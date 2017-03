Ciao a tutti miei cari!

Oggi mentre vi scrivo sono particolarmente di buon umore e i motivi sono almeno due: complici le belle giornate con annessa temperatura primaverile mi sto facendo un sacco di belle passeggiate con la bimba e inoltre ho fatto una bellissima scoperta: nella mia città, Reggio Emilia, esiste un salone BIO A+O.E. ! Incredibile avevo uno dei pochi parrucchieri bio italiani a brevissima distanza da casa e ancora non me ne ero accorta!!

BIO A+O.E. è un marchio italiano di prodotti bio per parrucchieri certificati Ecocert e Vegan OK e vanta una gamma di trattamenti professionali per capelli che, almeno per quanto ne so io, nell’ambito del bio non ha paragoni: si va dal trattamento volumizzante a quello ristrutturante , da quello rinforzante a quello anti-age per arrivare a quello anticrespo e sebo regolatore…insomma la manna dal cielo per me che, causa preoccupante perdita di capelli post gravidanza, ero alla disperata ricerca di un trattamento bio anticaduta capelli !

BIO A+O.E. porta avanti il concetto di “ styling bio alla moda “ tant’è che ad oggi è possibile reperire questi prodotti in selezionati saloni italiani (Roma, Modena, Reggio Emilia…) e stranieri (Svizzera, Olanda…).

Ma torniamo a noi ed alla mia esperienza presso il salone Quinto Elemento di Reggio Emilia 🙂



Innanzitutto che dire…capirete anche voi che entrare da un parrucchiere e vedere esposta un’intera parete di prodotti bio certificati per capelli non ha prezzo! 🙂



Detto questo…visto il mio attuale problema di caduta capelli mi è stato proposto l’utilizzo di un insieme di prodotti bio per capelli deboli ovvero il trattamento bio rinforzante capelli.

In cosa consiste?! Beh…in una frase sola…60 minuti di puro benessere 😀

Innanzitutto l’ambiente: il trattamento mi è stato fatto in una saletta separata dal resto del salone, con luce soffusa, musica di sottofondo e…poltrona massaggiante…quasi sembrava di essere in un centro benessere 🙂



Il trattamento inizia con un pre-trattamento costituito da un siero bio per capelli che, applicato sul capello asciutto e lasciato in posa per circa 10 minuti, punta a rendere il capello più lucido e proteggerlo dagli agenti esterni.

La fase successiva consiste nello sciacquare via il siero e nel procedere con il lavaggio usando lo shampoo bio rinforzante : nel mio caso è stato fatto un primo shampoo con successivo risciacquo ed un secondo shampoo che è stato lasciato in posa per qualche minuto.

Allo shampoo è seguita l’applicazione, sia sulle radici che sullo stelo dei capelli, del balsamo bio rinforzante che, dopo essere stato lasciato in posa e sciacquato, è stato seguito dall’applicazione dell’ acqua rinforzante capelli, un prodotto che ha lo scopo di rendere più lucidi e forti i capelli.

L’ultima fase è stata ovviamente quella dello styling e devo dire che, pur avendo chiesto una semplice messa in piega liscia come quella solita, il risultato mi ha proprio stupito perché a non essere i soliti sono stati i capelli: disciplinati e lucidi come non mai, molto più corposi e voluminosi del solito…insomma una chioma nuova!

E ad avermi stupito è stata anche la tenuta della messa in piega, fatta rigorosamente senza alcun uso di lacca, gel o piastra: ha resistito senza mostrare un minimo accenno di crespo alle due successive giornate di umido e pioggerella…praticamente un miracolo!

Insomma, che dire, mi auguro che anche voi abbiate la fortuna di trovare un salone BIO A+O.E. nella vostra zona per poter saggiare con mano che la differenza rispetto ai classici prodotti per parrucchieri non è visibile solo nella lista degli ingredienti ma anche sulla vostra testa!