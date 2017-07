Succo di Aloe Vera : salute a piccoli sorsi

Il succo di Aloe Vera , al pari del gel di aloe vera di cui vi ho già parlato in diverse occasioni, è un altro di quei prodotti che molto facilmente potete trovare a casa nostra.

E il motivo è presto detto: il succo di Aloe Vera garantisce talmente tanti benefici che inserirlo nella nostra routine quotidiana è sembrato quasi doveroso.

Cos’è il succo di Aloe Vera

Il succo di aloe vera per uso interno è un integratore alimentare ottenuto dalle foglie di aloe vera.

I prodotti ad uso interno contenenti aloe vera sono classificati in questo modo:

Gel di aloe vera da bere, se la concentrazione di aloe per litro supera il 95 %;

Succo di Aloe Vera, se la concentrazione di aloe per litro è tra il 50 e il 95%;

Bevanda all’Aloe Vera, se la concentrazione di aloe per litro è inferiore al 50%.

I benefici del succo di Aloe Vera

Il succo di aloe vera può essere assunto come bevanda (nella dose di 1-3 misurini al giorno diluiti in acqua) per:

coadiuvare la cura di svariate malattie dell’apparato gastrointestinale come ulcere e gastriti: il succo di aloe contiene mucopolisaccaridi che, aderendo alle pareti del tratto digerente, formano una sorta di film protettivo in grado di difendere i tessuti interni dello stomaco dai succhi gastrici o dagli agenti irritanti.

ripristinare la funzionalità dell’intestino pigro e aiutare nel trattamento del colon irritabile: il succo di aloe svolge un’azione riequilibrante del ph e della flora batterica, è quindi utile nei casi di acidità di stomaco, stitichezza e diarrea

coadiuvare il lavoro del fegato e aiutare la depurazione dalle tossine; a questo scopo può essere assunto ciclicamente in associazione con una sana alimentazione ed un aumentato quantitativo giornaliero di acqua.

migliorare la digestione dei cibi: attiva la produzione dei succhi digestivi da parte del pancreas, regola l’attività dell’insulina stabilizzando la presenza di glucosio nel sangue e più in generale aiuta il corretto assorbimento nell’intestino dei cibi grazie all’effetto benefico che produce sulla flora batterica.

migliorare la risposta immunitaria all’attacco di virus, batteri e altri microrganismi: l’acemannano contenuto nel succo di aloe è risultato avere proprietà immunomodulanti, cioè in grado di regolare le risposte immunitarie agli agenti infettivi, come per esempio con le allergie o con le malattie autoimmuni.

contrastare l’invecchiamento cellulare e combattere i radicali liberi: i minerali presenti nel succo di aloe naturale svolgono una nota azione antiossidante inoltre le vitamine C, E, B2 e B6 e aminoacidi come la cisteina, di cui il succo è ricco sono indispensabili per combattere i radicali liberi.

Tutti i succhi di Aloe vera sono uguali?

Il succo di Aloe Vera ha davvero innumerevoli benefici sulla salute del nostro organismo ma è bene sapere che, in alcuni casi può dare luogo anche a controindicazioni.

Questo ad esempio può avvenire se scegliete di acquistare un succo di Aloe Vera prodotto con un processo che non separi la parte più esterna delle foglie di aloe dalla parte interna e quindi non lo privi dell’aloina.

L’aloina è un composto organico amaro presente tra la corteccia della foglia d’aloe ed il gel interno; il suo scopo è quello di proteggere la pianta dagli attacchi esterni di animaletti/insetti e sull’uomo esercita una forte azione lassativa, responsabile – in caso di sovradosaggio – di causare irritazione del tratto gastro-intestinale con conseguenti diarrea, crampi addominali e nausea.

Capite quindi che al momento dell’acquisto, a titolo cautelativo, è meglio preferire prodotti realizzati a partire da foglie di aloe vera decorticate (gel sine cute) in cui la parte esterna contenente aloina è stata eliminata.

Tra questi troviamo i prodotti a base di Aloe Vera di ESI che, oltre ad essere facilmente reperibili in molte farmacie e online, hanno anche un buon rapporto qualità-prezzo e sono gli unici che io conosca ad avere una chiara e certificata dichiarazione del contenuto di polisaccaridi.

Aloe Vera Succo Activ Polpa ad esempio è uno dei prodotti novità lanciati quest’anno da ESI, caratterizzato dalla contemporanea presenza di pura polpa e succo da gel di Aloe Vera e dall’assenza di aromi e coloranti artificiali, zuccheri aggiunti,glutine, lattosio e OGM.

Il comodo flacone da 1 litro è il tipico formato scorta per la famiglia comodo da tenere in frigo ma, a differenza di altri marchi presenti in commercio, ESI l’ha studiato per evitare il tipico e spiacevole schiacciamento che può causare accidentali rovesciamenti di prodotto; inoltre il flacone, pur essendo trasparente, è trattato per filtrare i raggi UV al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche organolettiche del succo di aloe.

Tra l’altro è al momento in vigore una promozione per cui, con l’acquisto di una confezione, si riceve in omaggio uno stick di Aloe Vera balsamo labbra 🙂

Ormai agosto è alle porte ed anche voi probabilmente vi concederete qualche settimana di vacanza quindi vi immagino già a pensare che il flacone da 1 litro non è la soluzione ideale per chi voglia continuare ad assumere succo di Aloe Vera anche durante le ferie; niente di più vero ma ESI ha pensato anche a questo creando diversi prodotti nel pratico formato pocket drink.

Aloe Vera Succo + Forte con Mirtillo è uno di questi ed è costituito da succo concentrato da foglie di aloe vera abbinato a succo concentrato di mirtillo. La nuova formula + Forte è inoltre garanzia di un alto contenuto di polisaccaridi, ben 13.000 mg/litro.

Insomma, con tutte le soluzioni attualmente in commercio, non ci sono scuse per non dare una possibilità al succo di aloe vera ed aprire la strada a tutti i benefici che può apportare.

Lo utilizzate già anche voi?