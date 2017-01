Salvarola Terme , benessere a 360° per adulti e bambini

Io e Lorenzo siamo piuttosto appassionati di centri termali e ogni scusa è buona per farvi una breve capatina rilassante; ecco quindi che abbiamo approfittato delle vacanze di Natale per andare con Chiara a Salvarola Terme , un centro che pur essendo vicinissimo a casa non avevamo mai visitato.

Salvarola Terme: un po’ di storia

Le terme della Salvarola sorgono sulle colline di Modena, a 3 km da Sassuolo e 9 da Maranello, nel cuore del mito Ferrari.

Le loro acque salso-bromo-iodiche, solfo-bicarbonato-magnesiache e sulfuree erano conosciute e utilizzate per trattamenti benefici già in epoca romana, nel periodo medievale erano meta di viaggi per chi necessitava di cure particolari e in epoca estense furono chiamate “divine” e prescritte per bagni e fanghi ma anche come bibita.

Salvarola Terme oggi

Ancora oggi Salvarola Terme è tra le strutture più conosciute dell’Emilia Romagna e le sue acque, grazie alle loro benefiche proprietà, sono utilizzate in abbinamento ai fanghi sia nell’antico padiglione liberty che continua ad ospitare le cure termali classiche (inalazioni, aerosol, insufflazioni e fango-bagno-terapia) in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale che nell’adiacente Centro Benessere Termale Balnea.

La antiche Terme della Salvarola, il Centro Benessere Termale Balnea e l’adiacente Hotel Terme Salvarola sono immersi in uno splendido giardino privato che rende la struttura una vera e propria oasi di benessere immersa nel verde dove passare da qualche ora ad interi giorni in pieno relax.

Salvarola Terme con bambini : ecco la nostra esperienza

Abbiamo soggiornato a Salvarola Terme la notte del 30 Dicembre, acquistando direttamente presso l’Hotel Terme Salvarola, un elegante 4 stelle a due passi sia dall’antico centro termale che dal Centro Benessere Termale Balnea, un pacchetto che comprendeva pernottamento, prima colazione e accesso al Centro Benessere per tutti e tre.

La distanza da Reggio Emilia (dove abitiamo) a Salvarola Terme è breve, circa 40 minuti, quindi in tutta onestà avremmo anche potuto non effettuare il pernottamento ma si sono sommati due fattori che ci hanno spinto verso questa soluzione: in primis il desiderio di staccare un po’ la spina – cosa che, non so se sia la stessa cosa per voi, ma senza soggiornare fuori almeno una notte è un po’ difficile, in secondo luogo il fatto che volevamo portare con noi anche Chiara e – tramite telefonata al Centro Benessere – abbiamo appreso che i bambini di 3 anni come lei non sono ammessi per l’accesso giornaliero a meno che non siano clienti dell’Hotel!

Arrivati in albergo abbiamo fatto check-in, appoggiato i nostri bagagli in hotel e ci siamo immediatamente impossessati del voucher per accedere al centro benessere dato che avevamo intenzione di trascorrere lì l’intera giornata.

Il Centro Benessere Termale Balnea è letteralmente a due passi dall’Hotel Terme Salvarola, un’ampia struttura (2300 mq) sicuramente di recente costruzione dotata di tutti i comfort che ci si aspettano da un centro benessere:

ampi spogliatoio dotati di numerosi armadietti con lucchetto e piccole cassette di sicurezza per custodire gli oggetti di valore;

4 vasche termali (3 tradizionali ed un camminamento vascolare) con acque solfo-magnesiache a diverse temperature (25°, 32°, 35° e 38°) dotate di idromassaggi e giochi d’acqua e circondate da comodi materassini con cuscino per rilassarsi;

una sala sauna e una bagno di vapore;

2 ampie aree relax di cui una con bottiglione d’acqua e the caldo a disposizione;

4 palestre (cardio-fitness, spinbike, tecniche orientali, ginnastica a corpo libero e funzionale);

1 centro di estetica nel quale è possibile sottoporsi a trattamenti con le linee cosmetiche termali formulate con alcuni dei gioielli della gastronomia modenese come ciliegia, uva lambrusco e olio di vinacciolo, aceto balsamico e zucca.

Invidio molto chi abita in zona perché negli orari dedicati le piscine termali ospitano moltissimi corsi (acquagym, ginnastica pre e post-parto, per senior, e molto altro, sia per adulti che per bambini) e fare queste attività in un’acqua termale è sicuramente più salutare di praticarle nelle piscine tradizionali.

Il Centro Benessere è dotato di tutto quanto serve per essere vissuto in sicurezza e tranquillità da grandi e piccini: per i più piccoli non mancano salvagenti, tavolette e tubi…nonostante Chiara non toccasse praticamente in nessuna vasca (tranne in quella del percorso vascolare e nell’angolo in fondo a sinistra della vasca riportata nella seguente foto) grazie al salvagente ed alle tavolette se l’è cavata egregiamente per tutto il tempo.

Lungo il lato delle sale che si affaccia sul giardino esterno sono posti comodi materassini e cuscini che permettono di sdraiarsi e riposarsi in tutto relax, talmente comodi che Chiara ci ha dormito pesantemente per ben più di 1 ora!

E se durante la permanenza viene voglia di una bella tisana calda è possibile trovarla gratuitamente a disposizione nell’adiacente sala relax.

Molto bella l’atmosfera che si crea la sera: centinaia di luci colorate punteggiano le piscine creando un gioco di riflessi nell’acqua e rendendo l’ambiente molto suggestivo.

Peccato non aver potuto godere del solarium all’aperto che è a disposizione nel periodo estivo, ci toccherà organizzare un’altra visita per sperimentarlo! 😛

Salvarola Terme : 5 cose utili da sapere per godersi al massimo la permanenza

Dal momento che mi sembra che online non siano disponibili molte informazioni al riguardo vi lascio un piccolo vademecum delle cose che vi possono essere utili nel caso vi stiate preparando per una giornata o un soggiorno a Salvarola Terme:

All’interno del Centro Benessere Balnea non è presente un bar quindi se desiderate fermarvi tutta la giornata e mangiare qualcosa per pranzo senza uscire potete organizzarvi in uno dei seguenti modi: portarvi qualcosa da casa e andarlo a mangiare nelle apposite sale (non è consentito mangiare a bordo vasca), munirvi di monetine e prendere qualcosa dai distributori automatici di bevande e snack; Il Centro Benessere Balnea e l’Hotel Terme Salvarola sono a pochi metri di distanza ma non sono collegati da un passaggio al coperto, è bene tenerlo in considerazione se vi preparate ad andarci in pieno inverno come noi; I bambini piccoli come Chiara non possono entrare nell’area benessere Balnea (a meno che non siano clienti dell’Hotel con i genitori) ma nelle apposite fasce orarie è loro consentito l’accesso per la partecipazione a corsi di acquaticità e nuoto; Gli spogliatoi del Centro Benessere Balnea sono molto comodi e pieni di armadietti (per i quali vi viene fornito un lucchetto all’ingresso) ma non sono dotati di fasciatoio per bambini piccoli (immagino però che negli spogliatoi dedicati ai corsisti, che io non ho visto, sia presente un fasciatoio); I pacchetti standard dell’Hotel Terme Salvarola non comprendono l’uso accappatoio, è possibile comunque farne richiesta ma dietro pagamento di un supplemento.

Siete anche voi appassionati di centri termali?