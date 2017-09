Tiama e la cosmesi biologica diventa una scelta quotidiana

Tiama è la nuova linea cosmetica creata dai laboratori di ricerca Nivel che propone prodotti biologici, efficaci e accessibili al pari dei prodotti convenzionali, con l’obiettivo di rendere il biologico una scelta davvero quotidiana per tutti.

Ve ne avevo parlato subito dopo il Cosmofarma di quest’anno dove la linea Tiama era esposta in anteprima allo stand Fior di Loto prima ancora di essere pronta per essere messa in commercio: in quel momento i prodotti esposti erano per la maggior parte confezioni vuote perchè la produzione sarebbe iniziata da lì a qualche settimana ma ora che è passato qualche mese dalla loro pagina facebook è evidente che di punti di vendita (sia fisici che online) che la propongano iniziano ad essercene in giro!

E visto che nel frattempo, sia grazie a Fior di Loto che a Nivel stessa, ho avuto la possibilità di provare un paio di referenze ho pensato che fosse giunto il momento di parlarne anche a voi 🙂

Perché TIama?

Tiama, come detto poco fa, nasce dalla volontà di introdurre sul mercato una gamma di prodotti biologici performanti ma al contempo dal prezzo abbastanza contenuto da essere paragonabile a quello dei prodotti tradizionali presenti sugli scaffali della grande distribuzione.

Il nome Tiama poi nasce con l’idea di comunicare in maniera immediata e diretta che ogni singolo prodotto vuole prendersi cura di te.

Le scelte formulative e la certificazione di Tiama

L’estratto naturale filo conduttore comune a tutti i prodotti della linea Tiama è l’Iris pallida, una pianta erbacea perenne coltivata sulle colline del Chianti in Toscana.

L’acqua aromatica della radice di Iris, ottenuta attraverso un processo di distillazione in corrente di vapore, è stata scelta come ingrediente base di ogni prodotto Tiama per le sue preziose proprietà purificanti, tonificanti e protettive; essa agisce poi in sinergia con gli estratti naturali specifici e diversi per ogni prodotto.

Tutti i prodotti Tiama sono completamente privi di:

Oli minerali, paraffine, petrolati, cere ed esteri sintetici, glicoli, siliconi, PVP e filmogeni sintetici.

Addensanti di sintesi, acrilati, carbomer, PEG e PPG, fonti di amine, EDTA, BHA/BHT.

Parabeni, isotiazolinoni, fonti di formaldeide, alogenuri.

Coloranti, alcool etilico, OGM.

Profumi sintetici.

Non solo: tutti i prodotti Tiama sono nickel-cromo-cobalto tested, dermatologicamente testati, idonei per chi privilegia scelte vegan e cruelty free e certificati Cosmos, l’unico standard internazionale che riunisce i cinque enti certificatori di cosmesi biologica più importanti in Europa.

La gamma prodotti Tiama

La gamma prodotti Tiama racchiude dodici prodotti per la cura di viso, corpo e capelli che promettono di essere completi, performanti, efficaci e ad un prezzo estremamente contenuto:

Crema viso giorno idratante (50ml, 7.99€) con estratti di calendula, camomilla e iris biologici ad azione elasticizzante, lenitiva e protettiva.

Crema notte nutriente intensiva viso e collo (50ml, 10.99€) con olii biologici di baobab e dattero del deserto ad azione nutritiva ed elasticizzante ed iris biologico.

Crema viso anti-age ricompattante (50ml, 11.99€) con elicriso, melograno e iris biologici che svolgono un’azione antiossidante, rivitalizzante e protettiva.

Latte viso struccante (75ml, 4.99€) con estratti biologici di gelsomino, viola e iris che rendono il viso pulito, fresco e luminoso.

Shampoo capelli normali e fragili (200ml, 4.99€) con riso e lino biologici che restituiscono corpo e volume al capello spento e iris che aggiunge un effetto tonificante, illuminante e protettivo.

Balsamo capelli normali e fragili (150ml, 4.99€) con riso e lino biologici ed estratto biologico di iris.

Gel doccia tonificante (150ml, 4.99€) con estratti biologici di mirto, lampone e iris che rendono la pelle più idratata e tonica donando una fresca sensazione di benessere.

Balsamo corpo sotto la doccia (200ml, 5.99€) con betaina estratta dalla barbabaietola ed estratti biologici di centella, ginseng e iris dall’azione tonificante, elasticizzante e rivitalizzante.

Crema corpo pelli normali e secche (150ml, 4.99€) con principi attivi elasticizzanti e restitutivi come l’olio di argan biologico e l’estratto biologico di fiore della passione a cui si aggiunge l’azione tonificante e protettiva dell’estratto biologico di iris.

Sapone liquido idratante (300ml, 3.99€) con estratti biologici di melissa, tiglio e iris dalle proprietà idratanti e addolcenti.

Crema mani protettiva (50ml, 3.99€) con avena, fiori di arancio e iris biologici ad azione idratante, lenitiva e protettiva.

Detergente intimo extra delicato (300ml, 5,99 €) con estratti biologici di malva, rosa damascena e iris dall’azione lenitiva e idratante.

Per tutti i dettagli sui prodotti è possibile consultare l‘apposita sezione del sito Nivel.

I prodotti Tiama alla prova

Tra i prodotti più innovativi della linea c’è il Balsamo corpo: una crema idratante con funzione detergente da usare sotto la doccia, che si risciacqua velocemente e lascia la pelle fresca e vellutata

Crema viso anti-age Tiama

La Crema viso anti-age Tiama, grazie agli estratti biologici di elicriso e melograno dall’azione antiossidante, rivitalizzante e protettiva, promette di aiutare a contrastare i segni dell’invecchiamento donando una pelle più elastica, distesa, compatta e luminosa; si tratta di un prodotto indicato per pelli atoniche, secche, disidratate e soggette ad invecchiamento precoce.

Ho iniziato ad utilizzare questa crema viso in piena estate e continuo ad utilizzarla con soddisfazione anche ora: di questo prodotto mi piace particolarmente la consistenza fresca e la facilità di assorbimento, caratteristiche non così facili da reperire in una crema anti-age. Lascia la pelle liscia e idrata ed ha un delicato profumo di agrumato-floreale che ne rende l’applicazione ancora più piacevole.

Gel doccia tonificante Tiama

Il gel doccia tonificante Tiama è adatto sia alla detersione delicata della pelle che a quella dei capelli; la sua formulazione con estratti biologici di mirto, lampone e iris promette di rendere la pelle più idratata, morbida e tonica fin dai primi lavaggi, donando una fresca sensazione di benessere.

L’ho provato sia per la detersione del corpo che dei capelli apprezzando il suo delicato profumo, la bella schiumetta che forma e la capacità di lasciare la pelle setosa e i capelli morbidi e puliti, cosa alquanto rara quando provo a lavare i capelli con un bagnoschiuma anziché con uno shampoo.

Dove reperire i prodotti Tiama

I prodotti Tiama sono al momento disponibili in diversi punti vendita fisici e in shop online come ad esempio Eccoverde.

Ho pensato di parlarvene adesso, a un giorno dal Sana perché ho letto sui social che Nivel sarà presente al Sana e che al suo stand nel padiglione 22 sarà possibile annusare e provate tutta la gamma prodotti mentre in quello del padiglione 16 sarà possibile acquistarli.

Quale occasione migliore per conoscere in prima persona Tiama e magari approffttare del suo buon rapporto qualità-prezzo?