Vianek : vi presento il brand e le mie opinioni sui prodotti

Sicuramente vi è recentemente capitato di sentire parlare di Vianek , un emergente brand polacco che propone una vasta gamma di cosmetici naturali.

Ho conosciuto questo brand grazie a vari prodotti inviatimi tempo fa da Anna di Camvit, che ne cura da alcuni mesi la distribuzione in Italia, gliel’ho sentito raccontare di persona allo stand loro dedicato nel padiglione 16 del recente Cosmoprof ed ho studiato il loro splendido catalogo in italiano fresco di stampa quindi ora sono decisamente pronta a parlarvene in dettaglio.

Vianek , un po’ di storia

Vianek è uno dei brand prodotti da Sylveco, azienda polacca fondata nel 1992 e nota per il suo abbondante utilizzo di ingredienti botanici di origine polacca, per le sue buone pratiche produttive green e per la storica scelta di non effettuare test su animali; Sylveco ad oggi produce ben 3 distinti brand dedicati alla cura della persona (Sylveco, Biolaven e Vianek) con cui propone sia prodotti naturali per l’uso quotidiano adatti a tutti i tipi di pelle che soluzioni specializzate per risolvere specifici problemi di pelle e capelli.

Wianek in polacco significa “corona di fiori” e questo dovrebbe chiarirvi sia il perché della foto di me ed Anna con in testa due corone di fiori che il motivo delle illustrazioni floreali, ispirate all’arte popolare del “villaggio dipinto” di Zalipie. , che caratterizzano il packaging di tutti i prodotti di questo brand.

Le scelte formulative (e non) dei prodotti Vianek

Vianek intende proporsi come un brand botanico con opzioni per ogni tipo di pelle e sua problematica; la sue formulazioni sono costituite da ingredienti naturali di origine polacca e sono caratterizzate dalla scelta di non contenere coloranti o profumi sintetici, conservanti, derivati del petrolio, addensanti e stabilizzanti.

Le erbe utilizzate per la produzione dei cosmetici naturali Vianek provengono da coltivazioni biologiche nelle incontaminate aree della Polonia nord orientale; i prodotti non sono testati su animali né contengono ingredienti di origine animale.

Oltre alla combinazione di ingredienti accuratamente selezionati e alla scelta di profumi accattivanti Vianek si caratterizza per un packaging originale e colorato; non spaventatevi perchè nelle foto che vedrete in questo articolo tutte le scritte sono in polacco perchè in realtà se acquistate questi prodotti da un rivenditore italiano troverete un’etichetta nella nostra lingua inoltre – da quanto ho potuto vedere al Cosmoprof – Vianek sta producendo anche una versione di packaging internazionale in inglese e quindi maggiormente comprensibile anche per tutti noi!

La gamma prodotti Vianek

La gamma prodotti Vianek si sviluppa con l’intento di rivolgersi alle donne di tutte le età, con differenti necessità ma anche esigenti, ecco perché la sua proposta abbraccia prodotti per viso, corpo e capelli che si suddividono in ben 6 linee riconoscibili per il loro diverso colore:

Arancione – nutriente -> pelli secche, molto secche e segnate.

Blu – idratante -> pelli normali, secche e sensibili.

Rosa – rilassante e calmante -> pelli sensibili, irritate ed esigenti.

Rossa – rassodante e antirughe -> pelli poco toniche e mature.

Verde – rinfrescante e purificante -> pelli miste, grasse e impure.

Viola – lenitiva e rafforzante -> pelli stressate e tendenti all’arrossamento.

Attualmente tutte e sei le linee contengono prodotti per viso, corpo e capelli, alcune hanno una gamma più articolata (la più ricca di prodotti è quella rossa), altre un po’ meno ma in ogni caso Vianek nel suo complesso offre una gamma di prodotti tale da coprire tutte le esigenze della cura di pelle e capelli.

Linea nutriente (arancione) Vianek

I prodotti Vianek della serie arancione caratterizzati da effetti nutrienti, protettivi ed elasticizzanti, particolarmente indicati per le pelli secche, molto secche e segnate. In questa serie troviamo 16 prodotti per la cura del viso, del corpo e dei capelli: crema viso giorno, crema viso notte, contorno occhi, maschera-scrub viso, latte detergente struccante, gel detergente, tonico e acqua micellare, balsamo corpo, gel doccia, crema mani, scrub corpo, burro corpo, olio corpo, olio capelli, maschera capelli, shampoo.

I principi attivi delle formulazioni dei prodotti di questa serie compendono: estratto di radice di cicoria (idratante e lenitivo in quanto ricco di inulina e vitamine), estratto di pulmonaria (ricca fonte di vitamine e sostanze nutritive), estratto di cinquefoglia piè d’oca (lenitiva e protettiva), estratto di fiori di calendula officinale (rafforzante e protettivo perchè ricco di carotenoidi, flavonoidi e mucillagini), estratto di semi di lino (grazie ali mucillagini, protegge e idrata), olio di semi di albicocche (idratante e nutritivo, ricco di vitamine A e E), olio di olivello spinoso (rivitalizzante e nutriente con il suo alto contenuto di carotenoidi e vitamina E), lecitina di soia (protegge contro la perdita di acqua transepidermica e aiuta ai principi attivi a penetrare in profondità nella pelle), cera d’api (illumina e idrata la pelle, fornendo una barriera che impedisce l’eccessiva evaporazione d’acqua), burro di cacao (effetto emolliente, addolcente ed idratante), burro di avocado (idratante e elasticizzante, accelera la rigenerazione della pelle, allevia le irritazioni da fattori ambientali), miele (ha effetto nutriente ed idratante sulla pelle e sui capelli), pantenolo e vitamina E (conservante naturale – evita l’ossidazione della fase oleosa dei cosmetici – ed antiossidante, protegge l’epidermide dai danni esterni).

Linea idratante (blu) Vianek

I prodotti Vianek della serie blu sono caratterizzati da un forte potere idratante, perfetto per le pelli normali, secche e sensibili, che devono essere rafforzate e protette dalla perdita di acqua. In questa linea troviamo 17 prodotti per la cura del viso, del corpo e dei capelli: crema idratante viso giorno, crema idratante intensa notte, contorno occhi idratante, acqua micellare idratante, latte detergente struccante, lozione detergente idratante viso, tonico idratante viso, crema piedi, crema mani, latte corpo, burro corpo, scrub corpo, olio corpo, gel intimo, balsamo capelli, shampoo e gel doccia.

I principi attivi delle formulazioni dei prodotti di questa linea compendono: estratti di foglie e radice di tarassaco (protegge la pelle dai primi segnali di invecchiamento, ha funzione rigenerante e antiossidante), estratto di foglie di tossilaggine (forma un film protettivo sulla pelle, idrata e allevia le irritazioni), estratto di foglia di tiglio (effetto lenitivo, calmante, idratante e protettivo), estratto di acacia (rallenta il processo di invecchiamento della pelle, aiuta a combattere i radicali liberi), estratto d’avena (idratante e lenitiva), estratto di semi di lino, olio del germe del grano (contiene grandi quantità di vitamina E, potente antiossidante, stimola le cellule della pelle a rigenerarsi), olio d’oliva (emolliente, idratante, inibisce il processo di invecchiamento), burro di karité (protegge e rafforza la barriera lipidica della pelle, migliorando la sua elasticità), burro di cacao, urea (fa parte del fattore naturale di idratazione, dona alla pelle elasticità e morbidezza), lattato di sodio (idrata e aumenta l’elasticità della pelle), proteine del frumento (legano l’acqua, rigenerano), proteine di avena (penetrano nello strato corneo della pelle, dove legano l’acqua dando azione protettiva, idratante e rafforzante), xilitolo (idratante, migliora le funzioni protettive della pelle), acido ialuronico (lega grandi quantità di acqua, fornisce ottimo livello di idratazione della pelle ed un corretto svolgimento delle funzioni delle cellule), pantenolo e vitamina E.

Linea rilassante/calmente (rosa) Vianek

I prodotti della serie rosa sono caratterizzati da un effetto lenitivo, calmente e rigenerante, particolarmente indicato per le pelli sensibili, irritate ed esigenti. In questa serie troviamo 12 prodotti per la cura del viso, del corpo e dei capelli: crema viso BB SPF15, crema viso notte, maschera viso, loazione detergente, olio struccante, tonico, scrub corpo, balsamo corpo, gel doccia, burro corpo, shampoo, peeling per la cute.

I principi attivi delle formulazioni dei prodotti di questa serie sono: estratti di valeriana e di echinacea purpurea (anti-infiammatori, rafforzanti, protettivi dai primi segni di invecchiamento cutaneo), estratto di camomilla (lenitivo, accelera il processo di rigenerazione, dona sollievo in caso di irritazioni cutanee), olio di cocco (fonte di acidi grassi saturi, rigenera la pelle secca e irritata, ne supporta i processi di difesa), cera d’api, pantenolo e vitamina E.

Linea rassodante (rossa) Vianek

I prodotti Vianek della serie rossa sono caratterizzati da un effetto rassodante, tonificante e rigenerante, particolarmente utile per le pelli poco toniche e mature; In questa serie troviamo 23 prodotti per la cura del viso, del corpo e dei capelli: crema viso giorno per pelli secche e per pelli grasse, crema viso notte, contorno occhi, elisir viso, siero viso, maschera-scrub viso (2 tipi), tonico viso, latte detergente viso, acqua micellare, gel detergente viso, trattamento mani, scrub mani, crema mani, balsamo corpo, gel doccia, olio corpo, scrub corpo, maschera capelli, shampoo (2 tipi), maschera capelli.

I principi attivi delle formulazioni dei prodotti di questa linea sono: estratti di fiori di prugnolo selvatico e malva (con proprietà anti-invecchiamento, antiossidanti e rafforzanti), estratto di foglia di edera (con proprietà rigeneranti e rinforzanti), olio di semi Oenothera (fonte di acidi grassi essenziali che aiutano a rigenerare la pelle e le donano aspetto setoso), olio di cannella (stimola la circolazione aiutando a combattere l’eccesso di grassi e cellulite), lecitina di soia (fonte di fosfolipidi che contrastano la perdita di acqua trans epidermica, aiutando i principi attivi a penetrare fino agli strati più profondi della pelle), urea (dona alla pelle elasticità e morbidezza), pantenolo e vitamina E.

Linea rinfrescante/purificante (verde) Vianek

I prodotti della serie verde Vianek sono caratterizzati da un effetto purificante, rinfrescante e detossinante particolarmente adatto per le pelli miste, grasse e impure. In questa serie troviamo 13 prodotti per la cura del viso, del corpo e dei capelli: crema viso giorno, crema viso notte, maschera viso, scrub viso, gel detergente viso, tonico viso, burro corpo, balsamo corpo, scrub corpo, gel doccia, tonico per la cute, shampoo, balsamo capelli.

I principi attivi delle formulazioni dei prodotti di questa linea compendono: estratti dalle foglie di menta, melissa e salvia (con azione purificante, rinfrescante, lenitiva, disintossicante), estratto di mela (ricco di acidi della frutta, sali minerali e zuccheri, è un antiossidante e facilita la penetrazione dei principi attivi negli strati più profondi della pelle), olio d’oliva, burro di karité (protegge e rafforza la barriera lipidica della pelle, migliorando la sua elasticità), olio di eucalipto (potente antisettico, rinfrescante e stimolante), xilitolo (idratante, migliora le funzioni protettive della pelle), pantenolo e vitamina E.

Linea lenitiva (viola) Vianek

I prodotti Vianek della serie viola sono caratterizzati da un effetto calmante e lenitivo, particolarmente indicato per le pelli stressate e tendenti all’arrossamento. Sono progettati per la cura del corpo e viso, per qualsiasi tipo di pelle, particolarmente soggetta ad arrossamento. In questa serie troviamo 15 prodotti per la cura del viso, del corpo e dei capelli: crema viso giorno, crema viso notte, siero viso, gel detergente viso enzimatico, acqua micellare e tonico 2in1, maschera viso, gel igiene intima, balsamo corpo, gel doccia, olio corpo, burro corpo, scrub corpo, siero capelli, shampoo, maschera capelli.

I principi attivi delle formulazioni dei prodotti di questa linea sono: estratto di mora e castagne (proprietà antiossidanti e rinforzanti), estratto di mirtillo rosso (proprietà antiossidanti e schermanti), olio di lavanda (lenitivo e rilassante), squalano (antiossidante, previene i danni causati dai raggi UV, rigenerante del film lipidico, idratante), olio di mandorle dolci (idrata, ringiovanisce e elasticizza la pelle), cera d’api, burro di avocado, allantoina (lenitiva e allevia irritazioni), pantenolo e vitamina E.

Le mie opionioni sui prodotti Vianek

Come vi accennavo all’inizio di questo post, nel corso degli ultimi mesi, ho utilizzato vari prodotti Vianek che mi sono stati inviati a scopo recensione da Anna.

Lozione detergente viso lenitiva Vianek

La lozione detergente viso lenitiva Vianek è un’interessante prodotto dalla consistenza cremosa adatto per la detersione viso delle pelli sensibili e soggette a irritazioni: contiene un complesso di sostanze lenitive-rigeneranti (allantoina, pantenolo e radice di acacia) ed olio di cocco che idrata e nutre la pelle.

L’ho introdotta con piacere nella mia skincare routine sia per la detersione mattutina che per quella serale (per le giornate in cui non mi trucco) perché la trovo efficace nel rimuovere le impurità ma al contempo delicata (anche gli occhi non la temono perché non brucia affatto) ed apprezzo la piacevole sensazione di pulizia, morbidezza e levigatezza che lascia sulla pelle dopo la detersione.

Acqua micellare idratante Vianek

L’acqua micellare idratante Vianek si propone come un acqua micellare delicata per pelli secche e sensibili che elimina efficacemente trucco ed impurità, fornendo al contempo un’azione idratante e lenitiva: contiene un complesso di umettanti (urea, proteine del grano, Sodium Lactate, acido ialuronico), pantenolo (che lenisce le irritazioni) e estratto di robinia pseudoacacia (che ha azione antiossidante).

Anche lei è stata una piacevole scoperta perché applicandone anche poche gocce su un dischetto di cotone e strofinandola delicatamente sulla pelle si ottiene un efficace azione detergente sia nel caso in cui si sia truccate sia nel caso in cui non lo si sia. La sua profumazione delicata e la sensazione di freschezza e levigatezza che lascia sulla pelle, sono il complemento ideale per renderla una buona scelta per la cura del viso.

Scrub viso normalizzante Vianek

Lo scrub viso normalizzante Vianek è indicato per la pelle grassa e con imperfezioni in quanto formulato con estratto di salvia (dalle proprietà purificanti e detossinanti), olio di menta (rinfrescante) e spirulina.

Si tratta di uno scrub ad azione meccanica con una piacevole consistenza cremosa all’interno della quale sono “annegati” minuscoli e numerosissimi cristalli di corindone. Era da diverso tempo che non riuscico a trovare uno scrub ad azione meccanica che desse un risultato sodisfacente sulla mia pelle mza devo ammettere che con questo è stato amore al primo uso: l’azione esfoliante è delicata ma estremamente efficace e la successiva sensazione di freschezza donata dalla presenza di olio di menta è particolarmente piacevole. Super promosso, un prodotto da riacquistare.

Scrub corpo lenitivo – levigante (linea viola Vianek)

Lo scrub corpo lenitivo-levigante Vianek basa la sua azione esfoliante-levigante sulla presenza nella sua formulazione di zucchero e semi di mora tritati che gli conferiscono la bellissima colorazione blu-viola che lo caratterizza e che ho cercato di rendere in foto.

Utilizzato sulla pelle inumidita, risulta avere un’ azione esfoliante efficace – grazie al mix di particelle di dimensioni medie (zucchero, che si scioglie massaggiando e semi di mora tritati che invece rimangono intatti fino alla fine e vanno sciacquati) – ma non troppo invasiva, grazie alla consistenza burrosa.

L’olio di lavanda contenuto nella formulazione conferisce a questo scrub un’azione rilassante che rende il massaggio in vero e proprio momento di piacere.

Cofanetto regalo Vianek – linea rosa

Del cofanetto regalo Vianek, che ho ricevuto da Anna al recente Cosmoprof, non ho ancora avuto modo di provare nulla ma ve ne parlo volentieri in questo post perché mi sembra che sia un ottima idea regalo per eventuali amiche appassionate di cosmesi naturale.

La graziosa confezione in cartone comprende 3 prodotti full size e due sample, insomma un bel campionario per farsi un’idea piuttosto chiara dell’efficacia dei prodotti di questo brand: la crema viso notte lenitiva con estratto di cardo scardaccio, l’olio struccante lenitivo con macerato di camomilla, la maschera viso lenitiva con argilla bianca e olio di cocco e un campioncino di contorno occhi idratante con estratto di lino.

Deve trattarsi di una recente novità perché non l’ho ancora visto in vendita neanche su Profumeriabio ma immagino che sarà disponibile a breve anche in Italia.

Dopo questa carrellata generale sul brand Vianek e le mie opinioni sui prodotti provati non posso che fare i complimenti a chi è arrivato a leggere questo lungo post fino alla fine! 🙂

Per quanto mi riguarda mi sento sinceramente di consigliarvi la prova di qualche articolo di questo brand perché ritengo che sia ancora ingiustamente poco noto, considerando il suo buon rapporto qualità-prezzo. Voi ad esempio avete già provato qualche prodotto Vianek? E come vi siete trovate?