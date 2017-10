Spugna konjac : cos’è , come si usa e perchè dovresti averla

Se avete bisogno di esfoliare delicatamente e purificare la delicata pelle del viso la spugna konjac potrebbe fare al caso vostro: vediamo insieme cos’è, come si usa, i pro del suo utilizzo ed anche dove acquistarla 🙂

Konjac…che cos’è?

Il Konjac è un tubero coltivato sulle montagne di Cina, Giappone, Taiwan, Corea e Sud Est asiatico ; è molto utilizzato nella cucina tradizionale asiatica ma negli ultimi anni si è diffuso anche in Europa grazie ad una sua particolare proprietà: quella di saziare pur avendo un bassissimo apporto calorico. Gli alimenti che lo contengono (solitamente nel formato di “pasta” come gli shirataki e le tagliatelle) sono utilizzati come coadiuvanti nelle diete alimentari perchè a contatto con l’acqua aumentano il proprio volume fino a 60-80 volte quindi riducono lo stimolo della fame apportando al corpo tante fibre e calorie quasi nulle (maggiori dettagli su Wikipedia).

Sempre dal Konjac viene ricavata l’oggetto dell’articolo di oggi : la spugna konjac !

Che cos’è la spugna konjac? E quali vantaggi promette?

La spugna konjac non è altro che una spugna 100% vegetale estremamente morbida; grazie alla sua porosità e al suo essere naturalmente alcalina, promette:

un piacevole effetto esfoliante dolce

la capacità di stimolare la microcircolazione sanguigna pur rimanendo estremamente delicata

un aiuto nel riequilibrare l’acidità della pelle rendendola più luminosa e sana.

In poche parole la spungna Konjac consente di detergere ed esfoliare la pelle del viso in profondità, ma senza aggredirla come fanno detergenti, esfolianti, spugne rotanti e guanti in crine/luffa; può essere inoltre utilizzata, a conclusione della routine di pulizia, per un piacevole massaggio.

C’è anche chi sostiene che a lungo andare arrivi a migliorare visibilmente la grana della pelle.

Le tipologie di spugna konjac in commercio

La spugna konjac basic nella versione viso ha la forma di una mezza sfera ma esistono anche spugne konjac più grandi per il corpo oppure sagomate con varie forme.

Inoltre alla versione della spugna konjac pura sono andate nel corso del tempo ad aggiungersi anche spugne arricchite con sostanze benefiche per la pelle tra cui:

argilla rosa: ovvero un mix di argilla rossa e argilla bianca che rende la spugna indicata per pelli stanche, sensibili e disidratate.

argilla rossa: particolarmente ricca di ossido di ferro, aiuta a rimuovere gli strati cheratinizzati di pelle, ad accelerare il rinnovamento cutaneo e migliorare la circolazione sanguigna donando una pelle più radiosa.

argilla verde: le sue spiccate proprietà assorbenti unite al dolce potere esfoliante che rimuove sporco batteri e sebo in eccesso dai pori, rendono la spugna indicata per pelli miste o grasse

carbone di bambù: rende le spugne ideali per le pelli adolescenti ed in particolar modo grasse ed acneiche perchè contiene carboni attivi e minerali che migliorano la capacità rimuovere il sebo in eccesso ed ha naturali proprietà antiossidanti che aiutano a combattere i batteri che causano l’acne.

Uso e manutenzione della spugna konjac

A seconda del marchio che deciderete di acquistare la vostra spugna konjac potrebbe presentarsi asciutta e quindi dura e ruvida (ma basterà immergerla in acqua tiepida per qualche minuto per farla diventare morbida) oppure imbevuta di acqua distillata e quindi già soffice; in ogni caso prima di utilizzarla per la prima volta vi consiglio di sciacquarla bene sotto l’acqua corrente 🙂

Una volta pronta non dovrete fare altro che massaggiare delicatamente la vostra spugna konjac sul viso struccato, con movimenti circolari, insistendo nelle zone più problematiche; non è necessario aggiungere alcun detergente ma se proprio non potete farne a meno niente vi vieta di aggiungere una piccolissima dose del vostro detergente preferito. Specifico piccolissima perchè grazie alla porosità della spugna vedrete che si genererà molta più schiuma del solito!

Terminata la pulizia la spugna deve essere risciacquata sotto il getto dell’acqua del rubinetto, strizzata e appesa con l’apposito filo ad un gancio in modo tale che possa asciugarsi completamente (cosa fondamentale da fare per mantenerla in buono stato, prolungarne la durata ed evitare che si formino muffe); asciugandosi la dimensione della spugna konjac si ridurrà notevolmente ed anche la forma cambierà ma alla successiva reidratazione tornerà tutto come prima.

Una spugna konjac correttamente manutenuta, pur non durando in eterno, potrà arrivare tranquillamente a 3 mesi.

Spugna konjac : le marche in commercio e dove acquistarle

La prima marca di spugna konjac ad essere messa in commercio in Italia nell’ormai lontano 2012 è la The Konjac Sponge Company di cui vi avevo già parlato in passato.

Da allora ad oggi il panorama e la scelta si è notevolmente ampliato tant’è che la spugna konjac si può trovare anche in numerose erboristerie o persino da Kiko e Sephora, con prezzi che oscillano dai 6 ai 12 euro.

Spugna konjac per il viso

Ho dato un’occhiata ad Amazon per vedere quali marchi siano disponibili e devo dire che ci sono alcune soluzioni dal prezzo imbattibile, soprattutto per chi è iscritto a Prime:

L’intera gamma delle spugne konjac Lady Green è anche disponibile su Primobio.

Spugna konjac per il corpo

Stessa cosa vale per la spugna konjac per il corpo, dalla forma solitamente rettangolare e di dimensioni maggiori:

Prettilicious (11,80€ nella versione carbone)

Nawemo (11,90€ nella versione classica)

La mia opinione sulla spugna konjac e le potenziali alternative più costose

Ho già utilizzato diverse spugne konjac in passato (qui avevo parlato della spugna konjac The konjac sponge company) e devo dire che non mi sono mai trovata male: ha un’azione esfoliante davvero delicata e a primo impatto, mentre la si usa, potrebbe anche sembrare che non stia facendo nulla; al termine della pulizia si nota però indubbiamente una pelle pulita, estremamente liscia e morbida. Inoltre apprezzo particolarmente il fatto di poter pulire ed esfoliare la pelle senza utilizzare alcun detergente.

Ovvio che durando al massimo 3 mesi la spugna konjac è un acquisto da ripetere nel tempo. Per questo motivo vedo che molte persone la paragonano ad altri strumenti più evoluti come il Clarisonic e il Foreo Luna.

Non ho utilizzato nessuno dei due ma mi sembra che tra i due l’alternativa più valida e coerente possa essere il Foreo Luna: dovrebbe essere anch’esso molto delicato ma comporta una spesa iniziale più elevata (149€, 99€ Mini, 39€ Play); tuttavia richiede pochissima manutenzione (lo si può sciacquare sotto l’acqua corrente), può essere usato senza detergenti e non occorre cambiare le testine quindi tutto sommato mi pare che il gioco possa valere la candela. Se il vostro budget è ridotto potreste anche valutare due alternative decisamente più economiche di cui si parla ancora poco ma che sembrano avere buone recensioni: Meaclean di Plastinea (19,90€ su Amazon, con spedizione gratuita se avete Prime) e Lucasonic (19,95€+2,90€ di spedizione sempre su Amazon).

Per quanto riguarda il Clarisonic devo ammettere che così d’istinto non attira particolarmente le mie simpatie (necessita di sostituzione della testina e di detergente) ma dicono sia la scelta più adatta per chi necessita di una detersione davvero profonda.

Avete qualche testimonianza d’uso da portare di questi prodotti?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.