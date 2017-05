OOD Italy : borse e accessori ecofriendly e cruelty free in Ligneah

OOD Italy è un interessantissimo brand tutto Made in Italy che ha fatto dell’idea di offrire un’alternativa alla pelle che fosse cruelty free, sostenibile ed ottenuta nel pieno rispetto dell’ambiente la propria missione e che ha saputo renderla realtà inventando il materiale innovativo Ligneah.

Si scrive OOD , Si legge WOOD

dovrebbe darvi una piccola idea di quello di cui sto parlando…ebbene sì parliamo di borse e accessori realizzati con un innovativo materiale ottenuto dal legno!

OOD Italy : da dove nasce l’idea

OOD Italy e Ligneah nascono da un’intuizione di Marta Antonelli (laureta in Lingue e comunicazione internazionale e diplomata allo IED Roma – corso di fashion shoes and accessories design) e dalla capacità di suo padre Marcello Antonelli (ex dirigente di un’azienda tessile) di darle forma. Si tratta di un sogno che diventà realtà: conciliare la passione di Marta per la moda con il suo amore per gli animali e l’ambiente.

L’intuizione alla base della nascita di Ligneah e dei prodotti a marchio OOD Italy arriva a Marta nel 2011, durante il secondo anno del corso di Fashion Shoes and Accessories Design allo IED: innamorata del proprio percorso di studi ma in un qualche modo bloccata perchè questo non era del tutto allineato al suo percorso verso il diventare vegetariana (molte lezioni erano incentrate sullo studio di pellami, addirittura c’era il corso di pellicceria), un giorno sfogliando una rivista di moda la sua attenzione si focalizza su uno stivale in pitone e la porta a fare un’associazione con il legno…tante piccole scaglie di legno che si comportavano proprio come la trama della pelle di pitone.

Dal confronto con suo padre, nel giro di qualche settimana nasce un’ipotesi di soluzione per far sì che l’idea di poter utilizzare il legno al posto della pelle possa prendere forma.

Seguono i primi test con il laser ed il legno e successivamente, man mano che il materiale prende forma gli esperimenti con gli artigiani per realizzare i primi accessori in legno morbido; il tutto ovviamente accompagnato dall’essere guardati come matti accompagnato dalla frase “ma è impossibile fare una borsa con il legno”.

Nonostante le iniziali difficoltà i prototipi della prima collezione, presentati alla fiera “So Critical so Fashion” di Milano, ottengono un ottimo riscontro mediatico.

Ed è così che ha inizio l’avventura di OOD Italy, il brand sostenibile e cruelty free punto di incontro tra design, innovazione e tradizione Made in Italy e della sua gamma di accessori moda disegnati e progettati da Marta e realizzati interamente con il morbido legno Ligneah®.

Ma che cos’è esattamente Ligneah ?

Il nome Ligneah non è altro che una trasposizione della parola legno in latino (Lignea) ed identifica il materiale multistrato composto da cotone e legno alla base di tutte le creazioni OOD Italy (e non solo).

Il metodo di produzione brevettato da Marta e Marcello dopo tanti esperimenti e ricerca ha ottenuto un brevetto in Europa, Russia, Giappone, Cina e altri paesi e permette di ottenere un materiale della consistenza e dalle sensazioni tattili e visive simile alla pelle ma con le connotazioni del legno naturale. I potenziali ambiti di applicazione di Ligneah spaziano dalla moda al design , dall’automotive all’interior grazie alla versatilitàà del tessuto.

Ligneah è disponibile in quattro differenti trame: legni di ciliegio, betulla, frassino e noce che possono essere stampati e colorati, traforati e intrecciati.

Le caratteristiche sostenibili dei prodotti OOD Italy

Non ho scoperto OOD Italy e Ligneah da molto tempo ma devo ammettere di esserne stata subito affascinata. Ecco i 5 motivi sostenibili ed ecofriendly che hanno attirato la mia attenzione:

OOD Italy sceglie i propri materiali seguendo i principi indicati da Greenpeace nella sua guida alla scelta dei legnami (alcuni legni provengono da foreste certificate e gestite eticamente nel rispetto dell’ecosistema) e li produce cercando di ridurre al minimo il consumo di risorse naturali (con un albero si producono 200 borse e 150 paia di scarpe). La lavorazione dei prodotti OOD Italy avviene nel pieno rispetto dell’ambiente perché avere stile non è solo una questione di moda ma significa anche non realizzare le proprie idee a discapito degli animali e dell’ambiente. I prodotti OOD Italy sono 100% Made in Italy nello stile, nella sapienza artigianale e nella serietà delle certificazioni offerte. Grazie all’utilizzo di Ligneah i prodotti OOD Italy sembrano di pelle ma sono cruelty free, caratteristica grazie alla quale prendono parte al progetto indetto dalla LAV , Animal Free Fashion. OOD Italy è partner di Tree Nation e sostiene i suoi progetti di riforestazione per combattere il cambio climatico e la deforestazione ciò significa che per ogni prodotto venduto viene piantato un albero e insieme al prodotto si riceve un coupon con il link per seguire il proprio albero dalla piantagione alla crescita.

Ecco quindi che acquistare accessori OOD Italy significa non solo difendere il mondo ma anche contribuire a renderlo un posto migliore.

La gamma prodotti OOD Italy e le mie opinioni

I prodotti OOD Italy sono portavoci del fatto che fare scelte di acquisto ecocompatibili non significhi affatto rinunciare al design. La loro gamma comprende borse, bracciali, portachiavi, portafogli e trousse tutti in morbido e colorato Ligneah e coordinabili tra loro.

Il pezzo forte della collezione sono indubbiamente le borse, tutte con la caratteristica di voler fare emergere il materiale più che il modello, di evidenziarne la bellezza e farle in un qualche modo da cornice. Splendide le shopper Atlantea e Febe mini/maxi ma anche le pochette Astrid Ivy (nata in occasione della giornata delle foreste), Crisopelea e Zippy.

Non avendole mai potute toccare con mano non me la sono sentita di iniziare subito acquistandone una e quindi il primo ordine OOD Italy che ho effettuato conteneva un portachiavi ed un bracciale.

Piccoli accessori è vero ma sia portachiavi che bracciale trasudano qualità artigianale Made in Italy in ogni dettaglio.

Il bracciale che ho scelto è in legno di betulla ed è dotato di una chiusura a vite in acciaio che è una garanzia di tranquillità per me che negli ultimi tempi mi sono trovata con un’antipatica allergia da contatto alle parti metalliche contenenti nichel. Perfetto per il mio polso e resistente, risulta ben più flessibile di quanto mi aspettassi; il suo color ciliegia mi mette allegria senza essere troppo sfacciato e la decorazione a cuoricini che lo percorre in tutta la lunghezza lo rende più curato e meno anonimo.

Arriva in una graziosa scatolina in cartone che lo rende adatto per un piccolo ma prezioso regalo.

Anche il portachiavi mi ha piacevolmente stupito: è curato nei dettagli a tal punto da essere una vera e propria borsa shopper Atlantea in miniatura, è in un bel legno di frassino blu ed è resistente ma al contempo flessibile. La piccola dust-bag in tessuto in cui arriva contribuisce ancora di più all’impressione di avere tra le mani una borsa in miniatura 🙂

Quello che mi piace dei prodotti OOD Italy è che, oltre ad essere realizzati nel rispetto dell’ambiente e degli animali, hanno la caratteristica di essere semplici ma mai scontati, raffinati e senza tempo, la soluzione perfetta per essere alla moda senza seguire le mode, proprio come piace a me 🙂

Voi conoscevate già questo brand?