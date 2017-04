Sorgente Natura : recensioni sugli acquisti e codice sconto per voi

Sorgente Natura è uno dei più grandi negozi online di prodotti naturali che io conosca ed è anche quello in cui ultimamente ho effettuato più ordini di acquisto consecutivi, come non raccontarvi quindi le mie recensioni sugli acquisti e procurarmi un bel codice sconto per consentire anche a voi di metterlo alla prova?

La storia di Sorgente Natura

Forse non tutti lo sanno ma Sorgente Natura nasce dalla passione di Rosa Tumolo, appassionata di benessere e di prodotti naturali nonchè direttrice della libreria online ilgiardinodeilibri.it.

Il suo interesse personale, già a partire dal 2006, l’aveva spinta ad aggiungere al catalogo della libreria online alcuni prodotti naturali con cui lei stessa o qualche collaboratore si erano personalmente trovati bene; la frase “dobbiamo metterlo in catalogo!” ripetuta e messa in pratica frequentemente nel corso dei successivi mesi ed anni aveva portato la sezione Bio-Catalogo de ilgiardinodeilibri.it a diventare via via sempre più importante per arrivare a contenere, nel 2014, circa 10.000 prodotti!

Di qui l’idea di dare a questa sezione vita propria e farle prendere il volo trasformandola in sorgentenatura.it a Maggio 2014.

Sorgente Natura in numeri

Sorgente Natura può oggi contare su uno staff di 42 persone, un magazzino di 800 mq e oltre 18.800 prodotti naturali/biologici in pronta consegna, direttamente a casa in 24/48 ore! I clienti? Ad oggi più di 65.000 !

Cosa è possibile trovare su Sorgente Natura ?

Sorgente Natura offre un’ampia gamma di prodotti naturali – biologici non solo alimentari ma anche per la cura e il benessere del corpo, per la casa ed il tempo libero, accuratamente selezionati per coniugare il rispetto della persona e dell’ambiente ma senza per questo sacrificare gusto e comodità:

Prodotti alimentari naturali da agricoltura biologica : dall’alimentazione tradizionale a quella senza glutine, dai cibi dedicati ai regimi vegetariani e vegani all’alimentazione dei più piccoli, bevande, succhi di frutta, tisane e decotti, bevande di soia e riso. Non mancano inoltre soluzioni per chi decide di coltivare da se i propri alimenti : una selezionata proposta di semi bio per orto e giardinaggio), centrifughe per estrarre succhi di frutta e verdura, varie tipologie di germogliatori, dai più tradizionali ai più tecnologici.

Integratori alimentari per una dieta sana ed equilibrata : da quelli dedicati agli sportivi, agli aiuti per le difese immunitarie e per combattere i malanni di stagione, alcalinizzanti, vitamine, energizzanti, rilassanti e tanti altri.

Le migliori marche della cosmesi ecobio e vari prodotti per la cura della persona : prodotti per la detersione del corpo rispettosi dell’ambiente e del fisico (saponi, bagno doccia e shampoo naturali), creme e olii idratanti, deodoranti, detergenti intimi, dentifricio, lote per lavaggi nasali, creme anticellulite e rassodanti, alghe, prodotti anti-age. Ampia anche la proposta di cosmetici naturali: rossetti, profumi, ciprie, fard, fondotinta, creme base per il trucco e tanto ancora tutto dei migliori produttori.

Prodotti ecologici per la cura della casa nel rispetto dell’ambiente : detergenti naturali ed ecologici per superfici e tessuti, lampade di sale e in pietre naturali, oli essenziali, essenze ed incensi, diffusori, candele e portacandele, acchiappasogni, articoli per feng shui, filtri ed energizzanti per l’acqua.

All’interno del sito i prodotti sono suddivisi in chiare categorie merceologichee per ogni prodotto è presente una scheda tecnica, in cui sono indicate tutte le caratteristiche e l’elenco degli ingredienti. Tutte le aziende produttrici sono attentamente selezionate, per garantire che la filiera bio e il rispetto dell’ambiente siano effettivamente presenti e costanti.

5 motivi per cui amo fare shopping su Sorgente Natura e recensioni d’acquisto

Come vi dicevo all’inizio Sorgente Natura è lo shop online in cui sto acquistando più frequentemente da qualche mese a questa parte ed i motivi sono presto detti:

la vastità del catalogo : in un unico ordine riesco ad includere sia prodotti alimentari che le ultime novità in tema di cosmesi ed anche eventuali regali per compleanni o occasioni speciali come Natale e Pasqua; la sezione offerte e i regali periodici : su Sorgente Natura le promozioni sono di casa e la sezione offerte è ricca di prodotti che si utilizzano quotidianamente. A questo si aggiungono anche promozioni estemporanee in cui effettuando un ordine è possibile scegliere un prodotto omaggio tra quelli proposti. la fedeltà viene premiata : Sorgente Natura propone una sorta di raccolta punti (Punti Natura) che, una volta raggiunta la soglia di 500 punti, possono essere convertiti in buoni spesa spendibili sull’intero catalogo online (500 punti = 5€, 1000 punti = 11€, 1500 punti = 18€, 2500 punti = 31€). Si guadagnano punti effettuando acquisti – 1 punto ogni 1 Euro di spesa (escluse le spese di spedizione) – ma anche iscrivendosi alla newsletter (50 punti). le recensioni vengono premiate : da 5 a 50 punti per ogni recensione (ovvio che per ricevere il massimo punteggio la recensione debba essere utile agli altri utenti e originale) inoltre, ve lo posso dire per esperienza personale, se effettuate degli ordini e non recensite nell’arco di breve tempo i corrispondenti prodotti potrebbe arrivarvi una mail con un gentle reminder accompagnata da un piccolo codice sconto da spendere nell’ordine successivo per ringraziarvi del vostro contributo 😀 il sito è intuitivo, facilmente navigabile e ricco di informazioni/recensioni di altri utenti; il processo di acquisto è estremamente semplice e i metodi di pagamento accettati numerosi.

Le mie recensioni di acquisto su Sorgente Natura non possono che essere positive: il pacco arriva direttamente a casa nell’arco di due giorni lavorativi, con tutto perfettamente imballato in modo tale da proteggere eventuali prodotti fragili dal danneggiarsi durante il trasporto. All’interno del pacco è inoltre presente un catalogo cartaceo – aggiornato trimestralmente – che non solo aiuta a focalizzare l’attenzione sulle novità proposte sul sito ma spesso fornisce anche un codice sconto o per risparmiare sulla spesa o per raddoppiare i Punti Natura in fase d’ordine 🙂

So che molte di voi amano i campioncini e rimangono male se acquistando online non ricevono nulla : nei miei ordini ho potuto vedere che se in fase d’acquisto se ne fa esplicita richiesta compilando il campo note questi vengono aggiunti (nella foto quelli ricevuti nel mio ultimo acquisto), se non lo si specifica invece non vengono inseriti.

Personalmente trovo che sia una politica molto intelligente e in linea con la filosofia ecofriendly del sito: si evita di sprecarli mandandoli a chi non ne è interessato e li si fornisce soltanto a chi ne fa esplicita richiesta (compatibilmente con la disponibilità di magazzino).

Ecco il codice sconto Sorgente Natura per voi !

Grazie alla disponibilità dello staff Sorgente Natura sono oggi felice di presentarvi una bella convenzione che sarà valida fino al 31 Dicembre 2017.

Il codice sconto a voi riservato è NATUR17GO e vi permetterà di usufruire di uno sconto del:

10% su tutti i prodotti alimentari

15% su tutti gli altri articoli del catalogo (esclusi i prodotti non soggetti a promozioni per volontà del produttore, riconoscibili perchè nella loro scheda articolo è riportata la dicitura “Articolo non soggetto a sconti”).

per gli acquisti effettuati sullo shop online. Lo sconto non è cumulabile con altri sconti in corso e, nel caso in cui il prodotto che vi interessi sia già scontato Sorgente Natura appliccherà il miglior sconto tra quello riservato a voi e quello attivo sul sito.

Ottenere lo sconto è molto semplice: basta inserire il codice NATUR17GO all’interno dell’apposito spazio “Applica buono sconto”, nella pagina di conferma d’ordine (quella in cui si inseriscono i dati per la spedizione, il pagamento, etc – Vedi immagine seguente):

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.