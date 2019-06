Elena Accorsi Buttini : chi è, cosa fa e perchè dovreste seguirla

Elena Accorsi Buttini è un’interessante e recente new entry nel panorama (ahimè) poco guarnito dei divulgatori scientifici che affrontano tematiche correlate al tema cosmesi, vi va di conoscerla un po’ ?

Chi è Elena Accorsi Buttini

Elena Accorsi Buttini ha 30 anni ed è una giovane farmacista, cosmetologa e divulgatrice scientifica di Pontremoli, un grazioso paesino in provincia di Massa-Carrara dove attualmente vive e lavora.

Dopo la laurea in farmacia la sua passione per il settore beauty l’ha portata a iscriversi sia al Master in Scienze e Tecnologie Cosmetiche dell’Università di Siena (dove si è specializzata come cosmetologa) che all’Accademy Make Up Designory (dove si è diplomata Make Up Artist).

Coerente anche il suo percorso lavorativo che l’ha vista lavorare sia in farmacia, in modo particolare nel reparto dermocosmetico, sia in grandi aziende cosmetiche nel settore normativo.

Al suo lavoro di farmacista nella farmacia Buttini di Pontremoli affianca dal 2016 la fondazione di un’impresa che propone formazione scientifica in dermocosmesi per la Farmacia ed una vivace attività di divulgazione scientifica relativa ai cosmetici sui social, in particolare Instagram e Youtube.

Inguaribile assetata di conoscenza tramite i suoi canali social la si vede spostarsi da una parte all’altra di Italia e del mondo per partecipare a corsi di comunicazione digital, festival della scienza e convegni di chimici cosmetologi.

Cosa mi piace di Elena Accorsi Buttini e perchè vi consiglio di seguirla

La cosa che mi piace di più di Elena Accorsi Buttini è il suo modo di fare divulgazione gentile e pacato ma non per questo meno schietto; il suo approccio è ben lontano da quello di alcune che scelgono volutamente titoli fuorvianti per ottenere click o che si mettono nelle condizioni di gridare ed accapigliarsi con le colleghe per far valere le proprie opinioni rispetto a quelle degli altri.

L’approccio di Elena, da vera esperta competente e preparata, è quello di spiegare i concetti della cosmesi applicata al nostro quotidiano senza esprimere giudizi perché, come lei stessa risponde in un’intervista pubblicata su Musa digital , alla domanda “Che cosa bisognerebbe fare per essere sempre consumatori consapevoli e intelligenti?”

Diffidare sempre dalle ideologie che imperversano nel web: «questo fa male, quello fa bene, bisogna fare così e non colà». Non c’è nulla di più sbagliato.

Perfetto, voglio seguire anch’io Elena Accorsi Buttini ma…dove la trovo?

Elena è molto attiva attraverso il suo canale instagram @elena_accorsibuttini ed effettua video anche sul suo canale YouTube.

Pare inoltre che a breve sarà presente su Musa Digital una nuova rubrica di domande e risposte che la vedrà protagonista.

Non so come sarà leggere un suo articolo ma posso sicuramente dirvi che personalmente adoro tutti i suoi video e credo che con la sua chiarezza e pacatezza Elena possa davvero essere d’aiuto ad orientarsi nel meraviglioso ma non privo d’insidie settore della cosmesi.

Alcuni esempi di risposte che troverete guardando i video di Elena: Come funziona un deodorante? Cos’è un profumo? Qual è il modo migliore per lavarsi i capelli?

Vi è già capitato di seguire alcuni dei video di Elena Accorsi Buttini ? Piace anche a voi quanto a me?

Se vi interessano questi post sulle divulgatrici scientifiche italiane che parlano di argomenti correlati alla cosmesi vi invito a leggere anche quello di qualche settimana fa su Beatrice Mautino.