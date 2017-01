Weleda, cosmetici bionaturali da più di 90 anni!

Ciao a tutti miei cari!

Oggi vorrei parlarvi di un’azienda sicuramente già ben nota a tutti voi ovvero Weleda!

La storia di Weleda ha inizio più di 90 anni fa in un piccolo villaggio svizzero, quando nel 1921, lo scienziato e filosofo austriaco Rudolf Steiner ed il medico olandese Ita Wegman ebbero l’idea di ampliare il laboratorio farmaceutico in Arlesheim, per produrre rimedi antroposofici e cosmetici bionaturali olistici.

Il nome che conosciamo tutti arriva solo nel 1928 quando il “Laboratorio Internazionale ed Istituto Clinico Terapeutico Arlesheim AG” diventa “Weleda”, nome d’origine celtica che significa “veggente” o “profetessa” e che deriva appunto da quello della sacerdotessa della tribù germanica dei Brutteri che funse da mediatrice politica nel corso delle lotte tra Romani e Germani.

Oggi Weleda è un gruppo internazionale attivo in più di 50 paesi nel mondo con prodotti bionaturali distribuiti in farmacia, parafarmacia, erboristeria ed in negozi specializzati in prodotti bio.

La gamma di prodotti Weleda è indubbiamente molto ampia e spazia dai trattamenti viso, corpo e capelli all’igiene orale passando anche per una linea di prodotti viso uomo, una linea per le donne in dolce attesa ed una linea baby! 🙂

Quali sono le caratteristiche dei cosmetici Weleda?! Le materie prime sono costituite da pure sostanze naturali (niente sostanze chimiche, oli minerali, conservanti e fragranze di sintesi) provenienti da coltivazioni biodinamiche, piantagioni biologiche e zone selezionate di raccolta spontanea certificata e controllata.

Grande attenzione all’ambiente è posta anche nella cura del packaging, realizzato con materiali riciclabili quali flaconi in vetro e tubetti in metallo. Ed ovviamente nessun test sugli animali viene eseguito nè commissionato a terzi! 🙂



A ulteriore testimonianza del propro impegno virtuoso Weleda Italia può vantare di essere stata la prima azienda di cosmesi bionaturale ad ottenere la certificazione SA8000 (Responsabilità Sociale d’Impresa) a marzo 2011 🙂

Grazie alla disponibilità della referente comunicazione di Weleda Italia, ho ricevuto la settimana scorsa – a scopo recensione sul blog – un pacchetto contenente alcune minitaglie della linea di creme idratanti corpo, della linea per la donna in gravidanza e della linea Baby.

Come sempre non mancherò di effettuarvene la recensione ma in ogni caso, se nel frattempo volete lasciare qui il vostro parere su eventuali prodotti Weleda che avete già provato non esitate a farlo! 😉

