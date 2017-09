Sana 2017 : tutte le novità di cosmesi naturale e biologica

Sana 2017 è terminato da poco più di una settimana ma l’emozione e la carica che mi dà l’avervi partecipato, anche solo per un giorno, sono ancora ben lontani dall’essersi affievoliti.

Questo perché Sana è senz’ombra di dubbio per me la fiera per eccellenza, d’altra parte come potrebbe non esserlo?

E’ l’evento di riferimento del mondo del biologico e del naturale italiano, una vera e propria “full immersion” nell’universo della produzione bio italiana che offre non solo la possibilità di tenersi aggiornati sulle migliori novità del mercato ma anche l’occasione di toccarle con mano, apprezzarne la qualità e in alcuni casi anche assaggiarle; per me che raramente riesco a partecipare ad eventi è inoltre un’occasione unica per incontrare aziende e singoli che come me credono nel valore del biologico, nomi che si trasformano in volti reali, vecchie e nuove conoscenze, mani che si stringono e abbracci…insomma, tornando a quello che dicevo all’inizio, un evento decisamente emozionante.

Doveroso quindi come sempre un riassunto della mia esperienza per chi non abbia avuto la possibilità di partecipare a Sana 2017.

Sana 2017 : le novità organizzative

La novità più evidente di Sana 2017 è stata sicuramente quella del layout rinnovato articolato su 5 padiglioni: padiglioni 25 e 26 dedicati al food, padiglioni 21 e 22 dedicati a cosmetici naturali e biologici, prodotti per la cura del corpo ed integratori e il padiglione 16 dedicato a Green Lifestyle, Sana Shop e VeganFest. La sezione Green Lifestyle, mai stata così ampia fino a quest’anno, ha ospitato al suo interno 7 sotto-settori: Home&Office, Pet&Garden, Clothing&Textiles, Mom&Kids, Mobility, Hobby&Sport, Travel&Wellness.

Alla sua prima edizione e decisamente simpatica anche l’idea del challenge fotografico a tema #linguaggionaturale “Senza filtri – La tua vita green in uno scatto” che si è svolto su instagram prima della fiera: ho partecipato anch’io con alcuni scatti del mio account instagram e una delle mie foto (delle rose fotografate ad un evento a Milano Potafiori) è stata selezionata tra le 20 finaliste da Igers Bologna e dal Social Media Team di Sana; non sono stata tra i 3 vincitori ma devo dire che anche essere arrivata in finale è stata una bella soddisfazione 🙂



Un nuovo video che spiega come riconoscere i prodotti naturali & il decimo compleanno di Natrue

Una novità un po’ inusuale di Sana 2017 è stata indubbiamente anche la presentazione, da parte di Natrue, di un nuovo video in italiano realizzato per aiutare i consumatori a difendersi dal dilagante fenomeno del green-washing; il suo obiettivo è quello di spiegare con semplicità e in chiave moderna come riconoscere i prodotti veramente naturali, biologici e certificati.

Lo stand Natrue è stato anche scenario dell’unico evento a cui sono riuscita a partecipare in fiera ovvero il brindisi di festeggiamento per il decimo anno di attività di Natrue a cui hanno partecipato tante aziende e partner presenti in fiera; Sana 2017 era infatti stata scelta come ultima tappa italiana del “10th Anniversary on tour” che vede l’associazione impegnata fino a dicembre in attività promozionali in tutte le principale manifestazioni di settore.

Le novità di cosmesi naturale e biologica a Sana 2017

Veniamo ora a noi e ad una quanto più possibile rapida carrellata, in rigoroso ordine alfabetico, delle novità presentate a Sana 2017; per ovvi motivi di tempo non sono riuscita a fermarmi e a dedicare attenzioni a tutti gli stand quindi mi perdonerete per l’assenza di foto di alcune novità che cito, gli stand dove non ho fatto tappa ma che riporto per onore di completezza sono indicati con un (*).

Protagonisti assoluti, come potrete meglio verificare leggendo tutti i dettagli sotto, i prodotti per la cura dei capelli.

Albasun

Allo stand Albasun venivano presentate le nuove linee di prodotti per capelli O’Herbal formulate con ingredienti tutti naturali (senza SLES, SLS, siliconi e coloranti artificiali) e dedicate alle varie tipologie di capelli: colorati, ricci, secchi e danneggiati, grassi, normali.

Alkemilla (*)

Lo stand Sana 2017 di Alkemilla era sicuramente ricco di novità: un siero concentrato in gel di acido ialuronico a tre pesi molecolari, un lipo gel multiaction ovvero un prodotto multifunzione che funge da latte detergente, struccante e maschera rigenerante e una nuova linea capelli K-Hair Biostyling e Finishing.

Almabriosa (*)

Lo stand Almabriosa a Sana 2017 presentava due novità: una crema idratante multiattiva nata dalla collaborazione con Fratelli dell’Uomo, una ong che aiuta le popolazioni del Sud del Mondo e il contorno occhi supremo, appartenente alla linea Supreme, a base di veleno d’ape e bava di lumaca.

Antos (*)

Oltre al “cosmetic Show” che prevedeva la produzione dal vivo di una crema, motivo per cui lo stand era troppo affollato per fermarsi, Antos Cosmesi presentava due novità ovvero due nuove maschere viso agli alginati, in versione elasticizzante e dermopurificante, da applicare sul viso e lasciare agire per 10 minuti per poi spruzzare l’attivatore che reagisce con gli alginati provocando un effetto tensore e rendendo la maschera spellicolabile dal viso.

Artes Quaero (*)

Giovane azienda bolognese votata alla causa dei cosmetici naturali, presentava al Sana diverse novità: due oli secchi per il corpo, un siero viso anti-age con rosa mosqueta e pompelmo e una nuova fragranza di profumatore per ambienti.

Benecos

La novità principale presentata in fiera da Benecos è una nuova linea interamente dedicata al mondo maschile a cui si aggiungevano nuove colorazioni per il makeup e i cofanetti “Winter Dream” pensati per il Natale.

Bioearth

Novità presentata in fiera è la nuova linea Aloe Base Kids con aloe e latte d’asina assieme ad un aumento di gamma prodotto (nuovo contorno occhi, stick lenitivo e deodorante spray) e ad rinnovato packaging per la linea Aloe Base Sensitive.

Biofficina Toscana

Anche Biofficina Toscana si è presentata a Sana 2017 con un sacco di novità: in primo luogo la nuova linea di prodotti dedicata ai capelli lisci (composta da shampoo, balsamo e lozione), due deliziosi nuovi cofanetti nati dalla collaborazione con Cose della Natura ciascuno contenente una spugna di mare e una travel-size di acqua micellare o bifasico e il nuovo idrolato di eucalipto.

Al loro stand erano esposti in anteprima, per raccogliere i pareri dei consumatori, due prodotti corpo a base di olivello spinoso ancora in fase di progettazione: uno scrub e una crema corpo ricca.

BioFive Cosmetics

Da poco approdata in alcuni negozi online, Biofive è una giovane azienda cosmetica che attinge dall’Isola d’Ischia la millenaria tradizione per la cura del corpo, per realizzare una gamma di cosmetici per viso e corpo certificata da Biocertitalia e formulata con materie prime biologiche di altissima qualità.

Anche se neonata è già al lavoro per un ampliamento della gamma prodotti che andrà a prevedere anche alcuni prodotti per capelli. Al momento mi pare che questa linea sia in vendita online solo su Primobio.

Defa Cosmetics (*)

Questa giovane azienda siciliana già nota per la sua vasta linea di make-up naturale, presentava le uscite previste per il periodo natalizio (7 nuovi rossetti dal finish metallico, 2 blush, 4 ombretti) e due nuovi prodotti di skincare (uno struccante bifasico e un latte detergente).

Delidea

Anche allo stand Delidea i protagonisti assoluti erano i prodotti capelli con ben 3 nuove linee presentate: la linea per capelli colorati e trattati Mora e Albicocca, la linea per capelli secchi e danneggiati Macadamia e Mandorla e la linea per capelli grassi e spenti Matcha e Avocado.

In anteprima perché verranno introdotti sul mercato solo a partire da ottobre le nuove creme mani e i balsami labbra colorati.

Domus Olea Toscana (*)

Anche allo stand Sana 2017 di Domus Olea Toscana la presentazione di una nuova linea interamente dedicata ai capelli – Undici – in cui ciascun prodotto è formulato con 11 piante toscane. Questa linea comprende sia tanti prodotti per la cura e la detersione che tanti prodotti per lo styling.

Essere (*)

E’ un marchio che onestamente non ho ancora avuto modo di provare ma che mi incuriosisce molto per la sua grande gamma di prodotti sia per capelli che per il viso; quest’anno al Sana presentava un ulteriore ampliamento della sua linea capelli : un nuovo fluido modellante per capelli ricci, mossi o lisci a base di glicerina vegetale, aloe e arancio.

Ethical Grace (*)

Un’altra giovane azienda che propone una linea composta da sei creme per ogni tipologia di pelle e che al Sana ha presentato cinque shampoo solidi 2 in 1 con balsamo.

Finalga Distribuzioni

Anche lo stand Sana 2017 di Finalga Distribuzioni era ricchissimo di novità: il nuovo brand Clochee visto per la prima volta al Cosmoprof di quest’anno, i prodotti per bambini Attitude, gli spazzolini in bambù e lipbalm naturali Hydrophil, i dentifrici naturali per bambini Jack’n Jill e quelli per adulti The Natural Family & co.

Francy Bio Culture (*)

Altro brand di cui ho sentito benissimo parlare di alcuni dei prodotti capelli ma che non ho ancora personalmente provato, Francy Bio Culture ha presentato una lacca naturale per mantenere a lungo lo styling, proteggere dal calore del phon, aggiungere volume, sostenere e mantenere la piega.

Giada Distributions

Area di grandi novità anche allo stand Giada Distributions che presentava ben 3 nuovi brand: la linea australiana di make-up biologico certificato Inika, gli smalti 10-Free ™ e traspiranti del marchio australiano Kester Black e la bella gamma di rossetti di alta gamma a marchio Nudus.

Anche gli altri brand storici distribuiti da Giada Distributions non sono stati a guardare perché Madara proponeva un bel set di set di travel-size con tutto l’occorrente per proteggere la pelle dall’inquinamento della città (comprendente anche il nuovo contorno occhi Smart Antioxidant) e Mossa Cosmetics la nuova linea Skin Solutions per pelli problematiche o con acne (composta da uno scrub ed un tonico schiarente anti-macchie).

Greenatural (*)

La vastissima gamma di prodotti Greenatural si è ulteriormente arricchita con le novità presentate a Sana: deodoranti spray e stick e la nuova linea ACE composta da shampoo, balsamo, bagnodoccia e detergente viso-mani.

Lalei Cosmetica Perfetta (*)

Lalei è il nuovo brand presentato al Sana dalla blogger Mary Nutricati che durante la propria gravidanza, notando lo scarso numero di proposte ecobio per quel magico periodo, ha pensato di dare vita alla linea Dolce Aurora, dedicata alla pelle delle future mamme ma anche alle donne in generale.

Latte e luna (*)

New entry di Latte e Luna presentata a Sana 2017 è una nuova linea dedicata alla cura dei bebè a base di olio di semi di zucca, composta da olio Baby, acqua di camomilla, un flacone graduato per combinare i due prodotti, delle salviette asciutte usa e getta, una lavetta in cotone, una crema protettiva “tutti i giorni” e il must have “Prima Pelle 30%” (stra-utilizzato sia per Chiara che per noi) riproposto in una pratica e più economica confezione in plastica e a un prezzo molto più basso.

La Saponaria (*)

Aria di anniversario anche per La Saponaria che a Sana 2017 festeggiava con tante novità i 10 anni di attività: Hennetica la linea di la linea di tinte vegetali a base di hennè presentata qualche giorno prima del SANA, la Linea Viso Costituzionale a base di acque costituzionali e riso venere (composta da latte struccante, mousse detergente, acque attive, creme viso, sieri e un idro-gel illuminante).

Maternatura (*)

Novità a pioggia anche per Maternatura che ha presentato tre nuovi prodotti per la linea capelli (shampoo alla magnolia, balsamo volumizzante e spray fissativo) e la nuova linea uomo Top Man con doccia-shampoo, balsamo, lozione dopobarba, crema viso e spazzola.

Montalto (*)

Sana 2017 è stata per Montalto l’occasione di festeggiare i 60 anni di attività celebrando l’evento con la presentazione di Mes Fleurs 57®, un’essenza che – come dichiarato da Giuseppe Montalto “si ispira alle note del calycanthus, pianta che la leggenda vuole premiata dal Divino con fiori miracolosi”

Officina Naturae

Lo stand Officina Naturae è tra quelli in cui ho passato più tempo, d’altra parte anche qui le novità presentate erano tante: due creme mani della linea Innovattivi al Patchouli e Verbena, il nuovo look packaging e formato della linea di detergenti Natù, il nuovo shampoo Natù, il sale per lavastoviglie della linea Solara e un prodotto molto particolare – nato dalla partnership col produttore di calzature ecologiche Ragioniamo con i piedi – la crema scarpe nutriente.

Phitofilos (*)

Phitophilos ha dato il via a due nuove linee: Linea Pura (che comprende uno Shampoo Lavaggi Frequenti, un Balsamo Leggero e una Maschera Illuminante e ristrutturante) e Linea Brio (che comprende Cristalli Vegetali, una Spuma a tenuta morbida e un Gel neutro).

Purobio (*)

Infinite novità anche allo stand Sana 2017 di Purobio: un rinnovato packaging dei rossetti in occasione del progetto umanitario La Barca della Salute sviluppato assieme a forPlanet Onlus, le confezioni da regalo natalizie, le nuove tinte labbra dal finish opaco, un lip gloss trasparente ad effetto specchio, due eyeliner (con applicatori in feltro e a pennellino), i fondi in polvere compatti, quattro nuovi ombretti, una palette, la “desert dream”.

Purophi (*)

La new entry Purophi è stata eletta vincitrice del premio Sana Novità Award ed è la maschera Inhibition Mask, una compressa, monouso, bio-degradabile e certificata, che con un pool di principi attivi unici simula l’azione della tossina botulinica e inibisce nell’arco delle 24 ore la contrazione con effetto Botox-like.

Veg-up (*)

Anche Veg-Up ha presentato un sacco di novità a Sana 2017: scrub corpo salini, gel snellenti e creme rassodanti a base di alghe marine, la nuova linea viso Bewell Green e le nuove matite occhi liquide.

Come potete vedere ho cercato di riepilogare nel modo più completo possibile le novità cosmetiche presentate a Sana 2017 ma sicuramente mi è sfuggito qualcosa…voi ad esempio avete altro da segnalare?