ViviVerde Coop cosmesi verde e amica della pelle

Ciao a tutte!

Come promesso eccomi qua di ritorno per parlarvi con maggior calma e dettaglio della linea ViviVerde Coop cosmesi !

L’obiettivo di questa linea cosmetica è quello di permettere alle consumatrici più attente di prendersi cura della propria pelle senza dimenticarsi nel contempo di rispettare l’ambiente.

Ma quali sono le caratteristiche di questi prodotti?!

I principi attivi sono, per almeno il 98% di origine naturale ed in parte anche provenienti da agricoltura biologica, la formulazione è sicura in quanto certificata da test dermatologici e i prodotti non sono testati sugli animali.

Sono assenti dalla formulazione oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG e polimeri sintetici; i profumi sono stati selezionati per ridurre il rischio allergie.

E il packaging?!

Anche lui è a basso impatto ambientale, tutto riciclabile dopo l’utilizzo grazie alla scelta di usare un monomateriale.

L’overpack è ridotto al minimo: niente film di cellophane, bugiardino, astuccio esterno dove possibile (solo le creme viso, prevedono l’astuccio che però è realizzato utilizzando cellulosa certificata FSC, marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici).

La gamma prodotti tra l’altro è piuttosto ampia in modo tale da sopperire a tutte le esigenze quotidiane della cura personale e cosmetica; comprende 3 tipologie di cosmetici: pulizia viso, trattamenti viso e cura del corpo.

Tra i prodotti per la pulizia del viso troviamo 5 articoli: latte detergente delicato, tonico purificante rinfrescante, struccante occhi idratante delicato, gel detergente rinfrescante e salviette struccanti idratanti delicate.

I prodotti per il trattamento del viso comprendono invece 4 creme viso (idratante protettiva, nutriente protettiva, rivitalizzante protettiva giorno e notte) ed un balsamo labbra idratante protettivo.

Ed infine tra i prodotti per la cura del corpo abbiamo 2 creme corpo (idratante protettiva e nutriente protettiva) e una crema mani idratante protettiva.

Insomma è sicuramente che buona parte delle esigenze della cura quotidiana della persona sono coperte, praticamente mancano solo detergente intimo, bagnoschiuma e prodotti capelli.

In questi giorni non sono passata alla Coop quindi non ho ben presenti a memoria i prezzi ma mi pare di ricordare che fossero sicuramente abbordabili.

Mentre io proverò i prodotti che ho ricevuto da Zzub che ne dite di farmi sapere se avete già provato qualche prodotto ViviVerde Coop cosmesi e quali sono i vostri preferiti?!