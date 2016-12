Pranamat Eco , il tappetino massaggiante ecofriendly

Pranamat Eco è un tappetino massaggiante manuale che mi incuriosito dal primo momento in cui l’ho visto e oggi vorrei spiegarvi il perché.

E’ da tempo che ho notato che sul mercato esistono dei tappetini massaggianti che promettono di favorire la nostra salute e benessere ma in tutta onestà era un tipo di prodotto che guardavo col “sopracciglio sollevato” per tutta una serie di motivi che spaziavano dal dubbio sulla sicurezza dei materiali in cui fossero costruiti al sospetto che non servissero a nulla o, ancora peggio, che potessero fare del male.

Pranamat Eco invece mi ha ispirato da subito una maggior fiducia, impressione che si è concretizzata quando sono andata a studiarne in dettaglio le caratteristiche.

Pranamat Eco : 10 motivi che lo rendono il tappetino massaggiante più ecofriendly e sicuro

Il nome Pranamat Eco non è scelto assolutamente a caso: non solo ha un design accattivante ma i materiali che lo costituiscono sono ecologici, naturali al 100%; vediamoli nel dettaglio dall’esterno all’interno:

i fiori di loto che assolvono la funzione massaggiante sono in polistirene antiurto, certificato per l’uso nelle attrezzature chirurgiche e completamente anallergico e riciclabile. l’involucro esterno di Pranamat ECO è fabbricato con il lino più puro, impreziosito da una tinta ecologica. la sottostante fodera interna è formata al 100% da cotone puro, senza tinte artificiali o prodotti chimici che garantisce un flusso d’aria ed una respirabilità maggiore. il materasso è formato da fibre di cocco naturali, la fibra migliore che la natura possa offrire: a differenza della gommapiuma non trattiene la polvere, non assorbe odori ed è molto resistente. tutte le componenti e le materie prime sono di origine europea. Pranamat Eco è prodotto in UE (assemblato in Lettonia). i fiori di loto vengono prodotti con processi rispettosi del pianeta, che riducono le emissioni inquinanti del 43%, l’uso dell’acqua del 42% e lo spreco di energia del 30%. è il primo materassino massaggiante approvato da US FDA come dispositivo medico. Pranamat Eco può essere provato per 30 giorni e, nel caso non si sia soddisfatti, è garantito un rimborso totale. nell’acquisto di è inclusa una garanzia standard della super durata di 5 anni!

Pranamat Eco : i principi dietro il suo funzionamento

Il segreto dell’efficienza di Pranamat ECO risiede nel fiore di loto che, oltre ad essere il marchio di Pranamat, è anche un’applicazione in polistirene ripetuta su tutto il materassino che – quando ci si sdraia sopra – massaggia individualmente tutti i meridiani del corpo; il risultato è che l’intero corpo viene stimolato al fine di potenziare le sue difese naturali contro i dolori e i fastidi muscolari minori, gli spasmi muscolari e la tensione con un approccio che lavora alla pari sia sulle cause dei dolori che sui sintomi derivanti.

Come si usa Pranamat Eco

Le modalità d’uso previste per Pranamat Eco sono numerose e tutte illustrate in dettaglio sul sito:

Programma relax (per favorire il rilassamento quando ci si sente stressati o tesi) Pratica yoga (per favorire il relax mentale) Programma di sollievo del dolore (per ridurre i dolori muscolari minori) Programmi di compensazione per voli in aereo, viaggi di lunga distanza in macchina, altri deficit di attività Programma di pratica sportiva (per ridurre l’affaticamento dopo un’intensa attività sportiva)

Per ottenere risultati stabili e duraturi è consigliabile utilizzare Pranamat Eco due volte al giorno nelle prime 3 settimane e in seguito 3-4 volte la settimana o ogni volta in cui se ne senta la necessità; il momento ideale per utilizzarlo sarebbe la mattina, nei primi minuti immediatamente successivi al risveglio, perchè in tal caso facilita l’inizio di giornata col piede giusto ma anche la sera quando si è stanchi è un ottimo momento d’uso, l’unica accortezza da avere è quella di non dormirci sopra tutta la notte.

La durata della singola sessione dovrebbe essere di 10-45 min (nei primi 10-15 min fornisce un effetto energizzante mentre successivamente dà un effetto rilassante); se ci si sente a proprio agio la durata può anche diventare superiore.

Pranamat Eco alla prova

Pranamat Eco è nostro compagno di casa già da qualche settimana e sia io che mio marito l’abbiamo utilizzato ripetutamente, io per rilassarmi e lui per cercare di alleviare il fastidioso dolorino alla bassa schiena che lo sta accompagnando dall’inizio dell’autunno.

Personalmente posso confermare la sua capacità di aiutarmi nel rilassamento: sdraiarmici sopra la sera, dopo una lunga giornata di lavoro, con accanto una bella tisana alla frutta da sorseggiare mi aiuta a ritrovare un po’ di pace con il mondo; aiuta a conciliare il sonno? io che alterno periodi in cui mi addormento con estrema fatica ad altri in cui crollo addormentata non sono ancora riuscita a capirlo ma indubbiamente il senso di relax che infonde è la miglior premessa per un sonno sereno.

Mio marito che ha utilizzato Pranamat Eco per il suo dolore basso ma costante alla schiena conferma che immediatamente dopo averlo utilizzato avverte un allentamento del dolore che poi però nelle ore successive lentamente ritorna ai livelli precedenti…insomma il miracolo di eliminare il mal di schiena non lo fa ma fornisce sicuramente un valido aiuto nell’attenuarlo (considerando il fatto che lui non lo sta usando 2 volte al giorno ma solo una e che non è mai arrivato ai 45 min totali di massaggio direi che comunque è un buon risultato…probabilmente con una maggior costanza d’uso i risultati sarebbero più intensi).

Chiara lo guarda con sospetto (“Mamma, punge!”) e come darle torto? In effetti i graziosi fiori di loto sono decisamente pungenti se sovrappensiero si afferra il materassino con forza tra le mani 😛 E quindi, al posto di se stessa, sottopone invariabilmente al trattamento uno dei suoi peluche! 😀

Dove è possibile acquistare Pranamat Eco

Pranamat Eco a mio parere è un buon coadiuvante nell’aiuto al rilassamento e nell’alleviare i piccoli acciacchi che colpiscono un po’ tutti noi; è in materiali ecofriendly ed ha un design esteticamente molto gradevole quindi, se non vi aspettate miracoli (tipo il fatto di evitare una terapia medica di cui avete bisogno col semplice uso di questo materassino), secondo me può essere una bella idea regalo da fare e da farvi anche in vista dell’ormai vicino Natale.

Pranamat Eco può essere acquistato sia nello shop online Pranamat (dove è disponibile sia in versione materasso che in versione cuscino ed anche in kit con una bella borsa in tessuto adatta per il trasporto) che su Amazon (dove è invece disponibile solo il materassino).

