essenziali possono essere impiegati sulla pelle in unguenti faidate ottenuti mescolandoli con creme, gel d’aloe, o altri oli (come quello di mandorle o di jojoba), oppure versati su strisce di stoffa da legare intorno ai polsi oppure ancora combinati tra loro per in base alla disponibilità e ai propri gusti per creare spray antizanzare.

Possono inoltre essere utilizzati per deodorare gli ambienti accendendo un bruciaessenze o zampironi/incensi/candele che li contengano; una soluzione faidate consiste inoltre nel creare dei deodoranti per ambiente ponendo gli oli essenziali, diluiti con un po’ d’acqua, in barattolini o bottigliette di vetro, aggiungendo degli stecchini (anche quelli da spiedino) e capovolgendo il tutto.

Rimedi naturali contro le zanzare : repellenti fai da te

Se volete cimentarvi nella realizzazione fai da te di alcuni repellenti per la casa eccovi alcuni spunti:

Versare in un piatto dell’aceto e aggiungervi qualche fetta di limone fresco

Appoggiare su un piattino una mezza cipolla con applicati sulla superficie dei chiodi di garofano (più sono meglio è)

Posizionare alcuni spicchi d’aglio in diversi angoli della casa

Mentre se vi interessano alcuni rapidi repellenti per il corpo eccovi una rapida carrellata delle soluzioni che potete provare:

Strofinare sulla pelle bacche di vaniglia, foglie di ananas, artemisia, assenzio, bergamotto, comptonia, melissa e salvia; l’effetto dura solo un’oretta e poi va riapplicato.

Schiacciare l’aglio fino ad ottenere una sorta di succo e amalgamarlo con acqua per ottenere un vaporizzatore anti zanzare da spruzzare sulle parti del corpo più esposte o su qualche striscia di stoffa da appendere in giardino o in casa.

Far bollire due mazzetti di menta e uno di basilico per 20 minuti, filtrare l’acqua ottenuta e conservarla in frigo per poi spalmarla su braccia e gambe la sera.

Rimedi naturali contro le zanzare : trappole casalinghe e trappole tradizionali

Una semplice trappola casalinga per zanzare può essere ottenuta riempiendo un piccolo recipiente d’acqua e aggiungendovi una goccia di detersivo per piatti (impedisce agli adulti che vi andranno a depositare le uova, di risalire).

Per quanto riguarda le trappole tradizionali abbiamo invece a nostra disposizione:

ovitrappole, cioè dei falsi luoghi di riproduzione per le zanzare. Esistono dei vasi di plastica nera di medie dimensioni riempiti d’acqua in cui è immersa una listella di masonite o faesite, che viene usata dalla zanzare tigre per deporre le uova; la particolare conformazione delle ovitrappole fa poi sì che le larve che nasceranno al loro interno restino imprigionate.

trappole per zanzare che utilizzano luce o calore per attirarle e neutralizzarle con una ventola o altri sistemi; non si tratta di sistemi 100% naturali perché non sono completamente neutrali per l’ambiente (producono un minimo quantitativo di CO2) ma sono indubbiamente meno impattanti delle soluzioni di tipo chimico.

Spero che questa carrellata di rimedi naturali contro le zanzare vi sia utile…ovviamente non esitate a farmi sapere anche i vostri, se ne usate di differenti!

Photo credit Morguefile: immagine 1 , immagine 2