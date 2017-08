Shampoo solido : cos’è, come usarlo al meglio e quali preferire

Lo shampoo solido è un prodotto ecologico, economico, comodo da portare in viaggio e anche bello da regalare ma per dare soddisfazione d’uso necessita di alcuni accorgimenti, vi va di scoprire quali?

Shampoo solido vs sapone : stesso aspetto, prodotti molto diversi

Lo shampoo solido ha un aspetto simile a quello di una saponetta ma col sapone in realtà non ha molto a che spartire.

Il sapone viene preparato utilizzando grassi e soda caustica disciolta in acqua e il risultato finale è un prodotto con un pH basico, che lo rende poco adatto alla detersione dei capelli; utilizzarlo per lavarsi i capelli fa sì che questi tendano a seccarsi, formare nodi e risultare poco pettinabili.

Lo shampoo solido viene invece preparato con tensioattivi solidi (ad es. Sodium coco sulfate o Sodium lauryl sulfoacetate) ricavati dall’olio di cocco che gli conferiscono un pH meno basico e quindi più idoneo alla detersione dei capelli (anche se sempre più basico degli shampoo tradizionali); ai tensioattivi solidi vengono solitamente aggiunti acqua, oli e burri vegetali nutrienti, attivi cosmetici con proprietà utili per i capelli, oli essenziali per confergli un’azione specifica ed eventuali fragranze naturali per profumarlo e coloranti vegetali per renderne più gradevole l’aspetto estetico.

Lo shampoo solido : tanti vantaggi per la persona e l’ambiente

Forse vi chiedete perchè dovreste abbandonare il vostro abituale shampoo liquido per dare una chance ad uno shampoo solido? Beh, ecco una lista di motivazioni che spaziano dall’economico all’ambientale tra le quali non vi resta che scegliere 😀

Lo shampoo solido

è un prodotto ecologico: permette di evitare il consumo di imballaggi in plastica e quindi di ridurre l’inquinamento.

è un prodotto economico: dura più a lungo di uno shampoo liquido tant’è che con circa 100 grammi di shampoo solido è possibile effettuare fino a 80 lavaggi….un bel risparmio, specie se si ha l’abitudine di lavare i capelli frequentemente o addirittura ogni giorno!

la maggior parte delle case cosmetiche che lo producono presta attenzione agli ingredienti, proponendo formulazioni molto naturali a base di oli nutrienti.

è comodo da portare in viaggio sia in generale perchè occupa poco spazio sia perchè non essendo liquido consente in ovviare alle limitazioni imposte per i viaggi in aereo.

Il potere lavante dello shampoo solido non ha nulla da invidiare a quello dello shampoo liquido tradizionale: sia utilizzando l’uno che l’altro i capelli risulteranno puliti, la sostanziale differenza si palesa nell’utilizzo a livello pratico.

I trucchi per utilizzare al meglio lo shampoo solido

Nella fase di passaggio dall’uso dello shampoo liquido ad uno shampoo solido il risultato iniziale potrebbe essere deludente, soprattutto se lo shampoo che si stava utilizzando era di tipo tradizionale.

Come avviene nella transizione verso i prodotti biologici, lo shampoo solido si scontra con le sostanze chimiche di cui i capelli sono impregnati a causa dell’uso dei prodotti a base di siliconi, ecco perchè, ai primi utilizzi i capelli potrebbero risultare secchi, stopposi, aridi oppure al contrario grassi e unti. La stessa cosa, anche se in modalità ridotta, l’ho riscontrata anch’io che utilizzavo già prodotti per capelli naturali/biologici, ecco perchè è utile sapere quali sono i piccoli accorgimenti che possono ovviare al problema.

Lo shampoo solido ha un ph basico che non è esattamente quello che serve ai capelli e alla cute, che hanno invece un ph acido; per riequilibrare il ph e riportarlo ai normali valori acidi dopo aver lavato i capelli con lo shampoo solido l’ideale sarebbe procedere con un lavaggio a base di acqua calda e aceto oppure acqua fredda e limone (un cucchiaio in un litro d’acqua).

Evitate di utilizzare lo shampoo solido strofinandolo direttamente sulla testa. La soluzione che personalmente ho trovato ottimale, è stata quella di riempire una bacinella con acqua tiepida, poi immergere il sapone e i capelli, in modo da farli bagnare e insaponare contemporaneamente. Quando ho bisogno di insistere su alcune zone specifiche mi insapono le mani e applico il sapone leggermente schiumato sui capelli. Dopo averli sciacquati abbondantemente procedo ad un lavaggio con aceto o limone che lascio in posa per un paio di minuti prima di procedere normalmente con l’asciugatura.

Lo shampoo solido non richiede particolare cura per quanto riguarda la conservazione: l’unica accortezza per evitare che si rovini è quella di lasciarlo asciugare su un piano aerato per poi riporlo all’interno di un po’ di pellicola trasparente.

Quali sono i brand che producono shampoo solido? E che differenze hanno?

Reperire in commercio uno shampoo solido è diventato tutt’altro che difficile: le opzioni di scelta, praticamente tutte con formulazioni naturali e prive di sostanze di sintesi, stanno diventando negli anni sempre più numerose.

Shampoo solido Bomb Cosmetics

Bomb Cosmetics propone uno vasta gamma di shampoo solido naturale dalle differenti fragranze e proprietà, una piccola coccola da provare.



Shampoo solido Douce Nature

Lo shampoo solido Douce Nature, così come tutti i prodotti di questo marchio, è certificato biologico da Cosmebio ed Ecocert nonché cruelty free e la sua formulazione contiene tensioattivi delicati derivati da olio di cocco equosolidale e sostenibile. Ciascuno shampoo, dalla caratteristica forma a fiore, pesa circa 85g ed equivale a circa 400ml di shampoo liquido tradizionale.



Shampoo solido Funky Soap

Lo Shampoo solido Funky Soap si presenta come un panetto artigianale del peso di circa 120g, prodotto in piccoli lotti dall’omonima azienda londinese e dalla formulazione 100% naturale, priva di coloranti e profumi artificiali, SLS/SLES e parabeni.



Shampoo solido ai semi di lino – La Saponaria

La Saponaria propone uno shampoo solido dalla ricetta semplice e genuina ma capace di donare capelli naturalmente sani e splendenti; la sua formulazione comprende olio extravergine di oliva, semi di lino, lavanda, rosmarino e ginepro agisce sia alla radice dei capelli che sul cuoio capelluto sfiammando le irritazioni, detergendo delicatamente ma a fondo e donando vitalità a capelli stressati e indeboliti.

Shampoo solido Lamazuna

Lo shampoo solido Lamazuna è fabbricato artigianalmente in Francia solo con ingredienti naturali, è privo di solfati e cruelty free. A differenza di molti altri prodotti di cui vi sto parlando è completamente eco friendly: la confezione esterna è in cartone, non in plastica. Inoltre, pur sembrando piccolo, ha davvero una bella durata: quanto quella di due bottoglie di shampo tradizionale

Shampoo solido Secrets de Provence

Lo shampoo solido Secrets de Provence viene prodotto in Francia, è certificato bio da Cosmebio ed Ecocert ed è formulato con ingredienti 100% naturali: olio vegetale bio, argilla naturale, burro di karité ed è privo di coloranti, conservanti, siliconi e solfati; ciascun panetto permette di realizzare 40-50 shampoo, praticamente l’equivalente di 2 flaconi da 250ml di shampoo liquido.

Oltre alla vasta gamma di shampoo solidi (di cui trovate alcuni esempi qui sotto) Secrets de Provence propone anche una comoda ed eco friendly scatolina per portare lo shampoo solido in viaggio, realizzata in PLA derivato da mais garantito senza OGM.



La mia esperienza con lo shampoo solido

Vi dirò la verità sono un’utilizzatrice saltuaria di shampoo solido: lo trovo molto comodo quando vado in viaggio perché mi aiuta a contenere i bagagli dopodiché, se il viaggio successivo è lontano, mi trovo a finirne l’uso anche quando sono a casa. Dopo un periodo iniziale di difficoltà ho trovato la mia dimensione d’uso perfetta in una delle tecniche che vi ho descritto prima ovvero in quella di riempire una bacinella con acqua tiepida per poi immergervi sapone e capelli; spesso non faccio il lavaggio con acqua e aceto (o limone) perché sono pigra ma per compensare il fatto che i capelli rimangono più secchi del solito quando sono a casa lo alterno ad uno shampoo normale.

Nel corso degli anni ho utilizzato lo shampoo solido La Saponaria, quello Douce Nature e infine quello di Lamazuna trovandomi abbastanza bene con questo tipo di prodotto da ripeterne l’utilizzo; la sua capacità pulente? del tutto analoga a quella di uno shampoo liquido tradizionale.

Sono quindi molto curiosa di sapere se qualcuno di voi lo utilizza e se è riuscita davvero a sostituirlo completamente allo shampoo liquido.

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.