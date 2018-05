Solari ecobio : le mie scelte per l’estate 2018

Da anni acquisto prodotti solari ecobio per me e per la mia famiglia, d’altra parte è coerente con le scelte che faccio abitualmente per la cura della persona anche durante il resto dell’anno.

Mi è capitato spesso di condividere con voi le scelte che avevo fatto per la protezione solare a fine stagione, dopo aver provato i prodotti, ma quest’anno mi sono resa conto del fatto che forse anche un articolo pre-utilizzo poteva avere la sua utilità, soprattutto come spunto per chi magari non ha mai comprato prodotti solari ecobio e quindi non sa come orientarsi nella scelta.

Ecco quindi un post in cui vi riepilogo quelle che sono state le mie scelte per questa estate 2018.

Solari ecobio estate 2018 : tutto inizia con un integratore solare

La mia pelle è chiara, tende ad arrossarsi e all’eritema, non si abbronza molto ed oltre a ciò tende a perdere rapidamente l’abbronzatura ottenuta. Un disastro, dirà qualcuno di voi, per me tutto sommato non è così: ho imparato a conoscerla, a sapere quali sono i suoi limiti ma soprattutto nel corso degli anni ho scoperto che l’integrazione solare su di me ha letteralmente il potere di salvare l’estate: mi rende meno soggetta ad arrossamenti ed eritemi, facilita l’abbronzatura e le dona un colorito un po’ più intenso ma soprattutto più duraturo.

Indispensabile quindi per me, più o meno a un mese dall’inizio dell’estate, iniziare ad assumere un integratore specifico per l’esposizione solare e continuare ad assumerlo almeno per parte dell’estate.

Negli anni ne ho provati diversi ma devo dire che quello di cui ho ripetuto più frequentemente l’acquisto, perchè lo trovavo facilmente in farmacia è Carovit Forte , un integratore contenente Red Orange Complex, vitamine E e vitamina C.

Quest’anno, un po’ per cambiare, un po’ perchè ho optato per l’acquisto online sto utilizzando l’integratore Biosline Betasun Gold, a base di beta-carotene, licopene, tirosina, rame e vitamina E con macerato oleoso di carota; è più economico del precedente Carovit Forte perchè più o meno allo stesso prezzo si acquistano due mesi di trattamento anzichè uno solo ma potrò dirvi se è davvero promosso solo a fine stagione.

Altra opzione di cui ho considerato l’acquisto era invece Ra il Dio del Sole di Erbavoglio, un integratore a base di betacarotene, echinacea, vitamina C ed E.

Solari ecobio estate 2018 : la protezione solare viso & corpo vera e propria

Solari ecobio estate 2018 : la protezione solare corpo e viso

I solari ecobio viso e corpo sono il cuore della routine solare mia e della mia famiglia da diversi anni e, visto che le nostre esigenze cambiano in funzione del colore della pelle di base e del grado di abbronzatura raggiunto, ogni anno a inizio stagione acquisto tutte e 3 le fasce di protezione solare possibili: ecco quindi le mie scelte per questa estate 2018.

Solari ecobio protezione alta: in questa fascia di protezione quest’anno proverò la crema solare corpo SPF50+ Bioearth (che mi è stata omaggiata allo scorso Cosmoprof) e latte solare protezione 30 Bio’s, anche lui a base di filtri solari minerali.

Solari ecobio protezione media: in questa fascia di protezione ho scelto di provare il latte solare protezione 30 Bio’s, a base di filtri solari minerali e adatto sia per viso che per corpo.

Solari ecobio protezione bassa: Delidea

Solari ecobio estate 2018 : la protezione solare capelli

Ammetto che la protezione solare per i capelli è un’aspetto che finora ho tranquillamente ignorato ma quest’anno ho scelto di acquistare anche quella optando per l’Olio Solare Protettivo Capelli Spray SPF 10 Alkemilla, un trattamento protettivo e ristrutturante a base ingredienti vegetali nutritivi ed emollienti e filtri solari fotostabili.

Opzioni altrettanto valide potevano essere quelle proposte da Bjobj e Officina Naturae, con un flacone da 100ml, e quella proposta da Bioearth di pari dimensioni e prezzo.

Solari ecobio estate 2018 : la protezione solare labbra

Anche i solari ecobio per la protezione delle labbra sono una new entry della mia routine estiva…non li ho mai usati ma poi mi sono spesso trovata con le labbra in fiamme dopo l’esposizione al sole, d’altra parte la cosa è piuttosto normale se consideriamo che le labbra si differenziano dal resto della pelle per l’assenza di cheratina che fa da barriera contro gli agenti esterni.

E così quest’anno ho scelto di comprare lo stick labbra SPF25 di Bioearth di cui mi ispirava la formulazione con Burro di Cacao, Olio di Argan, Olio di Rosa Mosqueta ed Estratto di Jojoba. Nel caso desideriate anche voi acquistarne una ma preferiate una protezione più alta, una bella alternativa mi sembra il balsamo labbra SPF30 Alkemilla (ricco di oli vegetali come cocco, mandorle e girasole uniti agli estratti di aloe, calendula, camomilla ed altea) o lo stick solare labbra SPF50+ Nature’s (con Acqua Unicellulare bio-attiva di Arancia Dolce e Burro di Karité).

Solari ecobio estate 2018 : cosa usare durante l’esposizione solare

Altra novità per la mia cura delle pelle durante l’esposizione al sole (nel senso che non avevo mai acquistato questo tipo di prodotto, non come novità in senso stretto) è l’acqua solare rinfrescante da applicare durante l’esposione. Ho scelto la lozione rinfrescante e abbronzante Alkemilla che mi è piaciuta per la sua duplice funzione : raffreddare/idratare il corpo durante l’esposizione solare (grazie alla presenza di fattori di idratazione naturale NMF e di fitocomplessi di Aloe Vera, Malva, Altea e semi di Lino) e stimolare/accelerare il processo di abbronzatura della pelle per favorire una tonalità di abbronzatura dorata e uniforme.

Ero indecisa tra questa e la corrispondente acqua solare Bioearth ma alla fine ho optato per lei perchè mi sembrava più versatile.

Solari ecobio estate 2018 : i prodotti per la detergenza dopo l’esposizione al sole

In commercio esiste una vera e propria miriade di prodotti per la detergenza dopo l’esposizione al sole che promettono più o meno velatamente di salvare la nostra abbronzatura dallo scivolare via assieme al bagnoschiuma dalla nostra pelle durante la doccia…li ho spesso snobbati perché sono convinta che sia molto più efficace a questo proposito un buon integratore solare ma qualche settimana fa sono passata al Lidl ed ho trovato in promozione il docciaschiuma doposole Cien Sun che mi è sembrato avere un INCI tutto sommato niente male e l’ho infilato nel carrello.

Credo già molto di più all’utilità di usare prodotti specifici per trattare i capelli stressati da sole e salsedine che ne hanno bisogno e che davvero possono trarre beneficio da qualche coccola in più; forte di questa convinzione ho acquistato lo shampoo doposole della linea di solari ecobio Officina Naturae.

Solari ecobio estate 2018 : i prodotti doposole

Coerentemente con la scelta di dare più attenzioni alle labbra con la protezione solare, quest’anno ho scelto di acquistare anche lo stick doposole per le labbra Bioearth formulato con olio di monoi di Tahiti che rigenera e idrata le labbra prevenendo secchezza e piccole rughe. Forse mi sono sfuggite ma non mi sembra di aver visto altri prodotti alternativi a questo.

Ancora in transito per quanto riguardo il doposole corpo o meglio ho acquistato intanto il doposole all’aloe della linea Cien Sun ma non sono ancora sicura di utilizzarlo come scelta esclusiva.

Vi va di farmi sapere quali sono le vostre scelte di solari ecobio per l’estate 2018?