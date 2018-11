Miglior caffè : guida alla scelta tra miscela e sostenibilità

Scegliere il miglior caffè per i propri momenti di pausa quotidiani non è solo una questione di gusto ma anche di ecologia e sostenibilità.

A chi non piace gustarsi un buon caffè, al mattino, dopo pranzo, o dopo cena, o magari anche nelle pause pomeridiane, soprattutto per noi italiani il caddè è un vero e proprio culto.

I caffè però non sono tutti uguali e scegliere il miglior caffè per il palato e per l’ambiente può rivelarsi una scelta a volte ardua.

In questo articolo quindi vi racconterò quali siano i sei caffè più pregiati al mondo, cosa si intenda per caffè biologico e sostenibile ed infine lascerò la parola ad un esperto di caffè, Agostino Badalamenti, una figura davvero interessante che ho avuto modo di conoscere e della quale ho apprezzato la grande competenza e la capacità di trasformare la sua passione per il caffè in una professione che gli sta regalando grandi successi, proprio per aver sposato la qualità in senso assoluto, al di là di ogni forma di business.

Avere assaggiato il suo caffè, nel suo studio di torrefazione artigianale, mi ha lasciato senza parole…

I sei caffè più buoni al mondo

I giudici della Cup of Excellence, durante gli Oscar del Caffè dell’anno scorso, hanno assegnato il 1° premio in base alla valutazione di alcuni parametri ritenuti fondamentali come aroma, dolcezza, sapore, acidità e retrogusto.

Il trionfatore è stato il caffè laotiano “Laos Bolaven Plateau”, che prende il nome del posto da cui proviene, l’Altopiano di Bolaven, nel Laos meridionale, formatosi da un antico vulcano collassato su se stesso. Le magnifiche cascate di questo luogo hanno reso il terreno estremamente fertile, ricco di una vegetazione lussureggiante, arricchita da vaste piantagioni di un caffè speciale, un espresso di puro Arabica, dal gusto rotondo, con note di cereali ed erbe aromatiche.

Al secondo posto è stato classificato il caffè “Hacienda La Esmeralda”, che cresce nelle piantagioni di Panama a 1.850 metri sul livello del mare: ha un aroma che ricorda il gelsomino e frutti come pesche e albicocche.

Al terzo posto troviamo il “Jamaica Blue Mountain”, coltivato su una catena a più di 2500 metri di altezza: uno dei caffè più rari e di alta qualità che esistano, tanto da essere usato anche come base per la ricetta segreta del famoso liquore “Tia Maria”. Tale caffè è reso speciale dalle condizioni dell’ambiente in cui nasce: l’altitudine, la nebbia densa e le poche precipitazioni annue rallentano la maturazione dei chicchi che risultano più grandi e con sapore più intenso. Ne risulta un gusto dolce, delicato e ricchissimo di sfumature che spaziano dal tabacco alla vaniglia.

Al quarto posto c’è il caffè “Fazenda Santa Ines” e la sua varietà “Yellow Bourbon”, prodotti in Brasile, la cui raccolta viene da sempre fatta a mano: ha un caratteristico gusto di frutti di bosco e ciliegie.

Al quinto posto abbiamo il “Kopi Luwak”, una tipologia di caffè coltivata in Indonesia che ha una storia davvero insolita: lo zibetto, un animaletto notturno, seleziona e mangia le bacche di caffè più mature e ne espelle la parte più indigesta, ossia i chicchi. I suoi succhi gastrici privano il caffè di qualsiasi retrogusto amaro, ecco perché grazie a una lavorazione particolare ed accurata si ottiene un caffè tostato con un aroma dolce e un gusto talmente vellutato da ricordare il cioccolato. Proprio per queste caratteristiche il Kopi Luwak è fra i caffè più cari al mondo, il cui costo arriva a 700 euro al Kg, ovvero 7 euro a tazzina!

Chiudiamo con il “Black Ivory Coffee” che viene prodotto nel nord della Thailandia con lo stesso processo del Kopi Luwak, con la differenza che in questo caso il caffè viene digerito dagli elefanti; ecco perché può valere fino a 900 euro al Kg! Il risultato è un gusto poco amaro e con un sentore dolce e caramellato.

Scegliere il miglior caffè secondo criteri di sostenibilità

Sotto la definizione di caffè sostenibile possiamo far convergere tre diversi ambiti: ambientale, sociale ed economico.

La sostenibilità ambientale sottende certi standard qualitativi ed etici: non solo coltivazioni senza un uso spropositato di pesticidi e orientate alla salvaguardia di boschi, acque, animali e terreno ma anche salvaguardia di una vita decorosa per i contadini.

La sostenibilità sociale riguarda l’attenzione rivolta alle persone: il caffè crea, nei luoghi in cui viene coltivato, un’ingente quantità di posti di lavoro. Essere sostenibili in questo caso significa supportare strutture comuni dei popoli che abitano le zone rurali e rispettare le norme basilari delle condizioni di lavoro (come ad esempio il lavoro minorile) nonchè garantire l’accesso ad uno stile di vita decoroso (condizioni minime di istruzione e sanità).

La sostenibilità economica è quella delle aziende decise a guadagnare in modo pulito, che cercano di creare basi visibili attraverso percorsi tracciabili, di fare la vera differenza puntando sia sui lavoratori che sull’ambiente, perché aiutare i contadini, e investire sul fattore umano, significa anche correre ai ripari e cercare di contrastare il cambiamento climatico, uno dei più grandi “nemici” del caffè.

Miglior caffè : ecco perchè dare una chance al caffè artigianale di produzione italiana

Ma per trovare il miglior caffè non è per forza necessario andare dall’altra parte del mondo: ottime opzioni di qualità e sostenibilità sono disponibili anche rivolgendosi al settore del caffè artigianale Made in Italy.

Come ci ha spiegato Agostino Badalamenti, titolare dell’azienda Caffè Santa Fara, con sede a Salvaterra di Reggio Emilia e a Palermo :