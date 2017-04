Rimedi naturali per la caduta capelli in allattamento

La caduta capelli in allattamento è un fenomeno piuttosto diffuso dal quale nemmeno io sono uscita indenne. Dopo i primissimi mesi di allattamento infatti mi sono accorta che stavo perdendo un sacco di capelli, così tanti da guardarmi allo specchio e chiedermi con paura “ma non diventerò mica calva eh?!” e da iniziare a pensare se non fosse il caso di fare un salto dal dermatologo per farmi “curare”!

Cosa succede ai capelli in gravidanza e allattamento?

L’allattamento è il capro espiatorio frequentemente incolpato di questo fenomeno anche se in realtà di “colpe” non ne ha davvero granché!

Sì perché tutto parte dalla gravidanza, periodo in cui per via dell’azione di estrogeni e gonadotropine, i capelli hanno la fase di crescita più lunga quindi ne cadono meno e la nostra chioma ci appare più bella e folta. Quando la gravidanza finisce però (e quindi indipendentemente dall’allattamento o meno!), il livello degli estrogeni cala, e circa 3 mesi dopo il parto il loro effetto sparisce del tutto così che, in pratica, si perdono molto velocemente i capelli che in un altro momento della vita sarebbero caduti ben più gradualmente in 9 mesi.

In tutto ciò l’unica “colpa” dell’allattamento è l’aumento di produzione di prolattina che rende i capelli più deboli e velocizza il loro passaggio dalla fase di crescita a quella di caduta.

Per alcune mamme la caduta capelli in allattamento è graduale mentre per altre come me è così consistente e repentina da causare forti diradamenti/stempiature e far temere la calvizie; dopo averlo vissuto posso però rassicurarvi sul fatto che non c’è niente da temere: si tratta di un processo fisiologico contro il quale c’è poco da fare perché finirà da solo e, nell’arco di 6-12 mesi, i capelli torneranno folti come prima anzi anche più robusti!

Se riuscite quindi resistete, non investite una fortuna in prodotti che vantano risultati miracolosi sulla caduta capelli (e che tra l’altro potrebbero avere controindicazioni tali da danneggiare la qualità del latte con cui nutrite il vostro bimbo) e, se proprio sentite la necessità di fare qualcosa per tranquillizzarvi, bevetevi delle tisane allattamento biologiche e provate alcuni dei rimedi naturali di cui parleremo proprio qui oppure saltate direttamente al post in cui parlo delle maschere ed impacchi naturali e fai da te contro la caduta capelli in allattamento 🙂

Arginare la caduta capelli in allattamento con l’alimentazione

Mangiare è una delle attività che ripetiamo più spesso nel corso della giornata eppure a chi di noi viene in mente di cercare di risolvere i propri problemi con l’alimentazione?! Vi sembrerà strano ma è proprio a tavola che potreste trovare un modo semplice per arginare la caduta capelli in allattamento: basta non farvi mancare

carne, soia e legumi, per il loro contenuto di proteine

e legumi, per il loro contenuto di proteine olio extra vergine di oliva, pesce, mandorle e semi di lino ricchi di acidi grassi

verdure e cereali integrali per il loro contenuto di vitamine del gruppo B che regolarizzano la secrezione sebacea e l’attività del follicolo pilifero

frutta e verdura arancione per un adeguato apporto di vitamine A

oli vegetali come l’olio di germe di grano e frutta secca per il loro apporto di vitamina E che permette una buona irrorazione ed elasticità della cute preparando terreno fertile per una buona ricrescita di capelli e unghie

e frutta secca per il loro apporto di vitamina E che permette una buona irrorazione ed elasticità della cute preparando terreno fertile per una buona ricrescita di capelli e unghie lievito di birra e frutta secca che contengono vitamina H, utile a contrastare la caduta

e frutta secca che contengono vitamina H, utile a contrastare la caduta legumi e miglio ricchi di ferro che permette una buona ossigenazione del capello,

spinaci, crostacei e patate contengono rame che contribuisce alla colorazione dei capelli

piselli, semi di zucca, frutti di mare (soprattutto ostriche) perché contengono zinco che influenza il ritmo di crescita

alimenti contenenti magnesio (miglio)

Una buona abitudine è quella di prendere, al mattino appena sveglie, un cucchiaio di lievito di birra in un bicchier d’acqua, utile in quanto contiene biotina (che producendo cheratina previene la perdita dei capelli e l’insorgenza di capelli bianchi) e niacina (che favorisce la circolazione sanguigna del cuoio capelluto).

Sembra inoltre che lo zenzero abbia la capacità di stimolare la circolazione del cuoio capelluto e di contrastare la caduta dei capelli; con esso si possono fare delle tisane o lo si può utilizzare come spezia per insaporire i nostri piatti.

Altri accorgimenti per limitare la caduta capelli in allattamento

L’omeopatia offre una vasta gamma di rimedi contro la caduta capelli: quello più indicato per capelli fragili, sottili e per il post-partum/allattamento è Natrum Muriaticum (la posologia varia a seconda dell’entità del problema quindi meglio consultare prima un medico omeopata preparato)

Infine un po’ di buon senso non basta mai quindi ecco alcuni consigli che possono sembrare ovvietà ma che quando si è ancora con gli ormoni in subbuglio non lo sono!

Non costringere i capelli in trecce o code troppo strette (io per evitare di strapparmi ulteriori capelli legandomeli ho acquistato gli elastici Invisibobble e li ho trovati ottimi)

e li ho trovati ottimi) Esporre poco il cuoio capelluto alle radiazioni solari: stressano il capello e lo rendono debole.

Anche la routine del lavaggio deve avere come obiettivo quello del minimizzare lo stress:

mantenere tra un lavaggio e l’altro una distanza minima di 3 giorni

usare uno shampoo non aggressivo: per sceglierlo leggere la lista degli ingredienti e prendere quello con la più corta in assoluto, magari uno shampoo da bimbi

usare solo una noce di shampoo e frizionare per bene: massaggiare il cuoio capelluto con vigore ma senza essere troppo aggressivi riattiva la circolazione

usare una maschera rinforzante (*) sulla lunghezza del capello e lasciarla agire

sciacquare molto bene e asciugare i capelli con l’asciugamano senza frizionare (il capello bagnato è molto più fragile) oppure, se lo trovate più comodo, con un turbante in microfibra

mettere un po’ d’olio di mandorle sulle punte per evitare l’indebolimento delle doppie punte

fare asciugare evitando, se possibile, piastra e phon (nel caso non si possa fare a meno del phon almeno non utilizzarlo alle temperature massime)

(*) Vi state chiedendo che maschera rinforzante utilizzare contro la caduta capelli in allattamento ?! Molto semplice : trovate tutte le indicazioni del caso nel post dedicato alle maschere naturali fai da te contro la caduta capelli in allattamento 😉

