Come e perché si formano: Borse, Occhiaie e Rughe

Crema specifica per il contorno occhi? Sì per avere il pH corretto, per applicare nel modo più idoneo. La crema è necessaria per prevenire, idratare ed aiutare la pelle sottile del contorno occhi – tendenzialmente priva di ghiandole sebacee in quella zona – a rimanere ben nutrita

80% dei difetti del contorno occhi deriva dalla genetica, si parla di deficit della microcircolazione che sono accentuati dai lavori particolari come quelli a contatto col calore (cuoco, pizzaiolo)

20% dipende da noi

Stendere bene la crema: applicarla con l’anulare perché è una delle dita più deboli che abbiamo e quindi applichiamo minor pressione, aiuta a minimizzare gli impatti della mimica facciale. Mettere gli occhiali da sole per prevenire la formazione di rughe, soprattutto se si è tra le persone che tendono continuamente a strizzare gli occhi (e se mancano delle diottrie farli correggere), usare gli occhiali riposanti quando si sta al computer

rughe, borse, palpebra cadente

rughe conseguenza dell'espressività: parlano di chi sei, di cosa hai fatto e non solo dal punto di vista delle emozioni, ma anche dello stile di vita condotto. Impossibile evitarle, usare fin da giovani il contorno occhi. Esiste un contorno occhi corretto per ogni fascia di età