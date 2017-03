Scrub labbra fai da te e non solo : tutte le opzioni per un esfoliante naturale

Dovete sapere che ultimamente ho riscoperto la passione per rossetti e lucidalabbra e nel farlo ho realizzato di aver davvero bisogno di uno scrub labbra per eliminare la pelle secca, migliorare lo stato di idratazione e quindi la tenuta dei prodotti labbra che sto usando.

Da qui il mio approfondimento sul tema degli scrub labbra fai da te così come su quello di quelli naturali/biologici già pronti in commercio che oggi ho pensato di condividere con voi…siete pronte? 🙂

Scrub labbra fai da te : ecco le ricette per farlo con e senza miele

Lo scrub labbra è forse uno dei cosmetici più semplici da realizzare tra le pareti domestiche anche perché per farlo sia nella versione vegana che non bastano davvero due ingredienti facilmente reperibili in ogni cucina!

Ricetta scrub labbra fai da te con miele

Ingredienti: Miele, Zucchero bianco o di canna (2 cucchiaini).

Prendere una tazzina da caffè, versare al suo interno due cucchiaini di zucchero insieme ad un po’ di miele e mescolare fino a rendere il composto grumoso e semi liquido, aiutandosi con un cucchiaino; la consistenza non deve essere nè troppo liquida nè troppo densa e difficile da impastare. Eventuale scrub in eccesso può essere conservato dentro un piccolo contenitore con coperchio per essere utilizzato nei giorni immediatamente successivi.

Ricetta scrub labbra fai da te senza miele

Scrub labbra fai da te a base d’olio d’oliva

Ingredienti: Olio vegetale a scelta (meglio se di oliva), Zucchero bianco o di canna.

Il procedimento per la preparazione (e per l’eventuale conservazione) è del tutto identico a quello appena descritto con il miele, unica differenza il risultato finale: lo scrub labbra con miele è più cremoso e appiccicoso rispetto a quello realizzato con l’olio e risulta più semplice da stendere sulle labbra ma anche quello realizzato con l’olio svolge egregiamente il suo lavoro.

Scrub labbra fai da te a base d’olio di mandorle

Ingredienti : 1 cucchiaio di zucchero di canna, 1 cucchiaio di olio di mandorle dolci, 5 gocce del proprio olio essenziale preferito

Mescolare zucchero e olio di mandorle in una ciotolina, aggiungere l’olio essenziale e continuare a mescolare finchè il composto non risulterà omogeneo.

Scrub labbra naturali / biologici già pronti in commercio : ecco 3 esfolianti naturali che vi consiglio

Per chi è pigro/ha poco tempo/ama i piccoli e graziosi barattolini ecco che arrivano in soccorso anche diversi scrub labbra naturali / biologici del tutto degni di nota e meritevoli di una prova/assaggio.

Scrub labbra Biofficina Toscana

Lo scrub labbra Biofficina Toscana esiste in due versioni, Agrumato e Goloso.

Ha una formulazione a base di zucchero integrale, miele biologico toscano, olio di girasole e di oliva, burro di karitè e di cacao, cera d’api bio ed è contenuto in un barattolino in plastica da 15 ml avente PAO 6 mesi e costo 7,90 €. Come in tutti i prodotti Biofficina Toscana sono assenti PEG, petrolati, SLS, siliconi e coloranti e gli ingredienti seguono la filosofia del km0.

Non l’ho ancora provato in prima persona ma visti i pareri favorevoli letti online è nella mia wishlist in attesa di finire gli altri 2 scrub labbra di cui vi parlerò dopo.

INCI (scrub agrumato): Saccharum officinarum powder, Helianthus annuus seed oil, Olea europaea fruit oil, Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl palmitate, Butyrospermum parkii butter, Hydrogenated castor oil, Theobroma cacao seed butter, Cera alba, Mel, Silica, Aroma,Tocopherol.

La presenza di olio di oliva, cera d’api, burro di karitè e di cacao mi fa pensare che abbia buona capacità idratante e ammorbidente e che quindi dopo l’uso possa non essere nemmeno necessario usare un burrocacao ; fa anche confidare nel fatto che non sia troppo granuloso e quindi che nell’usarlo non ne vada perso troppo e che scrubbando non provochi arrossamenti o screpolature.

Può essere acquistato ad esempio su Sorgente Natura : Agrumato e Goloso.

Scrub labbra Bimble

Ho scoperto gli scrub labbra Bimble tramite una ricerca Amazon ed è stato amore a prima vista, per un motivo molto frivolo a dire la verità: la varietà di aromi con cui è offerto!

Gli scrub Bimble sono prodotti nello Yorkshire (UK) da una piccola azienda a conduzione familiare e contengono ingredienti 100% naturali: lo zucchero di canna e l’olio di jojoba contenuti nella formulazione provengono dal commercio equosolidale e gli aromi sono dati dalla presenza di estratti naturali ed oli essenziali, nessun additivo artificiale.

INCI: Raw Cane Caster Sugar, Simmondsia Chinensis Seed Oil , Olea Europaea Oil, Essential oils and extracts (*)

(*) A seconda del gusto scelto gli oli essenziali/estratti contenuti possono essere quello di arancia, menta, limone, cacao, vaniglia, viola, rosa e pompelmo.

Gli scrub labbra Bimble sono contenuti in un piccolo vasetto di vetro da 25g



Scrub labbra Lush

Non ho nessun punto vendita Lush vicino a casa ma in occasione di una delle mie trasferte milanesi è stato galeotto il negozio tentatore presente in Stazione Centrale e così Labbrividisco, uno degli scrub labbra Lush è inesorabilmente finito nel mio cestino.

Questo scrub labbra Lush , così come i suoi fratelli, è confezionato in un barattolino di vetro da 25g, ha un PAO di 12 mesi ed un costo di 7,35€.

Ha una formulazione semplice a base di Zucchero Semolato, Olio di Jojoba Biologico, Estratto di Vaniglia, Olio essenziale di Tagete e Olio essenziale di Menta Piperita che gli dona un gusto davvero delizioso ed un leggero effetto tensore che fa sembrare le mie labbra un po’ più polpose subito dopo l’uso.

Lo sto utilizzando con piacere perché mi piace il gusto e l’effetto tensore però devo ammettere che per gli ingredienti che contiene non è proprio economico e che essendo piuttosto secco e granuloso quando lo si preleva dal vasetto bisogna stare molto attenti a non farne cadere troppo nel lavandino!

Consigli per un efficace scrub labbra

Sia che decidiate di realizzare uno scrub labbra fai da te o di comprarne uno già pronto, il consiglio che vi posso dare è quello di far precedere lo scrub da un’operazione di eliminazione delle impurità e dei residui di make up dalle labbra; per farlo sarà sufficiente un po’ d’acqua tiepida e un dischetto di cotone oppure uno spazzolino dalle setole morbidissime. Meglio evitare di tirate le pellicine con le dita per evitare il rischio di procurarsi piccole ferite.

Una volta eseguito lo scrub basterà poi risciacquare con acqua tiepida, asciugare e applicare sulle labbra un burro di cacao nutriente.

Ecco, questi sono gli scrub labbra naturali che conosco e mi sento di consigliarvi assieme ai consigli per utilizzarli al meglio…voi volete farmi sapere qual è il vostro scrub labbra preferito?

