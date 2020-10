Lubrificanti naturali : ecco i migliori tra il fai da te & l’acquisto

I lubrificanti naturali sono la scelta ideale per chi, volendo aggiungere un tocco hot al rapporto sessuale o risolvere problemi di secchezza vaginale, desideri tenersi lontano dai prodotti venduti in supermercati e farmacie, ricchi di conservanti e derivati chimici.

In questo articolo scopriremo insieme alcune semplici ricette di lubrificanti naturali fai da te assieme ad alcuni marchi commerciali che propongono prodotti a formulazione naturale che riducono al minimo il rischio di infiammazioni ed allergie.

Le caratteristiche che dovrebbe possedere un buon lubrificante intimo

Un buon lubrificante intimo, per essere definito tale, oltre a garantire scorrevolezza (e quindi evitare irritazioni da sfregamento) dovrebbe avere una formulazione:

ipoallergenica, pensata per essere compatibile con ogni tipologia di pelle.

studiata per rispettare la delicata zona intima e le sue mucose.

Purtroppo i lubrificanti intimi tradizionali in commercio in supermercati e farmacie contengono derivati chimici, additivi e conservanti che potrebbero dare vita a delle fastidiose allergie.

Fortunatamente però negli ultimi anni i prodotti di cosmesi naturale eco-biologica sono arrivati ad essere più sicuri e più performanti dei prodotti di cosmesi tradizionale.

Ecco quindi che ora, oltre a creare lubrificanti naturali fai da te, possiamo anche pensare di acquistare lubrificanti naturali che utilizzano con sapienza materie prime ed attivi di origine naturale, dermatologicamente affini e benefici.

I lubrificanti naturali in commercio : guida alla scelta

L’odierna scelta di lubrificanti naturali è piuttosto ampia e consente di scegliere anche tra varie consistenze senza compromettere il rispetto per la zona intima e le sue mucose.

Performanti al pari dei lubrificanti tradizionali, i lubrificanti naturali hanno al massimo lo svantaggio di asciugarsi con più facilità ma, in compenso riducono al minimo il rischio allergie.

Scopriamo quali sono i migliori in commercio insieme.

Gel intimo argento colloidale plus – Aessere

Aessere propone un gel naturale con argento colloidale 40PPM, Aloe, Calendula e Tea tree dalla tripla azione riequilibrante, protettiva con effetto antibatterico e lubrificante.

La sua formulazione è priva di parabeni, oli minerali, SLS/SLES, paraffine e conservanti aggiunti.

Disponibile su Macrolibrarsi.

Gel intimo a base acquosa Greenatural

Greenatural propone un delicato gel intimo a base di estratto di Aloe Vera e di Calendula, formulato per esplicare una efficace azione lubrificante e protettiva associata ad un’attività deodorante e rinfrescante.

Con la sua formulazione a pH fisiologico, priva di ingredienti di origine petrolifera, parabeni e coloranti questo gel riduce il rischio di allergie. E’ inoltre compatibile con il silicone della coppetta mestruale e con il lattice del profilattico.

Disponibile su Macrolibrarsi e Gaia Natura. Su quest’ultimo shop, con il codice sconto goingnatural , potrete ottenerlo con uno sconto del 15% e spedizione gratuita se inserito in un ordine di almeno 35€.

Jalus Love – Fitocose

Fitocose propone un gel infrescante, umettante-emolliente che protegge e lubrifica le parti intime migliorandone l’idratazione grazie alla presenza di Acido jaluronico ed estratto di Malva .

Disponibile su Macrolibrarsi.

Lubrificanti naturali YES

YES è un’azienda inglese fondata nel 2003 che propone lubrificanti naturali privi di ingredienti pericolosi come siliconi, parabeni o profumi e formulati per rispettare la pelle e le mucose delle delicate zone intime.

YEs offre una vasta scelta di lubrificanti naturali sia a base d’acqua che a base di olio, con o senza applicatore.

Lubrificanti YES a base di acqua

Il lubrificante naturale YES a base di acqua è un gel idratante a base di polimeri vegetali che crea un film sulla parete della vagina per lubrificare, idratare e proteggere mantenendo il pH ideale per una sana flora vaginale.

È ipoallergenico, non contiene sostanze chimiche preoccupanti o irritanti, è privo di glicerina profumi coloranti e parabeni. Non contiene ormoni, spermicidi o contraccettivi e può essere usato in modo sicuro con i preservativi. Inoltre non è testato sugli animali.

E’ disponibile su Gaia Natura dove potete acquistarlo con uno sconto del 15% e spedizione gratuita se lo inserite in un ordine di almento 35€. Come? Vi basta inserire il codice sconto goingnatural.

Lubrificanti YES a base oleosa

Il lubrificante naturale YES a base oleosa contiene burro di cacao, burro di karitè, olio di mandorle e girasole uniti a cera d’api e vitamina E.

Parliamo di un mix di ingredienti ipoallergenici che gli conferisce proprietà idratanti, nutrienti e protettive abbinate ad una texture setosa.

Adatto anche per il massaggio del corpo intero e per l’uso in acqua (ad es. nella vasca) non può invece essere usato con preservativi in lattice.

E’ disponibile su Gaia Natura dove potete acquistarlo con uno sconto del 15% e spedizione gratuita se lo inserite in un ordine di almento 35€. Come? Vi basta inserire il codice sconto goingnatural.

Lubrificanti naturali fai da te

Oltre ai lubrificanti naturali proposti dai produttori di cosmesi naturale è possibile anche realizzare piuttosto facilmente in casa dei lubrificanti naturali fai da te.

Gel lubrificante naturale ai semi di lino

Per realizzare un gel lubrificante naturale ai semi di lino occorrono semplicemente acqua, semi di lino, miele e succo di limone.

Mettendo i semi di lino ed un bicchiere d’acqua in un pentolino e portando il tutto a ebollizione si crea un gel dalle proprietà emollienti, protettive e lenitive.

Aggiungendogli una punta di cucchiaino di miele (che lo aromatizza e rende più goloso) e un po’ di succo di limone (che abbassa il pH portandolo all’acidità tipica dell’intimo) si ottieme un ottimo lubrificante naturale che potrà essere conservato in frigorifero per un massimo di 3/4 giorni.

Olio di mandorle

Un alternativa ai lubrificanti in commercio che non richieda di perdere tempo in cucina è infine l’olio di mandorle dolci, grazie al suo essere inodore, insapore ed emolliente.

Voi fate uso di lubrificanti naturali ? Quali sono i vostri preferiti?