Enada si conferma l’appuntamento clou del mondo del gaming

Rimini, 16 marzo 2023 . Un vero e proprio marketplace di riferimento per l´intera industry del gaming e dell´amusement in tutto il Sud Europa. Con questa sintesi si abbassa il sipario, dopo tre giorni ricchi di business e confronto per l´intera filiera, l´evento che ha riunito la 35ª edizione di Enada Primavera e la 5ª di Rimini Amusement Show.



CONFERME DI BUSINESS

Si è infatti confermata la soddisfazione, tra gli espositori e gli operatori che si sono ritrovati in questi giorni – nella collocazione primaverile storica della manifestazione – tra i padiglioni del quartiere fieristico riminese. Tantissime le novità presentate in fiera, che hanno dimostrato la dinamicità di questo settore. Enada, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con SAPAR è inoltre fra le poche manifestazioni a non aver mai saltato neppure un´edizione in presenza. Sono allora ancora più significativi il gradimento del pubblico e la conferma di business oltre le aspettative che hanno caratterizzato le due manifestazioni, svoltesi da martedì ad oggi. L´edizione 2023 si è infatti conclusa con un +25% di operatori professionali, rispetto all´edizione 2022.



COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI

A sottolineare il clima di fiducia e la maggiore collaborazione con il mondo delle istituzioni sono anche i presidenti delle associazioni di categoria, che a Enada e RAS . inaugurate alla presenza del presidente di Euromat, Jason Frost – hanno potuto dialogare sul futuro del mercato, confrontandosi sui prossimi obiettivi da raggiungere insieme, come testimoniato dal convegno ´Il ruolo strategico della distribuzione territoriale e della filiera nel sistema concessorio italiano. Emergenza Marche e non solo´, organizzato da SAPAR, e confermato dal presidente Domenico Distante nel suo intervento, al quale sono seguiti quelli di Emmanuele Cangianelli, presidente EGP-FIPE, Geronimo Cardia, presidente ACADI, Gennaro Parlati, presidente Sistema Gioco Italia e Massimiliano Pucci, presidente Astro.



Risultati lusinghieri anche per la due giorni di EspoGame, appuntamento cardine per il business del mondo del gaming in Italia. Una nuova veste per l´evento di riferimento sui trend degli esports, che ha raccolto il testimone degli Esports Business Days per allargarsi alle nuove frontiere del Metaverso, blockchain, criptovalute, Nft e web 3.0. Brand e relatori di grande prestigio si sono alternati sul palco della Vision Arena e, in contemporanea, nell´edizione parallela organizzata nel Metaverso durante gli appuntamenti aperti dal dibattito sullo stato delle nuove forme di intrattenimento e della gamification in Italia. Si è discusso di opportunità e prospettive di sviluppo del settore, con le voci di rappresentanti di aziende leader sul tema del gaming, tra cui LG Electronics Italia, con Raffele Cinquegrana, Barilla Italia, con Matteo dolcini e Maria Vittoria Busani, Red Bull, con Andrea Contino, e D&G, con Davide Sgherri. Molto seguito l´approfondimento sull´impatto del gaming sul mondo del calcio, che vede gli esports come nuovo asset, che ha visto la partecipazione . tra gli altri – di Danilo Leone dell´Inter FC Internazionale Milano e Cristiano Muti di Lega Nazionale Dilettanti. Gen.Z, sostenibilità ed innovazione sono state identificate come nuove chiavi di marketing del gaming nell´appuntamento che ha accolto sul palco anche le voci di Acer, con Maria Raffaella Micuccio, eBay, con Dario Cavallone e Azerion, con Tommaso Zeppetella. Infine i focus sul web 3.0 nei cicli che hanno coinvolto anche le voci di Telepass, con Telemaco Rossi e Giuseppe Lombardo, e Five Elements Lab, con Vincenzo Manzon.



RIMINI AMUSEMENT SHOW

Molto animato anche il padiglione dedicato al gioco senza vincite in denaro, con tanti visitatori interessati alle numerose novità in esposizione, la mostra ´Play the Game Over´, a cura del fotografo Jacopo Scarabelli e il torneo di flipper sportivo ´JJP Pinball Fest´. Valido per il World Pinball Player Rankings, il torneo di flipper organizzato da Luxury Games, in collaborazione con l´Ifpa Italia, che ha usato i flipper Jersey Jack nelle versioni più ricercate.



L´appuntamento con la 36ª edizione di Enada Primavera e la 6ª di Rimini Amusement Show è fissato dal 12 al 14 marzo 2024, sempre alla fiera di Rimini. Il settore si ritroverà prima a Roma, per la seconda edizione di Enada Workshop, nel prossimo autunno.



ABOUT ENADA 2023

Data: 14-16 marzo 2023; organizzazione: Italian Exhibition Group SpA; edizione: 35ª; periodicità: annuale;



ABOUT RAS 2023

Data: 14 marzo . 16 marzo 2023; Organizzazione: Italian Exhibition Group SpA, Consorzio FEE, Sapar; edizione: 5ª; periodicità: annuale; info: https://www.riminiamusement.it/



