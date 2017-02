Trucco Carnevale ecologico , naturale e…fai da te

Da piccola sono stata una bambina atipica: mai amato travestirmi per Carnevale né tantomeno farmi impiastricciare il volto con i kit da trucco carnevale che si vedono anche oggi in commercio e che magari vengono riutilizzati anno dopo anno fino al loro esaurimento o al raggiungimento del fine vita per sopraggiunta inutilizzabilità. Mia mamma quindi non ha mai dovuto impazzire per trovare un trucco carnevale adatto a me ed alla mia giovane età ma ora che sono io ad essere mamma inizio a chiedermi: è possibile truccare la mia bimba per Carnevale senza mettere a rischio la sua delicata pelle?!

Trucco Carnevale e bambini : i consigli del Ministero della Salute

Truccarsi e mascherarsi a Carnevale è sì un divertente gioco per i nostri bambini ma anche una piacevole attività per noi genitori che ci “sciogliamo” all’idea di trasformare il nostro piccolo in un grazioso animale, in un personaggio famoso o nel supereroe del momento.

Per evitare spiacevoli sorprese in quello che dovrebbe essere un momento di divertimento basta ricordarsi che i trucchi sono cosmetici e come tali contengono sostanze chimiche che potrebbero causare reazioni allergiche e sensibilizzazione ; ecco quindi alcuni piccoli e utili accorgimenti:

Accertarsi che i prodotti da trucco siano di qualità, ipoallergenici e facilmente lavabili con acqua e sapone; alla larga quindi dalle palette multicolor preparate con ingredienti sconosciuti e acquistate in canali di vendita non autorizzati in quanto potrebbero contenere sostanze dannose per la salute.

Controllare che l’etichetta sia completa e contenga le informazioni obbligatorie per legge quali l’eventuale data di scadenza o l’indicazione del PAO.; non dimenticare che la validità del cosmetico si riferisce al prodotto opportunamente conservato per cui è bene verificare che la confezione sia integra, se nuova, o conservata in maniera corretta, se già utilizzata in precedenza.

Prima di truccare tutto il viso testare una piccola quantità di prodotto su un lembo di pelle (dietro l’orecchio o sull’avambraccio) per verificarne la tollerabilità, e accertarsi di aver pulito bene il viso del bambino ; evitare inoltre di applicare il trucco su occhi e bocca perché non venga inavvertitamente ingerito e non irriti la congiuntiva e le mucose.

Tagliare le unghie ai bambini per evitare che si graffino nel caso in cui, a causa di eventuale prurito, siano portarti a grattarsi: meglio infatti evitare che una pelle già irritata venga ulteriormente stressata da graffi!

Finita la festa, per rimuovere il trucco, usare prodotti struccanti delicati e sciacquare subito il viso del bambino con acqua, accertandosi di aver rimosso ogni residuo di prodotto.

Per prevenire problemi : il trucco carnevale eco-biologico

Una prima ipotesi per evitare possibili intolleranze è sicuramente quella di utilizzare trucchi ipoallergenici di qualità o di rivolgersi ai prodotti di make-up eco-biologico specifici per bambini, presenti online o in alcuni negozi di prodotti naturali/erboristerie.

Da una mia rapida ricerca online l’unico marchio che ho trovato produrre tale tipo di prodotti è Sante che mette a disposizione trucchi privi di coloranti, conservanti sintetici, oli minerali, parabeni, paraffine, siliconi creati a partire da oli vegetali provenienti da coltivazioni biologiche; i formati disponibili sono:

Palette

Matite (6 colori: bianco, oro, rosso , verde, azzurro e nero) e colori in pasta singoli (8 colori: azzurro, nero, bianco, oro , argento, giallo, rosso e verde).

Da notare che anche questo tipo di prodotto, nonostante le sue caratteristiche, è consigliato per l’uso su bambini di eta’ superiore a 3 anni per evitarne l’accidentale ingestione!

Se avete altri marchi da segnalare fatelo pure nei commenti…sarò lieta di aggiungere!

Ancora meglio: il trucco carnevale naturale fai da te

Avete mai pensato che, con un po’ di creatività, possiamo creare noi stesse in casa i colori per un trucco sicuro e privo di sostanze tossiche?!

Con un po’ di ricerca online ho trovato alcune ricette alternative per creare basi di diversa consistenza:

Per una base cremosa è possibile partire da:

burro di karitè a cui aggiungere, una volta fuso a bagnomaria, qualche goccia di olio vegetale

miscela di burro di karitè, cera vegetale e qualche goccia di olio vegetale (in questo post, ad esempio, Trucchisvelati dice di aver provato burro di karité+olio d’oliva+cera d’api sbiancata e burro di karité+olio di jojoba+cera bellina e di preferire quest’ultima soluzione perché più cremosa e più persistente.

Crema idratante naturale e ipoallergenica e amido di mais (o maizena).

Se scegliete quest’ultima opzione una proposta di ricetta potrebbe essere questa:

Gel d’aloe o gel di semi di lino possono infine essere utilizzati come base se si desidera ottenere la stessa consistenza di un lucidalabbra o di un ombretto liquido.

Ed ecco ora alcuni spunti per dare colore alla pasta/crema

Blu : mica blu, ossido minerale blu e polvere di indigo

: mica blu, ossido minerale blu e polvere di indigo Giallo : curcuma in polvere (attenzione a non usarne troppa perché potrebbe macchiare la pelle!), robbia , ocra gialla, ossido minerale giallo in polvere o mica dorata.

: curcuma in polvere (attenzione a non usarne troppa perché potrebbe macchiare la pelle!), robbia , ocra gialla, ossido minerale giallo in polvere o mica dorata. Rosa : robbia

: robbia Rosso : succhi vegetali o di frutta (es.arancia rossa, pomodoro, barbabietola, melograno) o coloranti cosmetici in polvere (mica, ossido minerale rosso, ocra rossa)

: succhi vegetali o di frutta (es.arancia rossa, pomodoro, barbabietola, melograno) o coloranti cosmetici in polvere (mica, ossido minerale rosso, ocra rossa) Verde : clorofilla in polvere, ossido minerale verde o mica

: clorofilla in polvere, ossido minerale verde o mica Violetto: alcanna.

Resta inteso che, a seconda della quantità di colorante utilizzato otterrete una diversa intensità di colore.

Infine alcuni colori che, per essere applicati, non necessitano di una base trucco:

Bianco : per ottenere un bel colorito pallido la soluzione più semplice è applicare con un piumino da cipria della semplice farina (farina comune o farina di riso, amido di riso o amido di mais, anche conosciuto come maizena).

: per ottenere un bel colorito pallido la soluzione più semplice è applicare con un piumino da cipria della semplice farina (farina comune o farina di riso, amido di riso o amido di mais, anche conosciuto come maizena). Nero: oltre al vecchio trucco di bruciare lievemente l’estremità di un tappo di sughero e strofinarlo sulla pelle quando tiepido è possibile applicare con un pennellino del Kajal naturale o ricorrere all’hennè nero purchè di ottima qualità. Resta poi sempre valido l’uso di coloranti minerali quali ossido minerale nero o terra nera d’India.

NB I coloranti minerali per cosmetici possono essere acquistati presso punti vendita specializzati, oppure online, ad esempio attraverso il sito web AromaZone ; considerate però che al loro posto c’è anche chi suggerisce di utilizzare coloranti ad uso alimentare oppure di rendere la situazione più “riciclosa” utilizzando dei residui di ombretti inutilizzati (attenzione in questo caso alla qualità/ingredienti degli ombretti stessi!).

Trucco carnevale : cosa fare in caso di irritazioni

Se nonostante tutte queste precauzioni il trucco carnevale dovesse creare fastidi (es. bruciore) è bene rimuoverlo subito e lasciare la parte scoperta e ben asciutta magari applicando una crema emolliente per ripristinare la barriera cutanea.

In caso di lieve persistenza dei sintomi può rivelarsi utile applicare una crema a base di calendula o cardiospermum per la sua azione cortisonica naturale.

Nei casi più gravi infine può rivelarsi necessario contattare il medico e utilizzare creme o unguenti a base di cortisone per lenire il prurito o addirittura ricorrere all’ applicazione locale / assunzione per via orale di un antibiotico.

Spero che questo post vi sia utile e…buon Carnevale a tutti!!

Foto credit trucco carnevale bambini : Morguefile 1 , Morguefile 2