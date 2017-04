Semplicissimo : Il libro di cucina sana e light per imbranati

Cucinare è semplicissimo , per chi ha tempo , passione , genialità negli accostamenti…ma non per me! Questo è più o meno quello che ho sempre pensato e non c’è stato libro di cucina che mi abbia convinto del contrario, finora.

Poi, complice un comunicato stampa de L’Ippocampo, che ne annunciava con entusiasmo l’uscita nelle librerie ho scoperto l’esistena di “Semplicissimo . Il libro di cucina light + facile del mondo ” e mi son detta : “diamogli un’opportunità, dai”.

I contenuti di “Semplicissimo . Il libro di cucina light + facile del mondo “

Semplicissimo Light è una raccolta di 200 ricette leggere (o alleggerite), sane e gustose che cerca di rispondere alla domanda che quasi tutti si pongono, soprattutto quando l’estate è alle porte come ora:

Cosa posso cucinare senza aumentare di peso e senza mangiare soltanto tre foglie d’insalata, uno yogurt e una mela?

La mancanza di tempo, il frigo sguarnito e la silhouette da difendere sono i problemi che Semplicissimo Light cerca di risolvere, non solo proponendo ricette facili da realizzare, essenziali e leggere basate su 3-5 ingredienti facilmente reperibili ma anche spiegandole in modo chiaro e con un ricco corredo fotografico.

Semplicissimo Light è un agile ricettario contenente proposte caratterizzate da:

ristretto numero di ingredienti,

rapidità di realizzazione,

basso apporto calorico,

ridotta necessità di utensili speciali (solo la vaporiera fa comodo, pur non essendo indispensabile),

soluzioni anche per chi è veggie e per chi ha problemi con allergeni come lattosio e glutine.

Parliamo di aperitivi e antipasti, insalate, creme e zuppe, salse, secondi a base di carne, secondi a base di pesce crostacei e frutti di mare, secondi a base di verdure e dolci.

Ecco cosa penso di ” Semplicissimo . Il libro di cucina light + facile del mondo ” & perchè mi è piaciuto così tanto

Indubbiamente la prima cosa che mi ha colpito di “Semplicissimo . Il libro di cucina light” è la veste grafica molto accattivante con cui sono presentate le ricette; a ciascuna di esse è dedicata una doppia pagina, ricca di belle foto e con una sintetica indicazione dei passaggi necessari per realizzarla. Molto utile il riquadro verde in alto a sinistra che riepiloga per ogni ricetta le calorie a porzione e un’indicazione del tipo di regime alimentare per cui può essere più indicata (ad es. veggie, priva di lattosio e/o di glutine).

Anche le linee guida alimentari che propone sono degne di una menzione a favore:

quasi nessuna ricetta del libro richiede ingredienti conservati (gli unici citati sono il latte di cocco e il concentrato di pomodoro), vengono solitamente suggeriti ingredienti freschi o al massimo tollerati ingredienti surgelati;

gli oli suggeriti sono tutti di alta qualità: in primo luogo l’olio extra vergine d’oliva evo e in alcuni casi olio di nocciole, di sesamo e di noci;

viene incentivato l’uso di frutta e verdura di stagione, preferibilmente bio (soprattutto i limoni di cui spesso si utilizza la buccia;

Buona parte delle ricette del libro poi sono un’ode alla salutare e priva di grassi cottura a vapore: equivale a cuocere in forno o in acqua, preservando però le vitamine e – seguendo le indicazioni fornite – si rivela essere tutt’altro che triste e priva di gusto.

Le ricette proposte sono proprio per tutti: non è necessario essere cuochi provetti per prepararle e soprattutto sono davvero adatte a chi non ha molto tempo per cucinare ma non per questo vuole rinunciare a gusto e originalità. Ulteriore plus: gli ingredienti richiesti sono sempre pochi (da 3 a 5) e tutt’altro che assurdi o introvabili.

Ho già provato alcune ricette e ne sono rimasta soddisfatta 😀

Ma chi è l’autore Jean-François Mallet ?

Jean-François Mallet, diplomato col massimo dei voti all’école supérieur de cuisine française “Ferrandi” ha esercitato la professione di chef ricoprendo ruoli importanti in prestigiose realtà prima di lanciarsi nella sua seconda passione: la fotografia.

Oggi è un reporter specializzato nella fotografia di cibo e di viaggio nonchè conduttore di un programma televisivo che si ispira ai suoi celeberrimi libri. Il suo primo libro “Semplicissimo . Il libro di cucina + facile del mondo” ha venduto oltre 700mila copie in Francia, è stato tradotto in 21 paesi e in Italia, dove è uscito a fine 2016, è andato esaurito pochi mesi dopo la stampa.



