Tazza termica Starbucks o tazza da viaggio: riutilizzare è trendy

La tazza termica Starbucks è la più nota di tutte ma se siete stati nei paesi scandinavi o negli Stati Uniti di tazza da viaggio ne avrete vista ben più d’una.

Sì perché in questi paesi la tazza da viaggio, ovvero la tazza appositamente studiata per essere tenuta in mano mentre ci si sposta per andare al lavoro o per muoversi all’aperto senza correre il rischio di versarsi il suo contenuto bollente su piedi e vestiti, va per la maggiore già da anni.

Il trend si sta piano piano estendendo anche in Europa tant’è che anche in Gran Bretagna le tazze termiche da viaggio stanno spopolando e che qui in Italia stanno uscendo timidamente dall’ombra.

Esistono diversi tipi di tazza da viaggio termica: colorata o sobria, con o senza manico, in plastica silicone acciao inox o addirittura bamboo…insomma non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Per cosa può essere usata una tazza da viaggio?

Per qualunque bevanda calda o fredda si desideri grazie alla loro tenuta termica.

In Gran Bretagna la tazza da viaggio viene per lo più riempita con il tè mentre negli States e in Nord Europa ad andare per la maggiore è il caffè lungo bollente, quello tipico di Starbucks appunto. Per me che medito l’acquisto da un po’ è sicuramente impensabile riempire una tazza così grande di caffè espresso quindi ritengo che il miglior uso che si possa fare sia quello di utilizzarle per contenere un bel tè caldo oppure tisane e infusi.

Tazza termica Starbucks : l’icona del genere

Inutile fingere che non sia così: quando si pensa ad una grande tazza da asporto la prima immagine che salta alla mente è proprio quella della famigerata catena Starbucks; non stupisce quindi che Starbucks abbia ben pensato di costruire un business non solo sulle proprie bevande a base di caffè ma anche su tazze termiche e non a proprio marchio.

Per cifre che oscillano tra 20€ e 40€ è possibile procurarsi su Amazon la tazza termica Starbucks riutilizzabile in plastica del tutto analoga a quella che si riceve nell’omonimo negozio così come tazze termiche più evolute in acciaio inox.

Sono tutte soluzioni che tutto sommato mi piacciono perchè stimolano la sostituzione di un oggetto solitamente destinato ad una fruizione usa e getta (la tazza da caffè da asporto) con uno destinato ad essere riutilizzato e quindi ad avere un ben più lungo ciclo di vita ma…proprio perchè, come vi dicevo prima, esistono sul mercato numerose tipologie di tazza da viaggio dovete sapere che esistono delle tazze ancora più ecofriendly!

Alternative più ecofriendly della tazza termica Starbucks

La prima tazza da viaggio più ecofriendly della tazza termica Starbucks l’ho vista a Sana 2016, allo stand Fior di Loto (vi ricordate? ve ne avevo parlato qui): si tratta di Ecoffee Cup, una eco tazza da viaggio in bamboo che oltre ad avere un design molto accattivante è anche contenuta in un packaging a basso impatto ambientale.

Il bello di questo bamboo è che si tratta della pianta a più veloce crescita che esista, è biologico e miscelato con amido di mais non OGM per ottenere un materiale resistente, senza traccia di BPA/ftalati e facilissimamente smaltibile: una volta a fine vita per dare il via al processo di decomposizione della vostra tazza da viaggio non dovrete fare altro che romperla, metterla in ammollo in acqua bollente e seppellirla o metterla nel compost. Il suo coperchio e l’anello porta tazza che sono in silicone alimentare possono essere tranquillamente riciclati mettendoli nell’appropriato cassonetto.

Le Ecoffee Cup possono essere acquistate su Sorgente Natura o su Amazon.

Sempre in bamboo troviamo anche la graziosa tazza da viaggio Cambridge

Alle Ecoffee Cup si affianca anche la tazza da viaggio Royale Kitchenware; un po’ meno stilosa della sua sorella, ha comunque caratteristiche di tutto rispetto: è prodotta da coltivazioni di riso biologico, è priva di BPA/sostanze chimiche, 100% biodegradabile e approvata da FDA.

Infine, come alternativa a spreco zero, è disponibile anche la tazza da viaggio termica OCC (One Click Cup): in acciaio inox coibentato a vuoto, 100% priva di BPA e capace di mantenere le bevande bollenti per 2 ore e calde per 4 ore (a differenza delle tazze in bambù e riso che invece hanno una tenuta termica ben più limitata), una splendido incrocio tra un termos e una tazza da viaggio termica.

Non so voi ma io per Natale volevo proprio regalarmi una bella tazza da viaggio termica, l’unico problema sarà la scelta! 😛

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.