Musica leggera in libri, il meglio di oggi da regalarsi e da regalare

Tutto il meglio della musica leggera in libri: i più gettonati di questo periodo: da Branduardi che si racconta a “70 volte Vasco”, da “Battiato-Incontri” a “L’uomo di Piazza Grande” in memoria di Lucio Dalla.

“Battiato – Incontri” è il libro di Giordano Casiraghi, ricco di più di 130 interventi di artisti e giornalisti che hanno conosciuto il cantautore siciliano, e che evidenzia molti episodi rimasti inediti, come il disco realizzato nel 1969 mai pubblicato, il progetto Telaio Magnetico, il supergruppo con il quale Battiato realizzò una tournée al Centro Sud nel 1975.

Paolo Maiorino è l’autore del libro “L’uomo di Piazza Grande” su Lucio Dalla , con la prefazione di Ron, frutto di anni di ricerca e approfondimento e che raccoglie ricordi e testimonianze di Gianni Morandi, Luca Carboni, Renzo Arbore, Samuele Bersani, gli Stadio, Fiorella Mannoia, Tony Esposito, Paola Pallottino, Mario Lavezzi, solo per citarne alcuni.

Un’immagine del febbraio 2010: Lucio Dalla in occasione di un’esibizione in Lichtenstein

Il libro illustrato “Lucio Dalla, immagini e racconti di una vita profonda come il mare” porta invece la firma di Massimo Poggini a dieci anni dalla morte del grande artista autore di pagine indimenticabili della storia della musica italiana, raccontato attraverso molte delle sue più curiose e interessanti testimonianze e una moltitudine di fotografie, che ne ripercorrono l’avventura musicale e privata.

Massimo Poggini ha anche scritto insieme a Marco Pagliettini il libro “70 volte Vasco” dedicato al più amato e carismatico tra i nostri rocker, che ha compiuto 70 anni, realizzato attraverso 70 date particolarmente significative e c’è tutto un “dietro le quinte” che molti non conoscono, aneddoti, momenti di “vita vissuta” che spesso hanno generato canzoni che non tramontano.

Musica leggera in libri anche per Angelo Branduardi che si racconta per la prima volta in “Confessioni di un malandrino”, scritto insieme al critico musicale Fabio Zuffanti, il primo racconto autentico sulla vita e sulla carriera del celebre cantautore, con un aneddoto su Ennio Morricone.

L’indimenticabile Franco Battiato

Elisabetta Castiglioni ha scritto il libro “Renato Rascel” sul “piccoletto nazionale”, autore originale, interprete raffinato e inconfondibile cantante che seppe creare nelle sue imprevedibili performance un personalissimo stile, giocoso e riflessivo, incanalato sul fil rouge del surrealismo.

Nella sezione della musica leggera in libri si inserisce anche “Questa sera rock’n’roll, la mia vita tra un assolo e un sogno” di Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco Rossi, scritto con il critico e giornalista musicale Massimo Poggini, ripercorre la propria storia fino a oggi, un percorso ora in discesa ora in salita.

“Vivere a squarciagola” di Gio Evan è il nuovo intenso romanzo in cui prosa e poesia si mescolano sapientemente, come latte e pepe nero nel chai, lasciando assaporare, un po’ alla volta, pagina dopo pagina, un mondo insolito e sconosciuto.

Maurizio Baiata e il suo libro “Rock memories” riporta indietro nel tempo, quando nacque il rock e il mondo non fu più lo stesso, con uno sterminato territorio di emozioni, liriche e magiche, ruggenti e iconoclaste, poetiche e oscure, testimonianze di epoche diverse, di incroci e contaminazioni, di opere destinate a restare nel tempo.

“Cinquanta” è un libro soggettivo e non enciclopedico, di Renzo Chiesa, fotografo delle copertine dell’album “Dalla” di Lucio Dalla, “Foto ricordo” di Enzo Jannacci e di “Un gelato al limon” di Paolo Conte; ci sono le fotografie di oltre 200 tra artisti e gruppi italiani e internazionali, da Joan Baez ai Rolling Stones, da Adriano Celentano a Simone Cristicchi, passando per Ornella Vanoni.

È del giornalista e scrittore Enzo Gentile il libro “I Beatles made in Italy” che porta la firma anche del produttore discografico e collezionista Italo Gnocchi: è la piùcompleta ricerca sulle canzoni dei Beatles tradotte ed eseguite qui in Italia, da Mina a Patty Pravo, Ornella Vanoni, Ricky Gianco, Fausto Leali, i Camaleonti e Gianni Morandi; gli autori hanno censito 132 titoli con le copertine di quei 45 giri rari e da collezione.

Vasco Rossi

“Queen as it began” è la biografia ufficiale della band di Freddy Mercury e Brian May, scritta a quattro mani da Jacky Smith e Jim Jenkins, edizione aggiornata e autorizzata, un ritratto dettagliato e autorevole del periodo fondamentale della storia dei Queen che ha esplorato ogni aspetto della leggendaria carriera del gruppo dagli albori, fino al 1992.