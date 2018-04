Benton Cosmetics : vi presento il brand e le mie opinioni sui prodotti

Benton Cosmetics è un brand coreano che propone un’interessante gamma di cosmetici naturali e con buon INCI, vi va di scoprirlo assieme?

La storia di Benton Cosmetics

Benton Cosmetics nasce nell’agosto 2011 dietro l’iniziativa di due fratelli JangWon Lee (esperto di managing aziendale) e ChaeWon Lee (proveniente dal campo dello sviluppo prodotti nell’industria cosmetica).

La decisione di dedicarsi allo sviluppo di una linea di cosmetici naturali nasce da una semplice comunione di interessi dei due fratelli: ChaeWon, a causa della sua pelle sensibile e soggetta a dermatite seborroica, da tempo non riusciva ad utilizzare i cosmetici tradizionali in commercio e grazie alla sua esperienza lavorativa in campo cosmetico aveva sviluppato una buona conoscenza degli ingredienti ipoallergenici e naturali; allo stesso tempo JangWon Lee, reduce da una dieta che gli aveva fatto recuperare una forma fisica migliore, scopre in sè il desiderio di sviluppare un miglior aspetto assieme ad un rinnovato interesse nel mondo della moda e della cura della pelle.

Ecco quindi che da questa comunione di intenti nasce nel 2011 Benton Cosmetics ed il primo prodotto Snail Bee High Content Essence.

Il nome Benton non è altro che un errore di pronuncia fatto da JangWon Lee nel parlare al fratello del protagonista del film “Lo strano caso di Benjamin Button” (in Corea denominato “Time of Benjamin Button goes back” ovvero “Benjamin Button torna indietro nel tempo”) mentre si confrontavano su quale potesse essere il nome adatto da dare al loro nuovo brand.

La trama del film, un bambino che nasce anziano e che invecchiando diventa via via più giovane (nelle scene centrali ha le sembianze di un giovane e bellissimo Brad Pitt), è talmente allineata con la mission che i due fratelli vogliono dare alla propria gamma cosmetica, che Benton viene scelto come nome stesso del brand!

La filosofia di Benton Cosmetics

Analogamente all’orologio del tempo che per Benjamin Button ha le lancette che girano al contrario, Benton Cosmetics si propone di portare indietro il tempo della nostra pelle con una proposta di cosmetici progettati per riportare la nostra pelle alla sue condizioni iniziali di gioventù e di farlo scegliendo di creare cosmetici dalle ricette naturali e salutari, evitando completamente gli effetti illusori e temporanei dati da molti ingredienti dannosi per la pelle.

Il motto di Benton Cosmetics è:

Ognuno di noi desidera essere giovane e bello. Riportiamo indietro le lancette del tempo con prodotti salutari. (Everyone has a desire to be young and beautiful. Let’s turn back time with a healthy product.)

A differenza di altri brand coreani, la scelta di Benton Cosmetics è stata quella di non focalizzarsi su un packaging costoso e glamour ma di privilegiare il focus sull’elevata qualità degli ingredienti amici delle pelle contenuti nei propri prodotti: dal momento che lo scopo principale di Benton Cosmetics è quello di aiutare la pelle a ritrovare le sue condizioni origininali, gli ingredienti devono essere quanto migliori possibile esattamente con lo stesso criterio di scelta che applichiamo in campo alimentare per mantenerci in salute.

Le scelte formulative di Benton Cosmetics

La formulazione dei prodotti Benton Cosmetics parte da un presupposto fondamentale : la nostra pelle prima o poi potrebbe raggiungere una soglia critica oltre la quale soffrire di irritazione e intolleranze dovute alla stimolazione ricevuta da parte degli ingredienti pericolosi contenuti in molti prodotti di uso quotidiano; questo può accadere anche utilizzando prodotti che presi singolarmente contengono basse percentuali di sostanze pericolose perchè a contare non è il singolo ma la somma di quello che le viene applicato.

Per questo motivo Benton Cosmetics, sin dalla fase di ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti, seleziona accuratamente ingredienti salutari, estratti naturali ed utilizza consevanti naturali tali da poter essere in tutta tranquillità utilizzati anche sulla pelle sensibile. Assolutamente banditi da tutti i prodotti ingredienti come parabeni, oli minerali, dayalcohol, benzophenone, conservanti chimici e steroidei .

Passando a cosa contengono i prodotti Benton Cosmetics possiamo affermare di avere

ingredienti selezionati secondo il principio di evitare irritazione e curare effettivamente i problemi della pelle;

ingredienti freschi, ricchi di principi attivi che aiutano a contrastare l’invecchiamento e i danni dell’inquinamento;

conservanti naturali in particolare EURO-NApre (approvato dal disciplinare francese Ecocert Natural Cosmetic), ottenuto tramite una tecnologia di estrazione ultrasonica da attivi botanici di Hercules-club, Pulsatilla Koreana Kakai, Llichen; oltre ad essere particolarmente efficace come conservante cosmetico ha anche proprietà anti-infiammatorie, preventive delle rughe e di riduzione dei pori senza considerare il fatto che – a differenza di altri conservanti anche naturali – non causa irritazioni nè eccessiva stimolazione della pelle.

La freschezza degli ingredienti è garantita dalla scelta di Benton Cosmetics di non entrare nel mondo della produzione di massa ma di continuare a produrre a piccoli lotti per garantire ai clienti prodotti sempre freschi.

Tutti i prodotti Benton Cosmetics sono certificati Halal e Cruelty-Free da PETA (People for the Ethical Treatment of Animals): il simbolo “Beauty without Bunnies” prova il fatto che non vengono eseguiti test su animali ed è particolarmente importante perché Benton è specializzato nella produzione di cosmetici che usano bava di lumaca e veleno d’ape e la certificazione è garanzia del fatto che questi ingredienti vengano ottenuti rispettando gli animali. Alcuni ingredienti utilizzati da Benton Cosmetics (ad es. il conservante EURO-NApre e l’estratto di fava) sono certificati Ecocert Natural Cosmetics.

La gamma prodotti Benton Cosmetics

La gamma prodotti Benton Cosmetics si sviluppa su diverse linee:

Aloe Line : comprende i due prodotti Aloe BHA Skin Toner e Aloe Propolis Soothing Gel.

: comprende i due prodotti Aloe BHA Skin Toner e Aloe Propolis Soothing Gel. Snailbee Line : comprende i cinque prodotti Snail Bee High Content Skin, Snail Bee High Content Lotion, Snail Bee High Content Essence, Snail Bee High Content Steam Cream, Snail Bee High Content Mask Pack.

: comprende i cinque prodotti Snail Bee High Content Skin, Snail Bee High Content Lotion, Snail Bee High Content Essence, Snail Bee High Content Steam Cream, Snail Bee High Content Mask Pack. Honest line : comprende i tre prodotti Dear My Best Friend Bar, Honest Cleansing Foam, Honest TT Mist.

: comprende i tre prodotti Dear My Best Friend Bar, Honest Cleansing Foam, Honest TT Mist. Fermentation line : Fermentation Essence, Fermentation Eye Cream.

: Fermentation Essence, Fermentation Eye Cream. Cacao line : una linea che credo sia appena stata lanciata in Corea, quindi non ancora presente nel nostro mercato, che comprende i due prodotti Cacao Moist and Mild Serum, Cacao Moist and Mild Cream.

: una linea che credo sia appena stata lanciata in Corea, quindi non ancora presente nel nostro mercato, che comprende i due prodotti Cacao Moist and Mild Serum, Cacao Moist and Mild Cream. Papaya line: la linea di prodotti solari, anch’essa non ancora presente sul nostro mercato, che comprende i due prodotti Sun Cream SPF50+ e Sun Cream SPF38+

Best-seller assoluti, almeno così dice il sito Benton Cosmetics, sono il loro primissimo prodotto immesso sul mercato ovvero la Snail Bee High Content Essence e Aloe BHA Skin Toner.

Le mie opionioni su Benton Cosmetics

Incuriosita da questo brand ho acquistato e sto iniziando ad utilizzare in queste settimane diverse loro referenze e, anche se il tempo di utilizzo è troppo breve per sbilanciarmi davvero, non posso negare che le prime impressioni siano buone.

Volendo esprimere, prima di farvi delle vere e proprie recensioni dettagliate dei prodotti, un’opinione generale su Benton Cosmetics ecco quello che mi sento di dire:

trovo molto apprezzabile il fatto che nel sito Benton Cosmetics (oltre che sui singoli prodotti) sia riportata la lista completa degli ingredienti contenuti nei prodotti. In Europa è normale che sia così ma guardando vari siti coreani è evidente che quello che da noi è un obbligo in Corea non lo sia: molti dei siti coreani riportano un elenco degli ingredienti principali della formulazione del prodotto ma non l’INCI completo, col rischio di incappare involontariamente nell’acquisto di prodotti che contengano siliconi (non riportati perchè in bassa percentuale) o peggio ancora ingredienti a cui si possa essere sensibili/allergici.

risulta evidente, guardando ad esempio le FAQ del loro sito, un impegno alla trasparenza nei confronti dei consumatori: da alcune delle domande presenti sul sito sembra di capire che i prodotti siano stati riformulati a Gennaio 2016 con un leggero incremento della quantità di conservanti e l’aggiunta di pentylene glycol* (un umettante speciale, spesso usato anche come conservante o come “coadiuvante” dei sistemi conservanti data la sua capacità antimicrobica superiore) e l’azienda si premura di far sapere ai consumatori che potrebbero accorgersi della differenza dal differente odore della materia prima.

il packaging primario riporta la data di confezionamento a garantire il consumatore del fatto che non sta acquistando un prodotto che ha stazionato a lungo in magazzino.

il packaging secondario non solo riporta ampi contenuti in inglese ma in alcuni casi addirittura anche in italiano (è il primo brand coreano di cui mi capita di notare questa cosa).

il rapporto qualità/prezzo dei prodotti Benton Cosmetics mi sembra buono.

* Il pentylene glycol è un ingrediente a pallino rosso da biodizionario perchè nella maggior parte dei casi è di derivazione petrolifera. Esistono però anche pentylene glycol ottenuti dal mais o dalla canna da zucchero che hanno ottenuto la certificazione Ecocert come ingredienti. Benton Cosmetics non specifica nulla al riguardo ma, considerando l’attenzione con cui sceglie gli ingredienti dei propri prodotti sono propensa a pensare che il pentylene glycol delle sue formulazioni sia di derivazione vegetale.

Dove è possibile acquistare i prodotti Benton Cosmetics

Benton Cosmetics è forse uno tra i marchi di skincare coreana più facilmente reperibile in Italia: è possibile acquistarlo da almeno un paio di rivenditori italiani, (MyBeautyRoutine e TheKBeauty) e da vari rivenditori europei (Amazon e Lookfantastic).