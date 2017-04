URU Design & SOLOSOCKS , la soluzione sostenibile ai calzini spaiati

URU Design è un’interessante brand danese che ho conosciuto tramite instagram e che mi ha colpito perché non solo ha saputo trovare una soluzione sostenibile all’incubo di molti di noi – i calzini spaiati –ma è anche riuscito a trasformarla in una nuova tendenza : SOLOSOCKS ™.

Non so a voi ma a casa nostra capita, non dico spesso ma indubbiamente con una certa frequenza di infilare in lavatrice coppie di calzini e di estrarne dopo il lavaggio…calzini spaiati! Oppure di perdere calzini, non si capisce bene dove come e quando, prima ancora che arrivino alla lavatrice. Oppure ancora di bucare un calzino e mettere da parte il suo compagno in attesa di avere il tempo di ripararlo

A casa nostra purtroppo i calzini orfani del loro compagno rimangono appesi per qualche tempo al termosifone del bagno dove faccio le lavatrici per poi spesso essere buttati quando dopo qualche tempo anche l’ultima speranza di trovare il loro compagno si è spenta…che spreco!

Altra scena diversa ma altrettanto ripetuta è poi quella dell’affannosa ricerca nel cassetto dei calzini del gemello di quello che sto tenendo in mano…ovviamente al mattino quando si hanno 10 minuti di tempo per prepararsi e uscire di casa.

Credo che siano eventi ripetuti nelle case di tutti, nei mesi e negli anni…quello che forse non tutti sanno è che gli ideatori di URU Design hanno trovato una soluzione intelligente, bella e sostenibile a tutto ciò: il loro primo prodotto immesso sul mercato infatti è SOLOSOCKS ™ ovvero un set di calzini singoli, tutti diversi tra loro ma progettati per essere mescolati ed abbinati tra loro senza difficoltà, seguendo la moda del mix and match che tanto spopola.

Ma procediamo per gradi e vediamo di presentarli per bene…perché non è solo di moda che stiamo parlando ma anche di scelte eco-friendly e sostenibilità sociale, proprio come piace a me!

URU Design : non solo estetica ma anche qualità e valori scandinavi

URU Design (URU = You Are You) è una piccola azienda danese a gestione familiare che nasce con l’ambizione di farsi portavoce dell’idea di base del design danese ovvero creare prodotti che coniughino estetica, innovazione ed alta qualità del prodotto con i tipici valori scandinavi di funzionalità, semplicità e minimalismo.

E il significato dato al termine innovazione è a mio parere bellissimo: creare prodotti funzionali che rendano la vita quotidiana più semplice e divertente senza scendere a compromessi con quelle che sono le nostre responsabilità sociali e ambientali.

L’attuale prodotto di punta di URU Design , SOLOSOCKS ™ , è la sintesi di tutti questi principi e valori ma è solo il primo di una serie di prodotti dal concept creativo che verranno immessi sul mercato.

URU Design e SOLOSOCKS ™ : moda , scelte eco-friendly e responsabilità sociale che vanno a braccetto

SOLOSOCKS ™ non è altro che un set di 7 o 5 calzini singoli, diversi ma progettati per essere mescolati ed abbinati tra loro senza difficoltà. Semplice e al tempo stesso geniale, un bel modo per dire addio al problema calzini spaiati: niente più ricerca della calza gemella dopo il lavaggio in lavatrice o nel cassetto destinato ai calzini la mattina prima di uscire.

Le calze SOLOSOCKS ™sono unisex, etiche, sostenibili ed eco-friendly sotto tutti i punti di vista:

Progettazione, sviluppo e controllo qualità avvengono in Danimarca.

Il cotone utilizzato per la produzione delle calze viene acquistato in Turchia, la patria del miglior cotone biologico del mondo, da un produttore certificato GOTS (Global Organic Textile Standard).

La produzione delle calze viene effettuata in’affidabile azienda di Istanbul, certificata secondo gli standard ISO 9001, IS0 14001 e OHSAS 18001 e quindi con ampie garanzie non solo in ambito qualità ma anche ambiente e sicurezza. E’ stata volutamente scartata la produzione in paesi come China, Belarus e India, caratterizzati da condizioni lavorative crudeli per i lavoratori dell’industria tessile; la Turchia, al contrario, offre sia alta qualità del cotone che condizioni lavorative molto accettabili.

Per mantenere minima la propria impronta di CO2 URU Design spedisce tutte le calze prodotte in Turchia in Germania, dove risiede il loro centro di distribuzione: dal momento che i clienti provengono da tutto il mondo ma in particolar modo dall’Europa, si è deciso che non c’era alcun valore aggiunto nel far passare i prodotti dalla Danimarca e quindi si è optato per posizionare in Germania il centro di distribuzione di SOLOSOCKS ™ sia per motivi ambientali che logistici.

Tutti i passaggi produttivi sono controllati e monitorati per assicurare la loro eticità e sottoposti a stringenti step di controllo qualità.

Sono confezionate in un packaging in cartone riciclabile prodotto da “Nilorn”, un’azienda che ha sottoscritto ‘UN Global Compacts principles of sustainability’.

Il packaging è anche riutilizzabile in quanto di dimensioni adatte ad essere inserito in un tradizionale cassetto da calzini o in un qualunque altro cassetto per aiutare a tenere unito il proprio set di calze abbinate; è anche espandibile, nel caso si acquistino più set di SOLOSOCKS ™.

Tutti i prodotti URU Design sono quindi realizzati secondo i principi di responsabilità sociale ovvero non dando solo importanza al materiale utilizzato ma anche a dove, come e in quale circostanze vengono prodotti.

Al centro della produzione delle calze SOLOSOCKS ™ il concetto di qualità inteso non solo come scelta del materiale più eco-friendly e sostenibile possibile (cotone biologico) ma anche lavorato con un tecniche produttive che ne aumentino qualità, morbidezza, durata nel tempo e confortevolezza.

Parliamo infatti di cotone pettinato, ovvero processato con una tecnica che elimina le fibre corte (short fibbers of cotton) per aumentare qualità, morbidezza e durevolezza nel tempo del cotone.

E di cucitura tra la parte centrale e la punta della calza della stessa qualità di quella fatta a mano (spessore praticamente nullo e quindi estremo comfort d’uso) ma realizzata con ultramoderne macchine italiane che evitano i tipici inconvenienti della lavorazione fatta davvero a mano (ad esempio deterioramento della vista delle persone che eseguono questa lavorazione).

SOLOSOCKS ™ di URU Design alla prova

Da un paio di settimane sono diventata la fortunata nuova padrona di un kit composto da 7 SOLOSOCKS ™ nel design Holscher, una bella fantasia astratta nei toni di blu, azzurro, verde acqua e verde menta.

Nessuna calza è uguale all’altra ma l’alternanza di toni e colori è talmente ben assortita che non c’è bisogno di farsi grosse domande prima di indossarli: i due calzini da indossare possono essere scelti casualmente all’interno dei 7 disponibili e qualunque sia l’abbinamento creato si ha la certezza che sia gradevole alla vista. Trovo adorabile la sensazione di libertà che dà il fatto di sentirsi autorizzati ad uscire di casa con dei calzini spaiati e la certezza che facendolo il risultato sia quello di essere cool , non trasandati! 😀

La prima cosa che mi ha colpito delle SOLOSOCKS ™ appena le ho estratte dalla loro confezione è la loro estrema morbidezza, sicuramente dovuta al filato sottile utilizzato per produrle ed alla totale assenza di cuciture, una vera e propria coccola ai piedi. Le SOLOSOCKS ™ non sono in cotone biologico al 100% ma contengono anche un 18% di polyamide e 2% di elastane, caratteristica che ne migliora a mio parere comfort e vestibilità.

Che dire, sono veramente felice di aver finalmente trovato dei calzini in cotone biologico che oltre ad essere bellissimi da vedere sono anche eco-friendly e sostenibili sotto tutti i punti di vista, confortevoli e di alta qualità, al punto da promettere una durata due volte superiore a quella dei classici calzini.

Come è possibile acquistare SOLOSOCKS ™ ?

Le calze SOLOSOCKS™ di URU Design sono in vendita nel loro shop online e disponibili in 4 diverse taglie: due da bambino (27-30, 31-35) e due da adulto (36-40 e 41-46) sia in set da 5 che da 7.

Possono essere spedite in 3-7 giorni lavorativi tutta Europa (spese di spedizione gratuite per importi superiori a 50€).

Se decidete di provarle vi conviene iscrivervi alla loro newsletter perché vi farà ricevere uno sconto del 10% da utilizzare sul primo acquisto.