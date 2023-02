La festa degli innamorati e di chi si vuole bene: San Valentino, un appuntamento per il quale si è disposti anche a svenarsi, pur di fare bella figura; un disco sarebbe forse la soluzione indolore

Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati e di chi si vuole bene, un appuntamento per il quale si è disposti anche a svenarsi, pur di fare bella figura; regalare un disco in questa speciale ricorrenza è un pensiero che, a differenza di una cena a lume di candela, fiori, cioccolatini o quant’altro, rimane nel tempo a ricordo di un giorno tanto atteso.

Quali possono essere i dischi da regalare? La risposta è nelle proposte vagliate fra quelle disponibili in questo periodo.

La doppia compilation a tema “Love 2023” di Radio Italia è la più indicata perchè la celebra con 32 grandi hits italiane interpretate da alcuni dei migliori artisti della musica italiana di oggi: un regalo perfetto per le persone che si amano, con le note, fra le altre, di “Notti blu” di Alessandra Amoroso o “Heaven” di Boomdabash feat. Eiffel 65.

Mina, Loredana Bertè e Alice sono le artiste che cantano l’amore al femminile.

Un’immagine di Loredana Berté: le sue canzoni sono protagoniste anche nel San Valentino ’23

Mina ha nel nuovo album “The Beatles songbook” ben 18 perle come “And I love her”, “My love”, “Michelle” o “Yesterday”, tutte riprese dall’immenso repertorio dei quattro baronetti nella sua personalissima interpretazione.

“Reloaded 1974 to 1983” è l’esclusivo cofanetto che racchiude i primi dieci anni della carriera discografica di Loredana Bertè: contiene 9 cd rimasterizzati partendo dai nastri analogici originali e contenenti 95 canzoni, di cui i primi otto sono gli album originali, mentre il nono contiene gioielli finoranascosti, fra cui “Quando finisce un amore”.

Nell’album “Eri con me” di Alice, contenente sedici canzoni di Franco Battiato, ci sono “La stagione dell’amore”, “L’addio” e la title-track “Eri con me”.

Massimo Ranieri, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Jovanotti, Francesco Guccini, Ron, Marco Masini cantano diverse declinazioni d’amore.

Massimo Ranieri, super ospite al festival di Sanremo, con il suo album di inediti “Tutti i sogni ancora in volo” propone brani intensi come “Noi che ci amiamo”, “Di me e di te” o “Lasciami dove ti pare”.

Il nuovo “Battito infinito” di Eros Ramazzotti contiene fra i dodici brani “Ogni volta che respiro” con testo di Mariella Nava e musica di Ennio Morricone e anche “Ama”, “Gli ultimi romantici”, “Ogni volta che respiro” e “Ti dedico”.

L’album “Il mondo è nostro” di Tiziano Ferro è intimo e introspettivo, soprattutto in “Addio mio amore”, “For her love” con Sting che celebra l’amore nella complessità del quotidiano.

Col cofanetto per San Valentino “Vasco Live Roma Circo Massimo” Vasco Rossi celebra il tour dei record con canzoni a tema amoroso come “Una canzone buttata via”, “L’amore l’amore” o “Se ti potessi dire”; invece “Vado al massimo 40th Rplay special edition” ripropone “Ogni volta”, “Canzone”, “Splendida giornata” e“Amore … aiuto”.

Un primo piano di Vasco Rossi che ha fatto innamorare tante generazioni di giovani

Il doppio cd di San Valentino “Il disco del sole” di Jovanotti comprende brani pieni di sensibilità, da “I love you baby” a “E si fa bello per te”, “Se lo senti lo sai”, “Tra me e te” e a “Una more come il nostro”.

“Canzoni da intorto” è la raccolta delle canzoni del cuore di Francesco Guccini, in cui spicca la canzone d’amore “Le nostre domande”.

La poesia di Jovanotti, uno tra i più apprezzati cantautori italiani. Perfetto per S. Valentino…

“Rave, eclissi” è il primo album di Tananai dove si può trovare la già nota “Abissale” in cui l’artista mostra il suo lato più intimo e malinconico, e “Esagerata”.

Nel nuovo album per San Valentino “Sono un figlio” di Ron c’è anche “Più di quanto ti ho amato” co-firmata da Bungaro adatta per questo San Valentino.

“50|30” è l’album celebrativo di Nek che raccoglie otto suoi successi riarrangiati, come “Fatti avanti amore” feat. Jovanotti, “Se io non avessi te”, “Laura non c’è” e “La teoria del caos”.

“Live at teatro della Pergola” di Marco Masini è lo speciale box limited edition con il concerto del 2021 a Firenze con, fra le altre, “Ci vorrebbe il mare” e “Io ti volevo”.

Paolo Belli omaggia tredici canzoni italiane di successo rivisitate tra swing, jazz e latin con la sua big band nell’album “La musica che ci gira intorno” dove spiccano “Vorrei incontrarti tra cent’anni” con Arisa e “Che sarà”.

Enzo Avitabile propone nel suo nuovo album “Il treno dell’anima” un arcobaleno di suoni, musiche e parole, con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro in “Persempre noi” e “Salvami” con Luciano Ligabue.

Paolo Vallesi ha belle canzoni d’amore per San Valentino nel doppio “Io Noi” di inediti e di duetti, come “Non andare via”, “Non mi tradire” e anche “Canzone d’amore”.

Maneskin e Banco del Mutuo Soccorso inneggiano ad altre sfaccettature dell’amore.

Fra tanto rock, in “Rush! dei Måneskin c’è anche la dolcissima ballata “If not for you”.

Banco del Mutuo Soccorso celebra l’amore con l’album concept “Orlando: le forme dell’amore” in cui “Non mi spaventa più l’amore” e “L’amore accade”.

In questo giorno avvengono una serie di miracoli legati a coppie di innamorati ed ecco che, se si vuole andare sul sicuro, basta scegliere di regalare un disco che dura nel tempo.

Si racconta che San Valentino fosse un sacerdote che amava vedere giocare i bambini nel suo giardino e che spesso regalava loro un fiore da portare a casa per coltivare sentimenti di gioia e di amore.

Un giorno però colui che poi divenne San Valentino fu imprigionato e i bimbi furono molto tristi, ma lo furono anche due piccioni che scapparono dal giardino per andare a ricongiungersi con il loro padrone dietro le sbarre della sua cella e cominciarono a tubare.

Valentino riconobbe i suoi animali e volle mandare un messaggio ai suoi bimbi legando al collo dei due volatili due sacchetti a forma di cuore. In uno c’era la chiave del giardino dove i bimbi giocavano, nell’altro un biglietto con un messaggio d’amore.

Quindi la festa di San Valentino, oltre ad essere la festa degli innamorati, è anche festa di gioia ed amore sconfinato.

Franco Gigante