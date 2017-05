Elchim Light Ionic Ceramic , il phon a basso impatto ambientale

Elchim Light Ionic Ceramic è un phon di ultima generazione, progettato e prodotto in Italia da Elchim, un’azienda che ho avuto modo di conoscere durante lo scorso Cosmoprof.

Lo sto utilizzando con soddisfazione da allora quindi ve ne parlo quindi con grande piacere perché non sempre è facile trovare prodotti tech amici dell’ambiente e quando questi sono Made in Italy e disponibili ad un prezzo accessibile è giusto riconoscere loro lo spazio che meritano.

Elchim Light Ionic Ceramic : un phon ecofriendly sotto tanti punti di vista

Elchim Light Ionic Ceramic è un asciugacapelli professionale leggerissimo – di nome e di fatto – sia per le mani di chi lo usa (-35% di peso rispetto a un phon tradizionale della sua categoria, -50% di tempo di asciugatura) che per l’ambiente (grazie alla sua grande efficienza e ai conseguenti bassi consumi).

Le caratteristiche ecofriendly e amiche dell’ambiente di Elchim Light Ionic Ceramic sono quindi:

produzione nel rispetto dell’ambiente con materiali ecocompatibili;

motore ibrido di ultima generazione che ne garantisce potenza e silenziosità;

alta efficienza e velocità di asciugatura che riduce il consumo energetico;

progettazione fatta per renderlo un prodotto durevole nel tempo ad esempio il phon è dotato di uno speciale filtro a celle aperte che, purificando l’aria, lo tiene pulito e quindi lo salvaguarda da surriscaldamenti e potenziali danni.

Oltre alle caratteristiche ecofriendly che abbiamo appena citato Elchim Light Ionic Ceramic è un phon che si propone come

Rispettoso della salute dei parrucchieri: grazie alla sua leggerezza, alla struttura bilanciata, alla silenziosità ed ergonomia (studiata per prevenire il tunnel carpale di chi lo usa continuativamente) ed al sistema integrato di protezione dalle onde elettromagnetiche (Low Emf)

Rispettoso della salute dei capelli grazie al sistema ionic ceramic: il calore infrarosso emanato dalla ceramica garantisce una temperatura uniforme e mai eccessiva mentre i milioni di ioni negativi emessi suddividono le gocce d’acqua in particelle sempre più piccole fino a farle sparire del tutto e questo ha il triplice effetto di dimezzare il tempo di asciugatura, di favorire l’idratazione/morbidezza del capello e proteggerlo dagli effetti del calore.

Elchim Light Ionic Ceramic alla prova

Sto utilizzando Echim Light Ionic Ceramic da un paio di mesi abbondanti e di difetti non ne ho ancora trovati.

La confortevolezza d’uso è davvero di alto livello grazie alla sua impugnatura ergonomica (dotata anche di emisfere in rilievo per garantire una presa sicura anche con mani non perfettamente asciutte), al peso ridotto ed ai brevi tempi di asciugatura (nessun dolore al braccio, assicurato!).

La messa in piega risulta perfetta e i capelli estremamente morbidi e brillanti.

Il suo peso ridotto lo renderà perfetto anche da infilare in valigia in occasione dei prossimi viaggi estivi, al posto del phon da viaggio che ho sempre portato…con la differenza di avere con me un prodotto professionale.

E poi, diciamocelo, è davvero bello e di design: il modello che posseggo (Fifties Edition – colore imperial jade) è di un bel verde acqua che tende al color tiffany ed ha questo stile anni ’50 un po’ retro’ che riesce a far sembrare un gioiello della tecnologia un oggetto di altri tempi.

Elchim : un po’ di storia

Elchim – acronimo di Elettro-Professionali Chiminello – è l’azienda e il marchio fondati a Milano nel 1945, dai fratelli Egle e Riccardo Chiminello con la missione di produrre apparecchiature elettriche di altissima qualità per il pubblico dei consumatori privati e soprattutto per gli acconciatori professionisti.

Negli anni ‘60 Elchim, raggiunge una notevole espansione grazie ai suoi prodotti Made in Italy e la sua attenzione per il design, per l’innovazione e le componenti di altissima qualità, le valgono il bramato premio mondiale di design Compasso d’Oro ADI e l’esposizione al MOMA di New York di alcuni suoi prodotti.

Dagli anni ‘70 Elchim entra in molti mercati esteri diventando punto di riferimento nel settore professionale.

Oggi Elchim ha 3 linee di produzione, continua ad avere base a Milano (ma ha anche aperto una filiale con sede a New York.) ed è presente e distribuita in 48 paesi.

Il suo obiettivo continua ad essere quello di realizzare asciugacapelli e tools professionali 100% Made in Italy, in grado di soddisfare ogni esigenza degli hairstylist, garantendo in primis la salute non solo loro ma anche dei capelli dei loro clienti ed in secondo luogo soddisfacendo le esigenze della vita moderna e semplificandola grazie alla riduzione dei tempi di asciugatura e alla creazione di prodotti adatti a tutti i tipi di capello.

Tecnologia al servizio dell’acconciatore professionista, nel rispetto della salute dei capelli e dell’ambiente.

Inoltre con la recente inaugurazione del suo shop online Elchim ha scelto di rendere ancora più accessibile la funzionalità professionale dei suoi prodotti anche per l’uso domestico del grande pubblico. A tal proposito vi ricordo che, nel caso abbiate bisogno di fare acquisti, è al momento possibile usufruire di uno sconto di 10€ col codice SPRING2017 (valido fino al 31 Maggio per un acquisto minimo di 69,90€).