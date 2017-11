Un cofanetto Montessori per ogni esigenza

Più o meno a fine settembre ho ricevuto il comunicato stampa che annunciava l’uscita sul mercato del Cofanetto Montessori degli Uccelli e del Cofanetto Montessori di Astronomia appartenenti alla Collana Montessori de L’Ippocampo.

Ero in un momento un po’ impegnato e non ci ho fatto particolarmente caso ma qualche giorno fa mi sono trovata a riflettere su quanto la situazione sia cambiata negli ultimi due anni: quando ho iniziato a parlarvi di metodo Montessori su questo blog il panorama italiano di giochi montessoriani (ma anche di libri sul tema) era una landa desolata mentre adesso, complice sicuramente il maggior interesse di noi genitori sul tema, ogni circa 2-3 mesi le librerie hanno qualcosa di nuovo da offrire sul tema…un enorme passo avanti!

Non so se l’avete notato anche voi ma ad avere particolare successo sembra essere la formula del Cofanetto Montessori : una robusta scatola di cartone che contiene solitamente un vero e proprio kit didattico completo composto da libretto di istruzioni per i genitori/formatori e materiale specifico volto ad approfondire una determinata tematica.

Da mamma che lavora a tempo pieno non faccio assolutamente fatica a capire il perché di questo successo: avere a disposizione un cofanetto montessori già pronto è un’indubbia scorciatoia al fatto di doversi documentare su internet per trovare il materiale didattico adatto, stamparlo e plastificarlo.

E dal momento che vedo che le soluzioni di questo tipo si stanno moltiplicando ho pensato di fare un post di riepilogo sui cofanetti montessori che possa essere utile ai genitori sempre di corsa come me.

I Cofanetti Montessori de L’Ippocampo

La casa editrice L’Ippocampo è stata in assoluto la prima a proporre una collana didattica Montessori in Italia: questa collana, di cui vi ho già parlato in passato, propone sia libri che cofanetti ed è decisamente in continua crescita.

Quello che apprezzo particolarmente di questa collana è il fatto che, oltre ad offrire i classici strumenti di pre-scrittura e pre-lettura, contiene anche un ampia gamma di strumenti volti a favorire l’avvicinamento dei bambini alla conoscenza degli animali, della natura e della scienza.

In uscita due novità della collana Montessori per svolgere attività sia in casa che all’aria aperta. Finalmente anche i più piccoli avranno gli strumenti adatti per sperimentare il birdwatching o per scrutare le stelle nel cielo. Questi cofanetti prevedono tanti nuovi elementi tra cui una mappa stellare e un’app per ascoltare il canto degli uccelli, con lo scopo di instillare la curiosità e la passione scientifica nei piccoli astronomi e naturalisti del futuro.

Vediamo quindi che cofanetti ha da offrire:

Cofanetto Montessori “I miei numeri”

Il Cofanetto “I miei numeri Montessori” sfrutta lo strumento della carte smerigliate per permettere ai bambini di sperimentare i concetti matematici di base e di quantità in modo concreto e sensoriale.

Il cofanetto contiene: 10 schede con numeri smerigliati, 9 carte puzzle e un manuale per i genitori che suggerisce 15 attività per accompagnare i bambini alla scoperta di quantità e simboli da 0-10. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori “Le mie lettere”

Il cofanetto “Le mie lettere Montessori” sfrutta lo strumento delle lettere smerigliate per offrire ai bambini in età prescolare le chiavi per assimilare la scrittura e la lettura in modo naturale, piacevole e duraturo attraverso i sensi.

Il cofanetto contiene: 26 carte con lettere smerigliate in rilievo e un manuale con 20 attività ispirate alla pedagogia montessoriana. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori “Il mio alfabeto mobile”

Il cofanetto “Il mio alfabeto mobile” costituisce lo step successivo delle lettere smerigliate nel supportare i bambini nella scoperta della lettura e della scrittura attraverso i sensi: una volta imparato a sentire il suono della lettera e riconoscerne la forma con il tatto e la vista inizia a comporre piccole parole con l’alfabeto mobile.

Questo cofanetto a cassetto contiene tutto l’occorrente ovvero 160 lettere ordinate in 26 scomparti e un libretto di istruzioni. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori di lettura

Interessante anche questo cofanetto ispirato, come quelli precedenti, al materiale usato nelle scuole Montessori per supportare i bambini che già hanno confidenza con le lettere a comporre e poi leggere le prime parole.

Il cofanetto contiene: 30 carte-immagini, 120 lettere mobili per formare le parole, 30 cartellini di lettura per iniziare a leggere, divisori per riporre le lettere e un libretto per accompagnare i genitori. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori degli Animali

Questo cofanetto utilizza le «nomenclature classificate» per arricchire il vocabolario dei bambini e a prepararli alla scrittura/lettura assecondando la loro innata curiosità per gli animali e il loro bisogno di ordinare e classificare le proprie conoscenze.

Questo cofanetto contiene: 50 carte di animali, 7 carte smerigliate dei continenti e un libretto per scoprire ogni animale presentato. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori “Le mie immagini”

Anche il cofanetto “Le mie immagini Montessori”, come il precedente sfrutta le nomenclature classificate per arricchire il vocabolario dei bambini e prepararli alla scrittura/lettura.

Il cofanetto contiene: 150 carte divise in 5 serie (animali della foresta, uccelli, insetti, fiori, frutti) ognuna delle quali è composta da 3 tipologie di carte (carta muta, cartellino di lettura da associare alla relativa carta muta e carta completa immagine+nome per autocorreggersi) assieme ad un libretto di attività. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori del giardino

Questo cofanetto ha lo scopo di insegnare ai bambini a riconoscere, seminare, osservare le ricchezze del giardino seguendo il metodo Montessori.

Il suo contenuto comprende: quattro serie di immagini (attrezzi da giardino, orto, animaletti amici del giardiniere, fiori commestibili) per ciascuna delle quali viene fornita l’immagine parlata (con il nome), quella muta (priva del nome) e il cartellino di lettura da associare all’immagine muta unite ad un libretto per scoprire gli elementi rappresentati, dei consigli per seminare e alcune idee attività con le carte. Bella l’idea di inserire al suo interno anche due bustine di semi (zucchino e basilico) e 4 dischi di torba per passare dalle teoria alla pratica. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori degli Uccelli

New entry di fine settembre è questo bel cofanetto che riprende le nomenclature classificate della pedagogia Montessori ed è stato realizzato in partenariato con LIPU.

Il cofanetto contiene: 90 carte delle nomenclature degli uccelli d’Europa (per ogni uccello: 1 immagine parlata, 1 carta muta e 1 cartellino di lettura), 10 carte piuma, 5 carte habitat, 1 libretto per scoprire gli uccelli e le loro abitudini, 1 taccuino di osservazione con le sagome degli uccelli , 30 canti di uccelli da ascoltare tramite l’apposita app e i consigli della LIPU per osservare gli uccelli e costruire una casetta nido. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori di Astronomia

Recente new entry è un bel cofanetto, curato nell’edizione italiana dall’astrofisica Paolo Colonna, che applica il metodo Montessori alla scoperta dell’astronomia e che cerca di rispondere a domande importanti come “Cosa c’è nell’universo? Come funziona il sistema solare? Perchè i pianeti non cadono? Come si osservano le costellazioni?”.

Questo cofanetto comprende: 60 immagini classificate per scoprire l’universo, una mappa stellare rotante per individuare le stelle stagione per stagione, un libretto per conoscere i principali corpi celesti e un quaderno per osservare e disegnare le costellazioni. Dettagli QUI.

Questo e tutti gli altri cofanetti montessori di questa collana sono disponibili in tutte le grandi librerie ed anche su Amazon.



I cofanetti Montessori di White Star Kids

Di più recente introduzione e quindi per ovvi motivi al momento più povera di contenuti è la collana di cofanetti Montessori proposta da White Star Kids. Devo ammettere di essermi persa il momento in cui è uscita quest’anno in libreria ma penso che sia più o meno dalla primavera.

Cofanetto Montessori “La mia prima scatola delle forme”

Il cofanetto propone una serie di divertenti e coinvolgenti attività per insegnare al bambino a conoscere il mondo delle forme geometriche in piena autonomia. La scatola contiene 15 tessere per un totale di più di 50 forme geometriche e un manuale che, oltre alla spiegazione dell’attività, offre alcuni utili spunti per approfondire la conoscenza della pedagogia montessoriana e per applicarla nella vita dì tutti i giorni. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori “La mia prima scatola dei numeri”

Il cofanetto propone una serie di divertenti e coinvolgenti attività per insegnare al bambino a conoscere i numeri in piena autonomia. La scatola contiene 9 tessere puzzle per apprendere la forma grafica e il valore quantitativo dei numeri da 1 a 9 e un manuale che, oltre alla spiegazione dell’attività, offre alcuni utili spunti per approfondire la conoscenza della pedagogia montessoriana e per applicarla nella vita di tutti i giorni. Dettagli QUI.



I cofanetti Montessori Headu

Altra scoperta recentissima (almeno per me) è quella dei cofanetti Montessori Headu che propongono un interessante mix di gioco ed attività didattiche adatti anche per i piccolissimi; si tratta di prodotti sicuramente meno vicini agli strumenti didattici tradizionali montessoriani ma non per ciò meno utili.

Cofanetto Montessori “Alfabetiere”

Il cofanetto contiene un puzzle gigante con grandi lettere sagomate che si incastrano in verticale, in modo autocorrettivo. Ricomponendo il grande puzzle illustrato i bambini imparano a riconoscere l’alfabeto e le prime parole, grazie anche alle originali lettere sagomate ad incastro.

Cofanetto Montessori “Alfabeto Tattile”

Il cofanetto propone un gioco utile ad avvicinare i bambini alla lettura in età prescolare: il bambino tocca le lettere smerigliate, associa i grafemi alle parole e, grazie agli appositi tasselli autocorrettivi, impara l’alfabeto e inizia a distinguere parole più lunghe e più corte. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori “Happy Farm”

Questo cofanetto propone un grande gioco ad incastri per sviluppare la manualità: i bambini devono ricomporre il grande puzzle della fattoria e possono divertirsi ad inserire gli 8 animali in legno negli spazi corrispondenti sviluppando la loro manualità; il gioco consente di creare scenari sempre diversi e inventare tante storie avvincenti.

Cofanetto Montessori “Happy Sea Life”

Anche questo cofanetto propone un grande gioco ad incastri per sviluppare la manualità: i bambini devono ricomporre il grande puzzle del mare e inserire gli 8 animali in legno negli spazi corrispondenti.

Cofanetto Montessori “Il Parco Giochi”

Il cofanetto propone tanti baby puzzle sagomati a due pezzi: ricomponendo i puzzle del parco giochi (dotati di incastri autocorrettivi e di dettagli tattili) il bambino realizza simpatiche ambientazioni. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori “La Fattoria”

Anche questo cofanetto, come il precedente, propone tanti baby puzzle sagomati a due pezzi dotati di incastri autocorrettivi e di dettagli tattili. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori “La mia casetta”

Il cofanetto propone un maxi-gioco che invita il bambino a mettere in ordine le cose e ricomporre la sua casetta: il bambino classifica gli oggetti sagomati, ne individua la forma e li colloca nella loro giusta posizione. Dettagli QUI.

Cofanetto Montessori “Lettere e parole”

Il cofanetto propone una tombola tattile per imparare a leggere e scrivere: con 10 cartelle e 122 lettere sagomate il bambino è chiamato, attraverso il tatto, a riconoscere e pescare da un sacchetto le letterine, formando parole più lunghe e più corte. Vince chi per primo completa la propria cartella!

Cofanetto Montessori “Shapes & Colours”

Questo cofanetto propone un set di forme in legno dalla sagoma di animali adatte ai più piccoli: il bambino deve incastrare le forme in legno negli appositi spazi e si diverte ad associare ad ogni animale il corrispettivo manto colorato.

Cofanetto Montessori “Tactile Animals”

Il cofanetto comprende 6 grandi puzzle da 2 pezzi a forma di animali che il bambino deve ricomporre e favorisce l’esercizio della percezione sensoriale facendogli cercare in un sacchetto delle speciali tessere tattili, ciascuna corrispondente ad un animale diverso.

Cofanetto Montessori “Tombola tattile dei numeri”

Il cofanetto contiene un allegro mercatino che fa da sfondo ad un’avvicente tombola tattile per imparare i numeri e le quantità: grazie alle tessere smerigliate e ai gettoni progressivi da 1 a 9, il bambino deve completare la propria cartella con numeri e quantità, imparando a fare i primi conti. Dettagli QUI

Questi cofanetti sono forse un po’ meno disponibili nei punti vendita fisici di quanto non siano quelli de L’Ippocampo (io ne ho visto solo uno in una libreria Feltrinelli) ma buona parte della gamma che vi ho appena descritto è disponibile su Amazon.



Voi avete mai optato per l’acquisto di qualche cofanetto Montessori per accompagnare la crescita dei vostri bambini?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.