Rubina : cosmetici antiage naturali con uva e resveratrolo

Rubina Cosmesi è una nuova linea di cosmetici antiage naturali che sono lietissima di presentarvi perchè nasce non solo proprio nella mia terra ma anche letteralmente nei terreni di una cara amica che sta lavorando al suo sviluppo ed al suo lancio da circa un paio d’anni.

Gli anni passano, ahimè, ed avendo da poco compiuto i 38 ogni tanto mi capita di guardare con un po’ di sgomento le piccole rughette che stanno iniziando a comparire a lato degli occhi. Segno che sorrido eh, poco male, ma diciamo che se anche non ci fossero o se potessi in un qualche modo frenarne l’inesorabile arrestata sarebbe anche meglio.

Inutile quindi dirvi che negli ultimi due mesi ho provato con grande entusiasmo la gamma di cosmetici antiage naturali Rubina ed ora sono pronta a guidare anche voi alla loro scoperta.

L’Azienda Agricola Milena Garuti : ecco dove tutto ha avuto inizio

L’Azienda Agricola da cui proviene l’uva che compone i cosmetici antiage Rubina nasce negli anni ’60 quando due giovanissimi fratelli, Gaetano e Sergio, iniziano a coltivare qualche filare di vite in un piccolo podere della campagna emiliana ereditato dal padre Giovanni.

Col tempo e l’energia dei due fratelli quel lembo di terra iniziale si amplia ma inalterata rimane la dedizione e la cura per la vite e l’uva.

Basti pensare che per la protezione del vigneto dalle avversità parassitarie è stato scelto di utilizzare la strategia della Lotta Integrata che consente una drastica riduzione dell’uso di fitofarmaci e allo stesso tempo esclude o limita fortemente l’uso dei fitosanitari più pericolosi. Il risultato è una produzione agricola sostenibile e di qualità, che salvaguarda la salute del produttore, del consumatore e dell’ambiente.

L’attività di famiglia è oggi portata avanti con passione da Milena, figlia di Sergio. Da sempre amante della natura, dell’uva e dei vigneti e appassionata da cosmesi e bellezza ha per anni lavorato in centri estetici, palestre ed erboristerie.

Mai pienamente soddisfatta dei prodotti cosmetici utilizzati, sia da un punto di vista funzionale che per gli ingredienti, ha iniziato ad avvicinarsi alla cosmesi naturale e vegetale e, spinta dalla sua curiosità e laboriosità ha iniziato a sperimentare trattamenti “freschi” , realizzati proprio con il frutto della azienda di famiglia: l’uva.

Da qui la scoperta che dai vitigni della sua azienda agricola non era solo possibile produrre il buon vino Lambrusco ma anche ottenere principi attivi preziosi per il mantenimento di una pelle giovane e sana.

E’ così che è nata l’idea di produrre una linea cosmetica naturale a base d’uva : Rubina ovvero rossa, come le uve Ancellotta (o Lancellotta) e Salamino da cui è ricavata, dai caratteristici grappoli di colore rosso intenso.

Le caratteristiche dei cosmetici antiage a base d’uva e resveratrolo Rubina

Rubina cosmesi si configura come una gamma di prodotti antiage pulita, efficace e completa, pensata per agire sia dall’interno che dall’esterno per riattivare visibilmente la giovinezza cutanea; grazie all’elevato contenuto di estratti d’uva, ricchi di proprietà antiossidanti e stimolanti per il rinnovo cellulare, garantisce benefici alle pelli non più giovani, prive di luminosità e con perdita di tono.

Obiettivo di Rubina Cosmesi è creare prodotti a filiera corta utilizzando i principi attivi dei vitigni autoctoni dell’Emilia; il patrimonio contenuto nell’uva e nelle sue foglie viene impiegato, senza artifici e senza derivati animali, , per ottenere risultati eccellenti.

Le uve ancellotta e salamino da cui è ricavata sono in particolare ricchissime di resveratrolo la cui forte azione rivitalizzante è da subito visibile. Ma a rendere Rubina Cosmesi efficace è tutto il fitocomplesso in cui le varie sostanze presenti esercitano un effetto sinergico e polivalente:

L’olio di Vinacciolo contiene molti Acidi Grassi Polinsaturi che ne esaltano le proprietà emollienti, nutritive, idratanti ed elasticizzanti;

I sali inorganici presenti apportano un effetto rimineralizzante.

I tannini fortificano le pareti di vene e capillari aumentando la resistenza dei vasi sanguigni.

I polifenoli combattono i radicali liberi, stimolano la proliferazione cellulare, la sintesi di collagene e elastina conferendo alla pelle tono e proteggendola dall’inquinamento ambientale.

Gli acidi organici esercitano un effetto idratante, schiarente ed esfoliante.

Gli zuccheri contribuiscono all’idratazione cutanea.

A rendere Rubina Cosmesi una gamma prodotti speciale non è solo la gamma di fitocomplessi che la caratterizza ma anche una bella serie di scelte attente alla natura e all’ambiente:

Assenza di ingredienti di derivazione animale.

Assenza di conservanti, coloranti e profumi di sintesi petrolati,sostanze allergeniche (Dir.2003/15/ce ), dannosi per la pelle.

Sicurezza nella produzione (che segue esclusivamente procedure UNI-EN ISO 9001) e sulla pelle (tutti i prodotti sono Testati Dermatologicamente).

Altissima concentrazione di ingredienti attivi: oltre 50% delle formulazioni è costituito da estratto d’Uva e Foglie di Vite, con una specifica concentrazione di resveratrolo, dall’elevato potere antiossidante.

Sicura provenienza dei prodotti: uva e foglie di vite utilizzati provengono dall’Azienda Agricola Milena Garuti dove sono curati con la strategia della lotta integrata.

Filiera corta: coltivazione dell’uva e produzione di cosmetici e integratore all’interno del territorio emiliano.

Azione sinergica di prodotti cosmetici e integrazione alimentare per ottenere un effetto antiossidante completo.

La gamma prodotti Rubina Cosmesi

La gamma prodotti Rubina cosmesi è composta da 3 referenze viso ed un integratore, pensati per coprire tutte le esigenze della pelle matura con una sinergia di azioni sia dall’interno che dall’esterno:

Acqua micellare struccante R.AM

Crema 24 ore R.24

Siero e maschera RS.M

Integratore R30 antiossidante

L’acqua micellare struccante Rubina cosmesi è formulata con più del 50% di estratti d’uva ed argento colloidale ed è studiata per garantire una accurata e profonda pulizia di viso, occhi e labbra rimuovendo efficacemente i residui di trucco ed impurità. Applicare il prodotto con un dischetto di cotone su viso, collo e decolleté e distribuire con lieve massaggio circolare. Sciacquare con abbondante acqua tiepida.

La crema 24 ore Rubina cosmesi è formulata con più del 50% di estratti d’uva ed oli/burri pregiati (olio di macadamia e burro di karatè), una sinergia di ingredienti capace di donare un’idratazione immediata e di aiutare a ristabilire il naturale equilibrio idrolipidico restituendo alla pelle del viso freschezza e luminosità. Il siero e maschera Rubina cosmesi è formulato con il 50% di estratti d’uva ed estratto di cetriolo e – applicato su viso, contorno occhi e zone sensibili – nutre e idrata in profondità, restituisce elasticità tono e luminosità e riduce il gonfiore sotto gli occhi e le occhiaie. R.30 antiossidante Rubina cosmesi è un integratore Alimentare in capsule con Resveratrolo, Curcuma e Zenzero da assumere mattino e sera come supporto dall’interno a tutti gli altri prodotti viso Rubina.

Tutte le schede tecniche dei prodotti sono disponibili per il download a questo link.

I prodotti Rubina Cosmesi alla prova

Come vi anticipavo all’inizio sto utilizzando con costanza i prodotti Rubina Cosmesi da un paio di mesi ed il bilancio è decisamente positivo.

Una delle cose che mi piace molto di questa linea di prodotti è la filosofia dell’approccio “belle dentro, belle fuori” per cui all’utilizzo di prodotti di cosmesi viene affiancata anche l’assunzione di un integratore a base di resveratrolo capace di rafforzarne l’effetto antiage.

L’altra cosa che rende i prodotti Rubina Cosmesi particolarmente interessanti è il loro essere polivalenti e quindi di consentire con un unico gesto più soluzioni.

La crema idratante ad esempio svolge sia la funzione di crema viso che di contorno occhi ed è una crema 24 ore quindi adatta sia all’utilizzo durante il giorno che durante la notte; personalmente mi sto trovando molto bene con lei perchè, anche con questo caldo, idrata senza appesantire e/o senza causare antiestetiche zone lucide sul viso a causa del non adeguato assorbimento.

Anche il siero maschera è una piccola chicca: io lo applico la sera prima di andare a dormire su viso e contorno occhi godendomi la sua rapidità di assorbimento e l’innata sensazione di freschezza che dona; l’ho provato anche dopo averlo messo in frigo e l’effetto fresco ne è stato talmente piacevolmente amplificato che finchè sarà così caldo ho deciso di continuare a tenerlo lì. Anche lui ha l’indubbio pregio di essere un prodotto multifunzione pensato per viso, contorno occhi ed anche labbra.

L’acqua micellare infine è studiata per garantire una accurata pulizia di viso, occhi e labbra; su di me, che uso un makeup abbastanza delicato, riesce a togliere efficacemente i residui di trucco ed impurità. La applico con un dischetto di cotone sul viso e dopo un rapido massaggio circolare sono già pronta per il risciacquo.

Tutti i prodotti di Rubina Cosmesi hanno un profumo d’uva piuttosto marcato (d’altra parte con l’elevato contenuto d’uva che hanno non potrebbe essere diversamente) che però scompare pochi minuti dopo l’applicazione.

Dove è possibile acquistare i prodotti Rubina Cosmesi?

I prodotti Rubina Cosmesi sono al momento disponibili in selezionate erboristerie, farmacie e parafarmacie dell’Emilia; trovate l’elenco dei punti vendita che li trattano, in continuo aggiornamento, a questo link.