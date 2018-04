Sylveco : vi presento il brand e le mie opinioni sui prodotti

Se la cosmesi naturale polacca vi ispira non potete non essere interessate a conoscere Sylveco , un’azienda a conduzione familiare polacca che ha fatto della cosmesi naturale il suo core business.

Sylveco , un po’ di storia

Sylveco (acronimo di Sylva Natura Ecologia) è stata fondata nel 1992 con l’obiettivo di introdurre nelle applicazioni dermatologiche e cosmetiche la betulina, un eccezionale ingrediente derivato dalla corteccia di betulla.

Nel 2006, in seguito alla morte del fondatore Stanisław Piela, suo figlio ed erede Radosław Piela prese le redini dell’azienda decidendo di continuare a portare avanti le scoperte del padre ed oggi, a distanza di circa un quarto di secolo dalla fondazione, Sylveco è un’azienda nota per la produzione di cosmesi naturale avente come attivi principali gli estratti botanici di piante originarie della Polonia (tra cui appunto il betulino).

La produzione cosmetica di Sylveco si sviluppa su tre distinti brand: Sylveco , Biolaven e Vianek che propongono sia prodotti naturali per l’uso quotidiano adatti a tutti i tipi di pelle che soluzioni specializzate per risolvere specifici problemi di pelle e capelli. Di Vianek vi ho già parlato in un lunghissimo articolo di qualche giorno fa mentre di Sylveco vorrei parlarvi più approfonditamente oggi.

Le scelte formulative (e non) dei prodotti Sylveco

La mission di Sylveco è produrre dermocosmetici biologici, privi di ingredienti artificiali e con un elevato grado di efficacia nel curare le pelli sensibili, problematiche e soggette ad allergia.

Le formulazioni dei prodotti Sylveco sono un’efficace combinazione di estratti di piante officinali polacche e di oli pressati a freddo, totalmente prive di ingredienti chimici dannosi come petrolati, siliconi, ingredienti di sintesi, conservanti, coloranti, fragranze artificiali ed altro; parliamo di cosmetici in cui la filosofia “toxin-free” si sposa con un’efficacia curativa dimostrata.

Oltre che per le sue scelte formulative, Sylveco è nota per le sue buone pratiche produttive green (incluso l’impegno per una produzione a rifiuti pericolosi zero) e per la storica scelta di non effettuare test su animali.

La gamma prodotti Sylveco

La gamma di prodotti Sylveco si compone di due linee principali, strutturate per coprire le esigenze di tutta la famiglia:

Sylveco : 16 referenze per la cura del viso (6 creme viso, 1 contorno occhi, 1 acqua micellare, 2 gel detergenti, 1 latte detergente, 1 tonico, 2 scrub, 1 siero anti brufoli e 1 peeling enzimatico), 4 burri labbra, 5 saponi solidi, 1 detergente mani, 1 crema mani, 1 crema piedi, 1 detergente intimo, 2 gel detergenti corpo, 1 shampoo, 2 balsamo capelli e 1 maschera capelli.

: 16 referenze per la cura del viso (6 creme viso, 1 contorno occhi, 1 acqua micellare, 2 gel detergenti, 1 latte detergente, 1 tonico, 2 scrub, 1 siero anti brufoli e 1 peeling enzimatico), 4 burri labbra, 5 saponi solidi, 1 detergente mani, 1 crema mani, 1 crema piedi, 1 detergente intimo, 2 gel detergenti corpo, 1 shampoo, 2 balsamo capelli e 1 maschera capelli. Sylveco Kids : 4 referenze naturali dedicate alla cura dei più piccoli (shampoo/bagnodoccia cremoso, olio corpo con bettolina, amido di mais lenitivo e crema protettiva per viso-corpo).

Le mie opionioni sui prodotti Sylveco

Al momento non ho provato molte referenze del brand Sylveco, solo un paio, ma dato che mi sono piaciute mi sembra comunque utile farvi avere il mio contributo.

Balsamo labbra con scrub Sylveco

Questo balsamo labbra mi è stato inviato in omaggio da Anna di Camvit Distribuzioni/Profumeriabio a scopo recensione a dicembre e, nonostante al momento avessi già in uso più di un burrocacao, questo è comunque riuscito ad aggiudicarsi un posto d’onore nella mia routine invernale di cura delle labbra.

La particolarità di questo balsamo labbra risiede nell’originale idea di farne un prodotto multifunzione: grazie al fatto che contiene granelli di zucchero di canna, esfolia delicatamente le labbra e dona loro un aspetto setoso. Molto bella la sua composizione che comprende non solo oli, cera d’api e burri vegetali (proteggono l’epidermide delle labbra, impediscono la secchezza e le screpolature) ma anche olio di enotera (altamente rigenerante), betulina (lenisce e riduce le irritazioni, allevia i sintomi dell’herpes) e una dose ricca di antiossidanti e acidi EFA.

Delicato ma efficace come scrub, trovo che sia anche molto funzionale come idratante e lenitivo quando le labbra sono un po’ infiammate.

Peeling enzimatico viso Sylveco

Dopo aver sentito parlare benissimo di questo prodotto, ho ceduto ed ho effettuato l’acquisto del peeling enzimatico viso Sylveco su Notino, shop online in cui veniva venduto ad un prezzo davvero concorrenziale.

La sua formula è ricca di oli e burri altamente nutrienti e idratanti e la sua funzione esfoliante si basa sul processo di proteolisi cellulare: le cellule morte vengono “sciolte” grazie alla presenza di enzimi proteolitici (ossia proteine in grado di degradare altre proteine in amminoacidi) come la bromelina e l’enzime papainico.

Non l’ho ancora utilizzato tantissime volte ma con questo peeling enzimatico Sylveco è stato amore al primo utilizzo: mi piace la sua consistenza burrosa ma rapidamente fondente sulla pelle che mi consente di applicarlo rapidamente e senza sprechi e adoro il modo in cui lascia la pelle perfettamente esfoliata, morbida e luminosa senza che lo si senta nemmeno agire; il tempo di posa consigliato dal produttore è di 3-5 minuti ma vi garantisco che già con 1-2 minuti il risultato è sorprendente: io non l’ho mai lasciato in posa più di così per paura di potenziali effetti collaterali e nonostante ciò sono soddisfattissima del suo operato. Se a ciò aggiungiamo il fatto che ha un prezzo decisamente abbordabile, che la confezione dura parecchio e che il suo profumo di olii essenziali di limone, geranio e lemongrass è a mio parere molto piacevole ecco che capirete subito perché è rapidamente diventato per me un nuovo must-have.

Questo peeling enzimatico costituisce una valida ed efficace alternativa all’esfoliazione meccanica e/o con acidi, garantendo una dolce rimozione delle cellule morte con conseguente miglioramento della struttura della pelle, levigazione ed uniformità del colorito; il fatto che abbia un effetto superficiale fa sì che non irriti e lo rende idoneo all’utilizzo anche nel caso di ipersensibilità e vasi sanguini lesionati.

Ho letto in alcune recensioni online che c’è anche chi dopo l’applicazione avverte una leggera sensazione di formicolio, dovuto all’applicazione degli enzimi sulla pelle; per quanto mi riguarda ciò non accade ma nel caso con voi si verifichi questa situazione per risolverla dovrebbe essere sufficiente rimuovere immediatamente il prodotto.