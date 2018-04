Whamisa : vi presento i cosmetici coreani bio certificati

Whamisa è l’unico brand di cosmetici coreani disponibile sul mercato italiano a poter vantare una certificazione bio, vi va di scoprirlo assieme e di capire quali prodotti siano adatti a noi e come/quando applicarli?

L’interesse per i cosmetici coreani è in forte crescita ma, come forse alcune di voi hanno già notato, la maggior parte dei brand di skincare coreani sono più votati alla scienza e all’evoluzione tecnologica che alla scelta di formulazioni naturali; ecco quindi che i prodotti solitamente presenti sul mercato, spesso contengono ingredienti sintetici e additivi chimici e che vari brand si propongono sulla carta come naturali ma poi in realtà non lo sono affatto.

La soluzione per chi vuole avvicinarsi ai cosmetici coreani ma non vuole rinunciare ad utilizzare prodotti biologici è Whamisa, l’unico brand al momento disponibile in Europa ad essere biologico certificato BDIH e Ecocert.

Whamisa , un po’ di storia

Il brand Whamisa è stato creato nel 2010 dal fondatore del coreano ENS Beauty Group, Ryan Park che desiderava un marchio che potesse trasferire i potenti benefici della natura alla pelle, preservando e migliorando il più possibile i benefici della natura.

Whamisa nasce dalla collaborazione tra botanici, chimici, dermatologi ed esperti di fermentazione con l’obiettivo di creare un marchio che utilizzasse i quattro elementi fondamentali della natura; l’idea era di dare vita a prodotti unici che al loro interno contenessero come ingredienti principali fiori, radici, frutta e semi.

Non per niente il significato del nome Whamisa, scritto sotto forma di ideogrammi, ruota proprio attorno a questi componenti:

(bellezza): un richiamo alla scelta di sfruttare i poteri della natura per rendere bella la pelle. Sa (quattro): un richiamo al connubio di quattro aree di competenza che sta dietro la sua nascita (botanici, chimici, dermatologi ed esperti di fermentazione), ai quattro ingredienti base di tutte le sue formulazioni (fiori, frutti, radici, semi) e ai quattro elementi naturali (acqua, aria, sole e terra).

La creazione dei prodotti Whamisa è basata su un esclusivo processo di fermentazione il cui perfezionamento ha richiesto ben 10 anni di ricerca ed è culminato con un brevetto.

Le scelte formulative (e non solo) dei cosmetici coreani Whamisa

I prodotti Whamisa sono formulati con miscele uniche di ingredienti naturali (frutti, semi, radici e piante) fermentati, molti dei quali (almeno il 90%) provenienti da agricoltura biologica.

La fermentazione è una tecnica antica usata da migliaia di anni a scopo medico e alimentare in Corea e da numerosi anni anche in ambito cosmetico ma solo recentemente ha ricevuto attenzione mediatica a livello mondiale, cosa che tende a far pensare che si tratti di un trend recente; la fermentazione non è altro che un processo brevettato che minimizza la perdita dei principi attivi degli ingredienti utilizzati e li suddivide in piccole particelle che sono in grado di garantire un più veloce e profondo assorbimento negli strati della pelle potenziandone quindi l’efficacia. Il processo di fermentazione avviene tramite lattobacilli, ovvero batteri anaerobi che producono acido lattico per fermentazione degli zuccheri e rendono il Ph acido, cosa che rallenta la crescita e la proliferazione dei ceppi di batteri nocivi; i lattobacilli agiscono quindi come conservanti naturali, levigano e proteggono la pelle, favoriscono la veicolazione degli attivi negli strati più profondi dell’epidermide.

I prodotti Whamisa possono vantare un’altissima concentrazione di sostanze nutritive e aminoacidi che non solo ha un effetto altamente antiossidante, ma agisce anche come antinfiammatorio naturale, caratteristiche che li rendono perfetti per la pelle secca, stressata, matura o con macchie; l’elevata concentrazione di attivi è anche dovuta alla scelta di creare formulazioni prive d’acqua: la base dei suoi tonici, lozioni e crene è infatti l’estratto di aloe vera.

Assenti dalle formulazioni Whamisa non solo i conservanti sintetici ma anche coloranti e fragranze artificiali, parabeni, derivati del petrolio, EDTA, stabilizzanti e sterilizzanti. Molti dei prodotti sono vegan friendly ma non tutti: alcuni includono ingredienti derivati dalle api (cera d’api, miele o pappa reale) quindi se questo aspetto per voi è importante, meglio dare una letta agli INCI prima di acquistare un prodotto. Nessuno dei prodotti è testato su animali.

Anche il packaging Whamisa è attento all’ambiente: le sue confezioni semplici e poetiche, sono riciclabili e molti dei flaconi utilizzati sono di vetro. Un’azienda virtuosa quindi che, oltre alle attenzioni verso la natura e l’ambiente, sostiene progetti di sviluppo contro la fame: una quota parte di ciascun prodotto Whamisa venduto contribuisce all’associazione Korean International Relief Development NGO Good Neighbours.

Le certificazioni dei prodotti Whamisa

Come accennato poco fa, Whamisa è l’unico brand coreano disponibile sul mercato europeo a poter vantare certificazioni biologiche (BDIH ed Ecocert per tutti i suoi prodotti).

La gamma dei cosmetici coreani Whamisa e come sceglierli bene

Whamisa offre una vasta gamma di cosmetici coreani, rispettosi della natura e attenti al benessere delle persone, che copre le esigenze di viso, corpo, capelli, protezione dall’esposizione solare di tutta la famiglia (inclusi uomini e bambini). Solo una minima parte, prevalentemente quella dedicata alla cura del viso e dei capelli, è reperibile al momento in Europa e in Italia e credo che questo sia collegato al diffondersi dell’interesse verso il metodo coreano per la cura della pelle; immagino però che, se il brand Whamisa prenderà piede anche nel nostro territorio, la gamma prodotti importata verrà via via aumentata.

Concentrandoci quindi sulla parte di gamma prodotti Whamisa dedicata alla cura delle pelle abbiamo tutti i prodotti indispensabili per i 10 step di cura della pelle del viso previsti dal metodo coreano.

Nei siti italiani che vendono Whamisa non è in tutta onestà così chiaro cosa utilizzare e con che frequenza quindi io per chiarirmi le idee ho cercato informazioni nei siti Whamisa stranieri trovando tutto quello che poteva guidarmi nella scelta in quello australiano e lo condivido ora anche con voi; trovo sempre fondamentale lo step di informazione preventiva prima di acquistare un qualunque prodotto ma nel caso della skincare coreana che prevede una stratificazione di prodotti diversi ritengo che lo sia ancora di più perchè diversamente si rischia di non comprendere l’uso previsto di un prodotto e quindi di non apprezzarlo in tutte le sue potenzialità.

Detersione a base oleosa: questo primo step ha come obiettivo quello di eliminare dalla pelle make-up, impurità e sebo e Whamisa prevede a questo scopo un solo prodotto, il Cleansing Oil, un detergente delicato dalla texture leggera e setosa che contiene olio di nocciola, olio di argan e olio di jojoba – consigliato per tutte le tipologie di pelle. Detersione a base acquosa: questo secondo step ha come obiettivo quello di rimuovere ulteriori impurità ed eccesso di sebo e Whamisa prevede a questo scopo due diversi detergenti: Foam cleansing cream (per pelli grasse e miste) una crema detergente ricca e particolarmente confortevole e Foaming Gel (per pelli secche) un gel delicato che contiene sodio ialuronato, betaina, glicerina e sette differenti estratti botanici per detergere la pelle con delicatezza mantenendola idratata. Esfoliazione: questo terzo step, da svolgere con cadenza settimanale, ha come obiettivo quello di rimuovere le cellule morte degli strati superficiali della pelle e Whamisa a questo scopo ha previsto ben 3 diversi tipi di pad di cotone intrisi di siero per una delicata esfoliazione enzimatica: Organic Fruits Finger Mitt (per pelli grasse) con un siero ricco di estratti che aituano a regolare la produzione di sebo, Organic Seeds Finger Mitt (per pelli miste) con un siero contenente betaina salicilata e acido tartarico, Organic Flowers Finger Mitt (per pelli secche) con un siero contenente salicilato di betaina ed estratti fermentati di aloe, crisantemo, tarassaco e fiore di loto. Tonico: il quarto step, l’applicazione del tonico, è fondamentale per riequilibrare il ph della pelle e Whamisa a questo scopo ha previsto 3 diversi tipi di prodoto: Toner Refresh (per pelli grasse) a base di estratti di crisantemo, tè verde, yuzu e fiore di loto; Toner Original (per pelli miste) a base di estratti fermentati di fiore di loto, tarassaco e galattomiceti arricchiti con estratto di riso, cetriolo e broccolo ad effetto calmante e lenitivo; Toner Deep Rich (per pelli secche) a base di estratti di aloe e di crisantemo arricchiti con galattomiceti, olio di avocado, olio di argan e numerosi estratti botanici ottenuti da fermentazione naturale. Essence: il quinto step consiste nell’applicazione di una essence ovvero di un prodotto che si posiziona a metà tra il tonico ed il siero e coadiuva l’idratazione e la riparazione cellulare. Nella gamma prodotti Whamisa non troviamo nessuna vera e propria essence perchè i 3 tonici di cui vi ho appena parlato sono prodotti multitasking e quindi molto più di un semplice toner, un vero e proprio prodotto che unisce le proprietà rinfrescanti e riequilibranti di un tonico con quelle nutrienti e idratanti di una essence. Siero/Booster/Ampoule: il sesto step prevede l’applicazione di sieri super concentrati con funzioni specifiche per le problematiche della propria pelle. In questa categoria Whamisa prevede due prodotti: Sebum Treatment (per pelli grasse) un siero leggero a rapido assorbimento, espressamente formulato per ridurre l’eccessiva produzione di sebo, ad azione rinfrescante, purificante, lenitiva e schiarente grazie ai principi attivi ad azione antibatterica, astringente e cicatrizzante (estratti di mela, tè verde, yuzu, centella asiatica) e Organic Facial Oil (per tutti i tipi di pelle) una preziosa miscela di oli vegetali ad elevato potere nutritivo (olio di argan, oliva, carota, enotera ) e sebo-riequilibrante (olio di semi di zucca, nocciola, camelia), arricchita da estratti botanici ottenuti da fermentazione naturale. Maschera in tessuto: il settimo step irrinunciabile della skincare coreana consiste nell’applicazione di una maschera viso in tessuto. Per questa fase Whamisa prevede 4 diversi prodotti adatti a tutti i tipi di pelle: Organic Flowers Hydrogel Mask una maschera viso illuminante, liftante e idratante con estratti fermentati di tè verde, radice di tarassaco, crisantemo e fiore di loto, ricchi di antiossidanti che aiutano a riequilibrare la pelle e le donano elasticità e nutrimento; Organic Fruits Hydrogel Mask una maschera ad azione tonificante, liftante e rivitalizzante con estratti di mela, kiwi, banana, lampone, yuzu e pomodoro, insieme ad aloe, olio di nocciola, olio di lavanda, estratto della radice di liquirizia che idratano, nutrono e schiariscono la pelle, donando un immediato effetto di freschezza e radiosità al viso; Organic Seeds Hydrogel Mask una maschera ad azione super nutriente, antirughe ed elasticizzante con estratti fermentati di semi di orzo, avena, riso, soia, fagiolo azuki e sesamo fermentati che assicurano una riduzione delle rughe, un miglioramento della luminosità e del tono della pelle; Real Kelp Mask una maschera composta da un foglio di alga marina kelp imbevuto in un siero essence contente ben 32 ingredienti di origine organica (alghe brune, natto gum, bambù, Zhi Mu, fieno greco, pappa reale, aloe, argan, camelia, centella asiatica, avena, liquirizia). Realizzata per tonificare, attenuare le rughe, dare luminosità al viso e decongestionare da rossori e gonfiori. Contorno occhi: l’ottavo step consiste nell’applicazione sul contorno occhi della giusta crema per prevenire le rughe e i segni del tempo. A questo proposito Whamisa propone un prodotto, che è tra i suoi bestseller, Eye Essence ovvero un contorno occhi dalla texture leggera e piacevole che rinfresca, attenua gonfiori e occhiaie ed ha azione liftante, riempitiva e nutriente. Crema idratante: il nono step consiste nell’applicazione di un prodotto idratante per il viso differenziando la routine diurna e quella notturna, dedicando a quest’ultima una crema più nutriente e restitutiva che supporti al meglio i processi rigenerativi della pelle. In questa categoria Whamisa prevede quindi 2 lozioni viso (per l’idratazione diurna) e due creme viso (per l’idratazione notturna): Lotion Original (per pelli miste e grasse) una lozione viso idratante/nutriente dalla texture leggera di facile assorbimento (con olio di nocciola, oliva, camelia, palissandro, miele e burro di karitè), Lotion Double Rich (per pelli secche), Water Cream (per pelli miste e grasse) una crema a base di collagene vegetale derivato dalla soia fermentata che idrata e nutre in profondità senza ungere e lasciare residui, Nourishing Cream (per pelli secche e mature) una crema viso molto nutriente ed idratante a base di estratti vegetali fermentati (peonia, liquirizia, geranio, tarassaco, crisantemo), pappa reale nutriente ed elasticizzante, oli e burri dall’efficace azione antirughe (burro di mango, burro di avocado, burro di cacao, burro di karitè, olio di vite rossa, olio di oliva). Protezione solare: si tratta di uno step considerato fondamentale dalle coreane in ogni stagione mentre qui in Italia/Europa tendiamo a trascurarlo per prendercene cura solo durante il periodo estivo. La gamma di prodotti Whamisa comprenderebbe in effetti anche questo tipo di prodotto ma al momento non è ancora disponibile in Italia.

Ai sopracitati step di cura della pelle del viso possono essere aggiunte le mist, veri e propri cosmetici liquidi in formulazione spray che idratano il viso in ogni momento della giornata; possono essere spruzzate anche sul trucco (aiutano a fissarlo) e, per gli uomini che non amano le routine complicate, sono una validissima alternativa alla crema idratante. Whamisa ne ha previste due:

Organic Flowers Damask Rose Petal Mist un’acqua floreale spray idratante e rinfrescante a base di rosa damascena ed estratti botanici di Caulerpa Lentillifera (un’alga antiage), elicriso (antibatterico, antinfiammatorio, lenitivo ed antiage) ed estratti fermentati di tarassaco, crisantemo, fiore di loto, margherita, magnolia, lilium, iris, hibiscus.

Organic Flowers Olive Leaf Mist un’acqua spray idratante e rinfrescante a base di estratti botanici di foglia di ulivo (con spiccate proprietà antiossidanti, astringenti e antisettiche), Caulerpa Lentillifera (un’alga antiage), radice di Rhodiola Rosea (dall’azione tonificante ed energizzante), Saururus Chinensis, Angelica, radici di Dioscorea, centella asiatica, thè verde, muschio quercino, lichene islandico ed estratti fermentati di riso e avena, tarassaco, crisantemo e fiore di loto.

Volendo scegliere prodotti Whamisa non solo in linea con il nostro tipo di pelle ma anche con la stagione meteorologica la cosa si complica un po’ ma anche qui ho cercato di venirvi in aiuto con un mix tra le informazioni contenute nel sito Whamisa australiano e il sito italiano The K Beauty:

Una scelta, a mio parere molto intelligente, fatta da Whamisa è sicuramente quella di aver previsto – praticamente per ogni prodotto della sua gamma – delle abbondanti minitaglie che permettono di fare una bella prova dei prodotti prima di decidersi eventualmente ad acquistare le full size.

Dove acquistare i cosmetici coreani Whamisa in Italia

I cosmetici coreani Whamisa hanno iniziato ad essere disponibili sul suolo italiano circa da Settembre dell’anno scorso; sono diversi gli shop online che li trattano: Amazon, Bellaecobio, Eccoverde, Mybeautyroutine, Thekbeauty, Yumibio.

Io ho resistito loro per alcuni mesi ma alla fine ho capitolato sull’acquisto di un set di minitaglie Whamisa sul sito Yumibio, il più concorrenziale a livello di prezzi, soprattutto nel caso vogliate fare la prova di qualche confezione da viaggio. Tra l’altro Yumibio è l’unico sito italiano che al momento tiene anche i prodotti per la cura capelli Whamisa.

Vi farò ovviamente la mia recensione sul blog dopo averli provati, ma non oggi perchè credo che questo post di presentazione sia già sufficientemente lungo 🙂

Voi avete già provato alcuni dei cosmetici coreani Whamisa ? Come vi siete trovate?