SOS labbra screpolate: ecco lip balm, lip cream & lip scrub Purobio

Il grande freddo è arrivato e con lui il mio incubo ricorrente: le labbra screpolate; per combatterle avevo già rispolverato i miei lip balm Purobio ma davvero non mi aspettavo la novità di questi giorni: i due nuovi prodotti lipcare Purobio (lip cream e lip scrub).

E ancora meno a dire la verità mi aspettavo la revisione dei lip balm Purobio lanciati un’anno fa e nel frattempo diventati miei costanti alleati nella cura delle labbra.

Ma Purobio è sempre bravo a sorprenderci con novità inaspettate quindi perché stupirsi? Guardiamo piuttosto in dettaglio in cosa consistono le novità.

Lip Scrub Purobio

Il nuovo Lip Scrub Purobio è un delicato scrub naturale per labbra, ideale per promuovere delicatamente il rinnovo cellulare. A renderlo speciale è la sua capacità di avere contemporaneamente funzione esfoliante (grazie alla presenza di granuli di albicocca bio) e nutriente/idratante (grazie alla presenza di burro biologico di cacao e di karitè); a questi attivi funzionali si aggiungono inoltre glicerina vegetale, olio di ricino biologico, olio essenziale di arancio dolce e vitamina E, il tutto a garanzia di labbra sempre morbide e luminose.

Da quando l’ho ricevuto l’ho utilizzato solo un paio di volte trovandone l’uso molto semplice: basta applicare una piccola quantità di prodotto sulle labbra e massaggiare delicatamente con movimenti circolari per ottenere un’esfoliazione delicata ma molto efficace; la presenza di burro di cacao e di karitè rende lo scrub già di per sè idratante tant’è che una volta finito il massaggio la parte cremosa è stata praticamente assorbita dalle labbra e rimangono da rimuovere soltanto i piccoli granuli di albicocca.

Lip Cream Purobio

La nuova Lip Cream Purobio è il complemento ideale del Lip Scrub per un trattamento labbra completo e un’idratazione profonda.

Si tratta di un vero e proprio balsamo labbra nutriente, ricco e corposo che da solo rappresenta un trattamento completo ricostituente ed idratante per prendersi naturalmente cura delle labbra proteggendole dal vento e dagli sbalzi di temperatura.

Formulato con burro di karitè biologico, olio di girasole, glicerina vegetale, vitamina E, olio essenziale di arancio dolce/estratto naturale di stevia, può essere utilizzato sia come burro per idratare al bisogno le labbra che come maschera per contrastare secchezza e disidratazione favorendo labbra sempre morbide e protette; è ottimo come trattamento notturno e come trattamento d’urto per labbra molto screpolate, in quest’ultimo caso si consiglia di applicare una maggiore quantità di prodotto per creare un velo protettivo da lasciare in posa 5-10 minuti per poi tamponare l’eccesso con una velina.

Questi due nuovi trattamenti, Lip Scrub e Lip Cream, se utilizzati in sinergia permettono di avere labbra morbide e vellutate, l’ideale per accogliere e garantire una migliore performance in caso di applicazione di rossetto, in particolar modo nel caso delle LipTint che richiedono labbra super curate!

La revisione dei lip balm Purobio

Ultima novità, non per ordine di importanza, è la revisione e il miglioramento della gamma di lip balm biologici lanciati da Purobio circa un anno fa: i lip balm a me piacevano già così com’erano ma so che molte li trovavano troppo duri e difficili da stendere.

Purobio, da buona azienda che ascolta i clienti, si è dato un anno per raccogliere pareri, consigli e anche critiche da cui ha ricavato spunti per perfezionare e migliorare i suoi lip balm. Il risultato? Una revisione che ha interessato in particolar modo la consistenza che è stata completamente rivista senza in alcun modo penalizzare la qualità degli ingredienti.

Nella revisione dei lip balm Purobio ha confermato la gamma prodotti di 6 burrocacao proposta un anno fa:

Lip Balm Everyday : pensato per l’uso quotidiano sia di donne che di uomini, ha un finish opaco, un delicato profumo di vaniglia e idrata senza ungere; oltre agli ingredienti comuni a tutti i lipbalm contiene anche burro di karitè e di cacao, olio di mango ed estratto di camomilla.

: pensato per l’uso quotidiano sia di donne che di uomini, ha un finish opaco, un delicato profumo di vaniglia e idrata senza ungere; oltre agli ingredienti comuni a tutti i lipbalm contiene anche burro di karitè e di cacao, olio di mango ed estratto di camomilla. Lip Balm Everyday Color : versione femminile del burrocacao Everyday, è adatto all’uso quotidiano su labbra che necessitano di idratazione ma non vogliono rinunciare ad un leggero colore dal finish semi opaco.

: versione femminile del burrocacao Everyday, è adatto all’uso quotidiano su labbra che necessitano di idratazione ma non vogliono rinunciare ad un leggero colore dal finish semi opaco. Lip Balm Chilled : è il burrocacao perfetto per gli amanti dell’effetto freddo; oltre a burro di karitè, olio di oliva e di girasole è anche arricchito da mentolo e peperoncino che, stimolando la microcircolazione, promettono alle labbra un leggero turgore ed effetto volumizzante

: è il burrocacao perfetto per gli amanti dell’effetto freddo; oltre a burro di karitè, olio di oliva e di girasole è anche arricchito da mentolo e peperoncino che, stimolando la microcircolazione, promettono alle labbra un leggero turgore ed effetto volumizzante Lip Balm Kids : pensato per i bambini ma adatto anche agli adulti golosi e/o con labbra sensibili, ha un gradevole aroma di zucchero filato e grazie alla presenza di burro di cacao e di karitè, amido di riso, aloe vera, calendula e camomilla, protegge/nutre le labbra delicate e soggette a irritazioni.

: pensato per i bambini ma adatto anche agli adulti golosi e/o con labbra sensibili, ha un gradevole aroma di zucchero filato e grazie alla presenza di burro di cacao e di karitè, amido di riso, aloe vera, calendula e camomilla, protegge/nutre le labbra delicate e soggette a irritazioni. Lip Balm Ulta Hydrating : formulato con burro di karitè, olio di oliva e di rosa mosqueta, estratto di camomilla e calendula è perfetto per idratare, lenire e ricostituire le labbra sofferenti.

: formulato con burro di karitè, olio di oliva e di rosa mosqueta, estratto di camomilla e calendula è perfetto per idratare, lenire e ricostituire le labbra sofferenti. Lip Balm Revitalizing : il più pregiato perchè formulato con olio di argan, estratto di ribes nero e vite rossa, acido ialuronico e vitamina E, un vero e proprio trattamento antiossidanti e antiage.

Confermato anche il packaging ovvero i bullet in solida plastica bianca con tappo ad incastro dalla grafica semplice ma curata ormai familiari a tutti; unica differenza rispetto all’anno scorso l’applicazione di un etichetta che va a coprire il vecchio INCI sostituendolo con quello nuovo.

Non ho ancora confrontato uno per uno tutti gli INCI dell’anno scorso con quelli attuali ma ho fatto a titolo esemplificativo il confronto tra i due Lip Balm Revitalizing.

INCI 2016: RICINUS COMMUNIS SEED OIL, COPERNICIA CERIFERA CERA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED CASTOR OIL, CETYL RICINOLEATE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, AROMA, VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT, RIBES NIGRUM LEAF EXTRACT, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHEROL, LINALOOL

INCI 2017: RICINUS COMMUNIS SEED OIL, CETYL RICINOLEATE, COPERNICIA CERIFERA CERA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, HYDROGENATED OLIVE OIL, STEARYL ESTERS, CANDELILLA CERA, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, AROMA, VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, RIBES NIGRUM, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHEROL, LINALOOL

Come potete vedere gli ingredienti principali sono stati confermati ma è stata aumentata la percentuale di Cetyl Ricinoleate (una cera con punto di fusione alla temperatura delle pelle, 30°) rispetto a quella della cera carnauba (che ha punto di fusione a circa 80°) e sono stati introdotti alcuni oli prima non presenti, il tutto con l’obiettivo di rendere la consistenza del burrocacao più gradevole a chi non ama i prodotti particolarmente duri.

E devo dire che il risultato è stato ottenuto con successo: i lip balm che ho provato in questi giorni sono sicuramente più scorrevoli sulle labbra di quanto non fossero i loro predecessori ma non sono caduti nell’errore di diventare troppo teneri e pastosi…insomma a mio parere un bel compromesso tra un burrocacao ben solido ed uno scorrevole sulle labbra. Sono solo curiosa di vedere come si comporteranno all’aumentare delle temperature ma, vista la consistenza che hanno, non mi aspetto nemmeno in quel caso di vederli diventare troppo molli.

Credo che con queste novità Purobio sia riuscita a rendere disponibile una bella gamma di prodotti per la cura completa delle labbra, compagni di viaggio dell’inverno appena iniziato.

Voi avete già provato alcuni prodotti della gamma lipcare Purobio? Come vi siete trovate?