Sadza Soap , evviva la detersione naturale con il carbone attivo

Sadza Soap è indubbiamente il marchio di prodotti più originale che io abbia conosciuto quest’anno ed il motivo è presto detto : se qualcuno mi avesse detto che un giorno mi sarei lavata il corpo ed i capelli con dei detergenti neri gli avrei detto “Ma tu sei matto!”.

E invece questa gamma di detergenti neri come il carbone che di fatto – come dice la loro ideatrice Marta Frank “E’ la combinazione di contraddizioni : lo sporco che pulisce” – mi sta piacendo davvero molto e quindi ve la presento con grande piacere.

Sadza Soap : dalla Silesia ecco il carbone che pulisce !

Sadza Soap è un sapone nero a base di glicerina e carbone attivo, unico nel suo genere perchè ha la forma del tipico pezzo di carbone naturale che può essere trovato nelle miniere della Silesia a 320 metri sotto terra!

Ed è proprio alla Silesia – regione della Polonia nota per le miniere di carbone fossile che da sempre ne costituiscono la principale fonte di ricchezza e per la tradizione mineraria a tutt’oggi di grande importanza – che tra ispirazione il brand polacco Sadza Soap fondato nel 2012.

La gamma prodotti Sadza Soap non comprende soltanto il sapone che abbiamo appena citato ma anche uno shampoo, un gel doccia ed uno scrub corpo tutti ovviamente neri come il carbone!

Perchè una gamma di prodotti a base di carbone attivo?

Vi chiedete cosa abbia di così speciale il carbone attivo da costruirgli attorno un’intera gamma di prodotti come quella Sadza Soap?

Beh, molto semplice: il carbone attivo è una delle sostanze più insolite sulla terra. Le sue straordinarie proprietà erano note fin dai tempi di Ippocrate quando veniva utilizzato per eliminare gli odori ed accelerare la guarigione delle ferite. Ai giorni nostri africani ed aborigeni utilizzano fasciature intrise di carbone per curare i morsi di serpenti velenosi, ragni e scorpioni mentre gli indiani lo utilizzano per curare reazioni di allergia alimentare, flatulenza e disturbi intestinali.

Il motivo di tutto ciò è che il carbone attivo è una delle sostanze assorbenti più potenti disponibile in uno stato naturale: attrae e trattiene un’ampia varietà di sostanze che spaziano da gas tossici, batteri, virus, tossine, irritanti e allergeni; ecco perchè ha un forte potere detossinante, antinfiammatorio e antibatterico. A renderlo un ingrediente ancor più pregiato è il fatto di essere una sostanza completamente naturale e quindi sicura sulle pelle, al contraro di analoghi preparati di origine sintetica: non c’è rischio di overdose nè data di scadenza ed il funzionamento è istantaneo.

Quando entrano in contatto con la pelle le sue molecole di carbone attraggono agenti inquinanti sia dagli strati superficiali che da quelli più interni, rimuovono impurità e cellule morte, aprono i pori e detergono.

Le caratteristiche dei prodotti Sadza Soap

I prodotti Sadza Soap non sono solo un simpatico souvenir dalla Silesia ma sono cosmetici dalle eccellenti caratteristiche, dermatologicamente testati dal Centro Cosmetico del Dr. Piotr Koziej.

Grazie alle proprietà uniche del carbone attivo e della glicerina, i prodotti Sadza Soap hanno forti proprietà antibatteriche, disintossicanti, idratanti, lenitive e donano luminosità alla pelle; sono completamente naturali e adatti a qualsiasi tipo di pelle e quindi anche a quella di bambini, persone allergiche, vegani e persone con pelle sensibile.

Tutti i cosmetici della famiglia Sadza Soap sono privi di SLS, SLES, MPG, PEG, parabeni coloranti o aromi artificiali, conservanti sintetici, lubrificanti e pericolosi emulsionanti nocivi. E tutti contengono carbone attivo, il più naturale dei detergenti nel mondo.

Altra caratteristica che accomuna tutti i prodotti Sadza Soap è l’essere 100% eco-friendly (tutto il packaging è in PET e quindi è completamente riciclabile) e l’avere un packaging nero, molto accattivante ed alla moda, impreziosito da scritte in giallo e grigio).

I prodotti Sadza Soap alla prova

Un paio di mesi fa ho ricevuto a scopo recensione un cofanetto regalo Sadza Soap comprendente 2 pezzi di sapone classico, 1 flacone di Shampoo, 1 flacone di Gel doccia ed una confezione di Body Peeling il tutto all’interno di un ampio cofanetto in cartone nero contenente un riempitivo sagomato in modo tale da sorreggere e mettere in evidenza tutti i prodotti…insomma un elegante e sofisticata confezione regalo bella da regalare e da regalarsi.

Vediamoli nel dettaglio uno alla volta.

Sapone Sadza Soap al carbone attivo

Come dicevamo il sapone Sadza Soap è a base di glicerina e carbone attivo, ingredienti che gli conferiscono proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, capacità di detersione adatta sia alle pelli tendenti all’acne che a quelle irritate e/o con punture di insetti ma anche più genericamente per l’igiene personale. Pare che abbia addirittura la capacità di rimuovere i segni di pigmentazione dalle mani (su questo vi avviso già che non posso dirvi nulla perchè nessuno di noi ne soffre!).

Noi lo stiamo utilizzando come sapone tutto fare: dalla pulizia delle mani, all’igiene intima passando anche per il bagnetto a Chiara; l’utilizzo è molto confortevole perchè genera una soffice schiumetta (grigia) che accompagna tutto il momento della detersione inoltre lascia la pelle molto morbida; i granuli di carbone presenti al suo interno sono talmente piccoli da essere praticamente impercettibili.

INCI: Aqua, Glycerin, Sorbitol, Sodium Palm Kernelate, Sodium Stearate, Sodium Oleate, Sodium Chloride, Citric Acid, Sodium Citrate, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate, Activated Charcoal

Body Peeling Sadza Soap al carbone attivo

Il Body Peeling Sadza Soap è un prodotto formulato con sale marino e carbone attivo che promette di detergere a fondo la pelle rimuovendo sporco sebo e cellule morte, di arricchirla con nutrienti (la formulazione contiene anche olio di cocco e olio di semi di girasole) e di tonificarla/migliorarne la circolazione grazie al leggero effetto massaggiante del sale.

Il nome è peeling, prodotto a cui di solito io associo una piccola granulosità, ma in realtà siamo di fronte a grani piuttosto grandi…della dimensione del sale grosso per intenderci. A mio parere ha la sua massima resa se utilizzato non a secco ma dopo aver inumidito leggermente la pelle perchè così facendo forma una specie di cremina che accompagna i granuli e rende sia la loro azione più dolce che meno dispersiva (i granuli tendono a sfuggire meno dalle mani); l’effetto di stimolazione della circolazione è percepibile e la pelle rimane non solo ben esfoliata ma anche morbida ed idratata.

Viste queste caratteristiche mi sono detta “ma che peccato non usarlo sul viso” e così ho provato anche lì: per me che non ho la pelle particolarmente sensibile e delicata i risultati sono ottimi, certo che è fondamentale procedere con un buon grado di cautela viste le dimensioni dei granuli! Insomma questo scrub mi piace però non saprei dire se sia adatto a tutti i tipi di pelle data la dimensione dei granuli.

INCI : Aqua, Potassium Cocoate, Potassium Oleate, Lauryl Betaine, Glycerin, Benzyl Alcohol, Potassium Palm Kernelate, Palm Kernel Acid, Decyl Glucoside, Potassium Citrate, Sodium Chloride, Activated Charcoal

Body Shower Sadza Soap al carbone attivo

Il gel doccia Sadza Soap unisce tutte le caratteristiche dei prodotti Sadza Soap e del carbone attivo di cui abbiamo già parlato con ingredienti biologici certificati come olio di girasole, olio di cocco e glicerina; la sua formulazione 100% naturale lo rende adatto a tutta la famiglia ed anche a chi soffre di allergie e pelle sensibile.

INCI : Aqua, Potassium Cocoate, Potassium Oleate, Lauryl Betaine, Glycerin, Benzyl Alcohol, Potassium Palm Kernelate, Palm Kernel Acid, Decyl Glucoside, Potassium Citrate, Activated Charcoal

Shampoo Sadza Soap al carbone attivo

Lo shampoo Sadza Soap unisce tutte le caratteristiche dei prodotti Sadza Soap e del carbone attivo di cui abbiamo già parlato con la presenza di estratti di aloe vera e delicate sostanze naturali detergenti; ; la sua formulazione 100% naturale e il fatto di essere inodore lo rendono adatto a tutta la famiglia ed anche a chi soffre di allergie e pelle sensibile.

Questo shampoo è stato una vera e propria sorpresa, forse accentuata dal fatto che il suo colore nero non farebbe mai pensare ad un buon potere lavante e invece si è rivelato un ottimo alleato nella pulizia dei capelli: ne basta poco e grazie al fatto che crea una piacevole e soffice schiuma i capelli sono rapidamente puliti; al suo interno si avvertono piccoli granuli di carbonio che gli conferiscono un delicato effetto scrub sul cuoio capelluto.

INCI : Aqua, Decyl Glucoside Lauryl Betaine, Sodium Chloride, Xantham Gum, Phenoxyethanol, Aloe barbadensis , Citric Acid, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Activated Charcoal

Dove è possibile comprare i prodotti Sadza Soap ?

Nel momento in cui vi scrivo i prodotti Sadza Soap sono acquistabili in alcuni shop online come Biobalu e Gaia Natura ma solo come prodotti singoli (non ho visto cofanetti al momento) e manca il sapone dalla tipica forma del pezzo di carbone.

Sono però certa che la diffusione di questi prodotti aumenterà a breve perchè. una volta superato lo scoglio psicologico del lavarsi con qualcosa di nero, meritano davvero. Nel frattempo potete studiarvi la gamma completa dei prodotti nel loro sito ufficiale.