Tidy Books : la libreria montessoriana ed ecologica

Mentre effettuavo le mie ricerche online per parlarvi degli spunti per la cameretta montessoriana mi sono imbattuta in lei, la quintessenza delle cose in cui credo ovvero una libreria non solo di stampo montessoriano ma anche realizzata in legno certificato FSC e dipinta con vernici atossiche: la libreria Tidy Books !

Le origini di Tidy Books

La nascita delle librerie Tidy Books risale al 2004, anno in cui Geraldine – mamma di Adele e costruttrice di violini – cercando una libreria per la sua bambina si rese conto che tutti i prodotti in commercio erano in realtà librerie per adulti mascherate da librerie per bambini ovvero pensate per mostrare solo il dorso dei libri.

Peccato che, come molti di voi avranno notato, i bambini giudichino un libro dalla sua copertina e vederli tutti allineati con il dorso fianco a fianco non li renda per loro minimamente attraenti!

Fu quindi così che Geraldine realizzò nel suo laboratorio di violini la prima libreria Tidy Books, una libreria frontale studiata appositamente per incoraggiare i bambini a leggere rendendo i libri interessanti e facilmente accessibili.

Da allora ad oggi Tidy Books è indubbiamente cresciuta: le sue librerie sono note ed esportate in tutto il mondo e la gamma prodotti si è ampliata grazie all’introduzione di contenitori per libri, scaffali pensili e lavagnette magnetiche con mensola appendiabiti.

Facile accessibilità e scelta dei libri : le parole chiave delle librerie Tidy Books

Ho potuto sperimentare sulla mia pelle che le tradizioni librerie non funzionano molto bene per i bambini e i loro libri: avevo assegnato a Chiara un ripiano del mobile del soggiorno ed uno dello studio (entrambi alla sua altezza eh) ma i libri finivano sempre per stare sdraiati e accatastati alla meno peggio anziché nella collocazione che avevo pensato per loro; a nulla sono serviti dei graziosi fermalibri per bambini che ho preso per fare un po’ d’ordine né farle ripetutamente vedere come andassero riposti dopo l’uso.

I libri per bambini in effetti sono di tantissime forme e dimensioni, cadono facilmente a terra quando si tenta di prenderne uno e sono difficili da trovare senza l’aiuto di un adulto, anche se ci si sforza di metterli alla loro altezza.



Le librerie Tidy Books ovviano praticamente a tutti questi problemi: mostrano i libri frontalmente (così il bambino può vedere e scegliere un libro autonomamente), hanno ripiani di altezze diverse per assecondare le diverse dimensioni dei libri ed ogni ripiano ha un fermo frontale per evitare che i libri cadano giù mentre se ne preleva uno…insomma librerie montessoriane al 100% visto come facilitano l’autonomia dei piccoli 🙂

Tidy Books : non una semplice libreria frontale

Si è vero, lo so anch’io che in commercio esistono tante librerie frontali (ve ne avevo fatta io stesso un elenco qui) ma la maggior parte di esse, pur essendo perfetta per mostrare i libri non lo è altrettanto per adattarsi alle piccole case con cui abbiamo a che fare oggi perché è ingombrante 🙁 Una libreria Tidy Books invece, come ho cercato di mostrarvi con le foto sottostanti, sta davvero dappertutto incluso un corridoio stretto, il micro-spazio dietro una porta ed un angolo di stanza in cui pensavate di non poter mettere nulla.



Come se ciò non bastasse le librerie Tidy Books sono in legno di tiglio certificato FSC e rifinite con l’ecologico Water Lacquer, una vernice sicura, in pratica completamente inodore (con un basso tasso di VOCs – Composti Organici Volatili che danno l’odore a pitture e vernici) che dona al legno una finitura molto naturale.

Le librerie Tidy Books inoltre arrivano da assemblare, in un packaging di dimensioni ridottissime così si utilizza meno benzina e imballaggio per portarle nelle nostre case.

Infine, l’azienda è talmente sicura della loro qualità da fornire una garanzia di ben 5 anni!

La mia esperienza con la libreria Tidy Books

La libreria Tidy Books che mi è stata fornita a scopo recensione è partita dall’Inghilterra ed è arrivata in Italia in meno di 10 giorni calendario.

L’imballo è di dimensioni talmente ridotte da sembrare cucito attorno ai pezzi della libreria ed il kit di montaggio fornito è completissimo, include anche il cacciavite a testa esagonale da usare per stringere tutte le viti, solo per una delle viti serve un cacciavite a stella che invece bisogna avere già in casa.

Il sabato mattina mi sono svegliata presto mentre marito e pargola ancora dormivano perché volevo montarla io (essendo tutt’altro che un’esperta di bricolage se ci riesco io vuol dire che il montaggio è davvero alla portata di tutti!) e così mi sono messa al lavoro…peccato che Chiara si sia svegliata poco più di 10 minuti dopo 🙁



Quella che poteva essere un’attività da concludere in mezz’ora o poco più si è così trasformata in un gioco di circa 1 ora e mezza perché Chiara non ne ha ovviamente voluto sapere di guardare a distanza ma ha voluto prendere attivamente parte cercando di saltare sulla libreria mentre ne montavo il dorso (!) e soprattutto contribuendo al serraggio delle viti in prima persona (!!)…attività di vita pratica le chiamano no?! 🙂

Visto il ridottissimo spazio occupato dalla libreria Tidy Books ed il suo aspetto assolutamente gradevole, la nostra scelta è stata quella di posizionarla nella stanza di ingresso anziché nella cameretta di Chiara…il motivo?! Presto detto: è la stanza di casa che la bimba, assieme a noi, vive di più. E devo dire che la scelta di posizionarle accanto una piccola poltroncina è stata davvero ottima perché è evidente quanto le piaccia scegliere in autonomia il libro da sfogliare, sedersi accanto alla libreria e sfogliarlo in autonomia per poi sostituirlo con un altro quando si è stancata.

E non nego che vederla così autonoma nel fare le sue cose non smette mai di riempirci di un grande senso di orgoglio per la nostra piccola 20 mesenne! 🙂



Che altro dirvi?! Noi siamo stati letteralmente conquistati dalla libreria Tidy Books e se anche a voi è successa la stessa cosa ecco una sorpresa: se desiderate effettuare acquisti sullo shop online italiano Tidy Books , inserendo il codice sconto NATURAL15 al momento dell’acquisto avrete diritto ad uno sconto del 15% su tutti i prodotti Tidy Books e la spedizione a casa è gratuita!