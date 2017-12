Tintura madre e gemmoderivati : proprietà e benefici

La tintura madre e i gemmoderivati sono rimedi erboristici molto diffusi ma che cosa sono e a cosa servono?

In questo articolo cercherò di fare un po’ di chiarezza sulle loro proprietà e benefici e di capire quali caratteristiche dovrebbero avere per poter essere usate in sicurezza da tutta la famiglia.

Cos’è la tintura madre?

La Tintura Madre è un rimedio erboristico molto diffuso in Fitoterapia che permette di racchiudere in una forma liquida le proprietà curative delle piante, di conservarle a lungo, facilitare l’assorbimento dei loro principi attivi e migliorare la comodità di utilizzo.

La tintura madre è ottenuta per lenta macerazione a freddo di materiale vegetale fresco (foglie, fiori, radici, cortecce, semi, resine) in acqua e alcol; può essere ricavata da tutte le erbe e piante officinali ed è chiamata “madre” perchè rappresenta il punto di partenza di altri preparati erboristici e galenici (i rimedi omeopatici sono ad esempio il risultato di una serie di diluizioni fatte a partire proprio da una tintura madre).

Differenza tra tintura madre e macerato glicerico (o gemmoderivato)

La differenza tra macerato glicerico e tintura madre risiede nel fatto che nel macerato glicerico viene utilizzata la parte embrionale delle piante fresche (gemme, boccioli, giovani getti) da cui il nome “gemmoderivati” mentre nella tintura madre si usano parti già mature della pianta (foglie, fiori, radici, cortecce, semi, resine).

Differente è anche il tipo di solvente utilizzato per la macerazione: per le tinture madri viene impiegata una miscela di alcool ed acqua mentre per i gemmoderivati viene utilizzata una miscela di alcool e glicerina e viene effettuata una successiva diluizione con una miscela di acqua, alcool e glicerina.

A cosa possono servire la tintura madre e i gemmoderivati

Gli usi e i benefici della tintura madre e dei gemmoderivati dipendono dal tipo di pianta usato per la preparazione: ogni pianta ha un diverso effetto che dipende dal tipo di principi attivi da lei estraibili.

Le Tinture Madri possono aiutare ad affrontare diverse problematiche come ad esempio:

circolazione: Agnocasto, Rusco e Mirtillo nero.

depurazione dell’organismo: Carciofo, Cardo mariano, Trassaco e Bardana.

digestione: Melissa, Finocchio e Rosmarino.

disturbi del sonno, ansia e depressione: T.M. di Escolzia, Passiflora e Iperico.

funzionalità delle vie respiratorie e malanni invernali: Echinacea, Erisimo.

sintomi della menopausa: Salvia, Trifoglio rosso e Agnocasto.

Che caratteristiche dovrebbero avere tintura madre e gemmoderivati per essere adatti al benessere di tutta la famiglia?

Come potrete immaginare dalla breve descrizione del processo di estrazione sia la tintura madre che i gemmoderivati hanno un grado alcolico che non le rende adatte né all’uso in gravidanza né all’uso con i bambini: quello dei gemmoderivati è di circa 39° mentre quello della tintura madre, a seconda della pianta da cui viene ricavata, è compreso tra 60° e 80°.

Ecco quindi che il primo requisito che dovrebbe soddisfare una tintura madre o un gemmoderivato per essere adatto a coadiuvare il benessere di tutta la famiglia è l’assenza di alcol.

Altre caratteristiche che io personalmente trovo fondamentali sono:

materie prime e produzione/confezionamento italiani: non solo per un po’ di sano campanilismo ma perché ritengo che sia una scelta meno ambientalmente impattante oltre che più capace di garantire la qualità e la sicurezza degli ingredienti impiegati.

naturalità degli ingredienti ovvero niente zuccheri, coloranti o altre sostanze di sintesi aggiunte.

elevata concentrazione degli attivi provenienti dalle piante officinali.

Bioalma : tintura madre e gemmoderivati adatti a tutta la famiglia

Bioalma è un marchio italiano specializzato in integratori alimentari naturali, in particolar modo tinture madri e gemmoderivati, che realizza prodotti con tutte le caratteristiche che abbiamo appena elencato.

Coniugando gli antichi saperi erboristici con le nuove tecnologie e metodi di estrazione, Bioalma è riuscita a rendere questa tipologia di prodotti accessibile a tutti: proprio per questo le sue tinture madri e gemmoderivati sono senz’alcol (quindi adatte anche a bambini e donne in gravidanza) e vendute a un prezzo concorrenziale.

La tecnica di estrazione delle tinture madre Bioalma prevede l’utilizzo di alcol come da tradizione erboristica, ma grazie a un metodo esclusivo tutto l’alcol viene eliminato in una seconda fase e viene usato solo l’estratto, diluito in acqua pura e glicerina, per realizzare il prodotto. Oltre ad essere 100% analcolici i prodotti Bioalma sono anche senza zuccheri aggiunti, coloranti e altre sostanze di sintesi; sono interamente realizzati e confezionati in Italia a partire da piante e gemme fresche interamente raccolte in Italia. Questi aspetti e l’assenza di alcol nei preparati finali fanno dei prodotti Biolma una scelta sicura per sé e i propri cari.

I prodotti Bioalma che aiutano ad affrontare i malanni della stagione invernale

Tre sono sono i prodotti firmati Bioalma perfetti per fornire un supporto naturale nell’affrontare i malanni della stagione invernale:

Echinacea tintura madre: sostiene le difese immunitarie e favorisce il benessere delle vie respiratorie.

Erisimo tintura madre: sostiene il tono della voce e aiuta la funzionalità delle vie respiratorie.

Ribes nero gemmoderivato: nella fase acuta delle malattie infettive funge da antimicrobico, antibatterico, antivirale.

Questi prodotti, grazie a concentrazione, metodo di lavorazione e freschezza degli ingredienti, consentono di sfruttare a pieno il potere curativo delle piante da cui sono prodotti e risultano ideali per i frequenti malanni della stagione invernale, per cui non sempre si vuole ricorrere assiduamente alle cure tradizionali.

Dove è possibile reperire (con uno sconto del 10%) le tinture madri e i gemmoderivati Bioalma

I prodotti Bioalma sono disponibili anche su Amazon. In questo modo potete riceverli in breve tempo a casa e iniziare ad usarli per affrontare eventuali disturbi.

Per ottenere uno sconto del 10% per provarli non dovete fare altro che seguire questo link e compilare il form che troverete; così facendo riceverete tramite email il codice sconto da utilizzare per il vostro acquisto su Amazon.

Visto che in famiglia si tende sempre ad ammalarsi nei weekend o nei giorni festivi quando è difficile trovare aperte farmacie, avere disponibili in casa questi rimedi naturali per aiutarci ad affrontare i malanni di stagione non è sicuramente una cattiva idea!