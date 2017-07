Tutto Bio 2016 : il biologico come punto di partenza non d’arrivo

Il biologico non è un punto d’arrivo ma di partenza, ce lo siamo già detti molte volte tra queste pagine e quest’anno – a riprova del fatto che non ci sbagliamo – viene anche il tema portante dell’annuario del biologico Tutto Bio 2016 : Un valore tira l’altro 🙂

Questa edizione (la 22°) dell’annuario del biologico è dedicata ai pionieri dell’agricoltura biologica e biodinamica e raccoglie 14 storie che hanno l’obiettivo di dimostrare come il biologico non sia un semplice metodo di produzione ma un valore che chiama altri valori e getta le basi per la creazione di una comunità migliore.

14 storie che percorrono l’Italia in lungo e in largo da un capo all’altro e mostrano le 1001 facce del biologico: le cooperative sociali che consegnano a domicilio la spesa solidale, lo chef stellato che coltiva l’orto sinergico, chi punta alla sostenibilità a 360°.

Il cuore di Tutto Bio 2016 è costituito dai dati aggiornati di oltre 10.800 attività bio italiane, organizzati in sette sezioni:

Fiere (58) e Associazioni (131);

Vendita diretta a domicilio (28), presso le aziende (2.878), ai mercatini (221) o tramite gruppi d’acquisto (877);

Punti vendita come negozi (1.395) e supermercati (16);

Fuori casa: agriturismi (1.527) e ristoranti (450);

Alimenti: organismi di controllo (13), Aziende (53), Fattorie Sociali (64, censite per la prima volta!), aziende equosolidali (114);

Cosmesi e detergenza: organismi di controllo (10), aziende (244), profumerie (153);

Infanzia: aziende di ristorazione (13), mense scolastiche (1.250) e fattorie didattiche (650).

Il focus non è posto soltanto su aziende ed associazioni ma anche sulle novità a livello di prodotti, una vera e propria vetrina che dà spazio alle paste ottenute da grani antichi o da legumi, ai mix di semi ed ai frullati, ai piatti pronti a base vegetale assieme ai prodotti della tradizione italiana rivisitati in versione biologica o vegana 🙂

Insomma, un vero e proprio vademecum, adatto sia a chi ha già fatto del biologico la propria scelta di vita e non vuole perdersi nessuna occasione per avvalersene anche quando è lontano da casa sia per chi ci si sta avvicinando e non sa da che parte iniziare o a quali realtà locali potersi rivolgere.

La ciliegina sulla torta di Tutto Bio 2016 è l’ormai tradizionale Bio Bank Card ovvero una tessera, in omaggio all’interno del volume, che consente di ottenere uno sconto del 10% presso ben 659 attività convenzionate (ristoranti, agriturismi, aziende con vendita diretta, negozi e profumerie), sparse un po’ per tutta Italia.

Note pratiche: Tutto Bio 2016 si trova nelle principali librerie online, catene librarie e nei negozi di alimenti biologici. 320 pagine | 16 Euro | Stampa su carta ecologica