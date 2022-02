Attivi puri Collistar e loro alternative biologiche & naturali: guida alla scelta

La linea Attivi puri Collistar è la prima, che io ricordi, ad essersi presentata sul mercato con una gamma di prodotti che utilizzano gli stessi principi attivi della medicina estetica proposti nella loro forma più pura. Obiettivo: garantire un’azione mirata della massima efficacia.

Nell’essere la prima linea è indubbiamente anche la più nota, ciònondimeno è bene ricordare che nell’ultimo anno anche vari altri brand hanno iniziato a proprorre delle valide alternative di attivi puri.

L’obiettivo di questo articolo quindi è quello di approfondire la conoscenza con la linea attivi puri Collistar e di individuare tutti gli omologhi prodotti di cosmesi naturale/biologica.

Vi va di farlo assieme?

Cosa sono gli attivi puri?

Gli attivi puri sono prodotti formulati con principi attivi ispirati a quelli dei protocolli di medicina estetica, nelle loro forme più pure e assimilabili.

L’essenzialità di ogni composizione, che la rende un vero e proprio concentrato di sostanze mirate per contrastare i segni del tempo sul viso, li rende sinonimo di comprovata efficacia, risultati rapidi e tangibili.

I vantaggi degli attivi puri sono molteplici:

Utilizzo Multiuso: possono essere usati puri (alcune gocce direttamente sulla pelle), miscelati alla crema viso abituale prima di applicarla o anche miscelati con una maschera.

Combinabilità: con le adeguate accortezze, possono essere utilizzati l’uno in sinergia con l’altro. L’ideale in questo caso è seguire il principio del layering ovvero applicare un attivo per volta, senza mescolarli insieme.

Efficacia: trattandosi di prodotti concentrati risultano molto più efficaci di una normale crema, soprattutto se usati in modo puro e con costanza possono garantire risultati visibili in tempi rapidi.

Alla scoperta della linea attivi puri Collistar

La linea Collistar Attivi Puri sfrutta il potere di acidi ialuronico e glicolico, collagene e vitamina C per regalarci una skincare efficace e innovativa.

La gamma prodotti della linea attivi puri Collistar

La linea attivi puri Collistar comprende 4 sieri viso e 4 creme viso (pensati per un’uso combinato); a completamento anche un contorno occhi con peptidi, una lozione peeling e uno spray super idratante.

A fare da filo conduttore nella gamma prodotti gli attivi principali:

Acido ialuronico : grazie alla sua capacità di inglobare e trattenere grandi quantità d’acqua negli spazi intercellulari, è essenziale per una perfetta idratazione dei tessuti cutanei; agisce sia in superficie liftando l’epidermide, che più in profondità stimolando il metabolismo cellulare dei tessuti cutanei. E’ l’attivo perfetto per combattere l’invecchiamento cutaneo e la formazione di rughe mantenendo la pelle compatta, elastica e levigata.

: grazie alla sua capacità di inglobare e trattenere grandi quantità d’acqua negli spazi intercellulari, è essenziale per una perfetta idratazione dei tessuti cutanei; agisce sia in superficie liftando l’epidermide, che più in profondità stimolando il metabolismo cellulare dei tessuti cutanei. E’ l’attivo perfetto mantenendo la pelle compatta, elastica e levigata. Collagene : è la più importante tra le proteine responsabili della compattezza cutanea. E’ l’attivo perfetto per ridensificare e ricompattare la pelle, combattere la perdita di tono e di elasticità dei tessuti cutanei, prevenire la formazione di rughe e ridurre quelle già esistenti.

: è la più importante tra le proteine responsabili della compattezza cutanea. E’ l’attivo perfetto dei tessuti cutanei, prevenire la formazione di rughe e ridurre quelle già esistenti. Acido glicolico : estratto dalla canna da zucchero, è l’alfaidrossi-acido in assoluto più utilizzato dai dermatologi per effettuare i trattamenti peeling. E’ efficaca nel rimuovere le cellule morte superficiali che ostacolano la respirazione cutanea e rallentano il fisiologico turnover cellulare della pelle.

: estratto dalla canna da zucchero, è l’alfaidrossi-acido in assoluto più utilizzato dai dermatologi per effettuare i trattamenti peeling. E’ efficaca nel che ostacolano la respirazione cutanea e rallentano il fisiologico turnover cellulare della pelle. Vitamina C: ha importanti proprietà antiossidanti che le permettono di difendere la pelle dallo stress ossidativo, di migliorarne l’uniformità e donarle lucentezza.

Gli attivi puri Collistar all’acido ialuronico

Tra le referenze a base di acido ialuronico per una pelle idratata e liftata abbiamo:

Siero viso idratante acido ialuronico+poliglutammico : formulato con quattro diversi pesi molecolari di acido ialuronico, svolge azione idratante/liftante/antirughe/stimolante del metabolismo cellulare su diversi strati di profondità del derma. L’aggiunta di acido poliglutammico, noto per la capacità di incapsulare acqua, promette idratazione profonda e pelle più morbida ed elastica. Infine l’inulina, proteggendo la flora batterica della pelle, contribuisce a creare una barriera cutanea sana e forte. Amazon.

: formulato con quattro diversi pesi molecolari di acido ialuronico, svolge azione idratante/liftante/antirughe/stimolante del metabolismo cellulare su diversi strati di profondità del derma. L’aggiunta di acido poliglutammico, noto per la capacità di incapsulare acqua, promette idratazione profonda e pelle più morbida ed elastica. Infine l’inulina, proteggendo la flora batterica della pelle, contribuisce a creare una barriera cutanea sana e forte. Amazon. Crema viso aquagel acido ialuronico+ceramidi : con la sua texture in gel dal finish acquoso, promette una piacevole sensazione di freschezza e rapido assorbimento. La sue formulazione è fortemente idratante (grazie all’acido ialuronico in 4 pesi molecolari) e con effetto protettivo della barriera cutanea (grazie a ceramidi e inulina). Amazon.

: con la sua texture in gel dal finish acquoso, promette una piacevole sensazione di freschezza e rapido assorbimento. La sue formulazione è fortemente idratante (grazie all’acido ialuronico in 4 pesi molecolari) e con effetto protettivo della barriera cutanea (grazie a ceramidi e inulina). Amazon. Contorno occhi acido ialuronico e peptidi : grazie all’azione combinata di acido ialuronico e peptidi e alla loro veicolazione in una speciale matrice che ne ottimizza l’efficacia, il prodotto lifta l’area perioculare distendendo rughe e segni d’espressione, minimizza e previene borse e occhiaie stimolando la microcircolazione e il drenaggio dei liquidi. Su Amazon.

: grazie all’azione combinata di acido ialuronico e peptidi e alla loro veicolazione in una speciale matrice che ne ottimizza l’efficacia, il prodotto lifta l’area perioculare distendendo rughe e segni d’espressione, minimizza e previene borse e occhiaie stimolando la microcircolazione e il drenaggio dei liquidi. Su Amazon. Spray molecolare acido ialuronico: una mist impalpabile ispirata alla k-beauty routine che, grazie alla sua fine nebulizzazione, avvolge la pelle con un film d’intensa idratazione e aiuta a fissare il makeup. Su Amazon.

Gli attivi puri Collistar al collagene

Tra le referenze antirughe e rassodanti a base di collagene abbiamo:

Siero viso collagene+glicogeno : formulato con collagene vegetale, è pensato per contrastare l’invecchiamento della pelle e agire su linee sottili e perdita di tono. Il glicogeno aggiunto alla formula aumenta il metabolismo dei fibroblasti, responsabili della naturale produzione di collagene. Su Amazon.

: formulato con collagene vegetale, è pensato per contrastare l’invecchiamento della pelle e agire su linee sottili e perdita di tono. Il glicogeno aggiunto alla formula aumenta il metabolismo dei fibroblasti, responsabili della naturale produzione di collagene. Su Amazon. Balsamo crema al collagene e malachite: con la sua texture fondente e cremosa è adatto soprattutto alle pelli mature in quanto crea una barriera sulla pelle che riproduce l’azione del collagene naturalmente contenuto nel derma. La malachite, ricca di rame, agisce da antiossidante e attivo anti-glicazione (contrasta i processi di decadimento e irrigidimento del collagene). Su Amazon.

Gli attivi puri Collistar all’acido glicolico

Tra le referenze esfolianti a base di acido glicolico abbiamo:

Siero peeling acido glicolico : grazie alla presenza di acido glicolico che opera in sinergia con gli acidi mandelico e gluconico, il siero promette di agire gradualmente e delicatamente per eliminare le cellule morte che impediscono la respirazione della pelle, migliorarne la grana e ridurre la dimensione dei pori. Su Amazon.

: grazie alla presenza di acido glicolico che opera in sinergia con gli acidi mandelico e gluconico, il siero promette di agire gradualmente e delicatamente per eliminare le cellule morte che impediscono la respirazione della pelle, migliorarne la grana e ridurre la dimensione dei pori. Su Amazon. Crema viso acido glicolico : con la sua texture avvolgente e confortevole, è pensata per agire da leggero esfoliante sulla pelle. E’ arricchita con filtri solari UVA-UVB per proteggere il derma dall’aggressione dei raggi del solari e con un complesso di zuccheri ed estratto di frassino spinoso per idratare e lenire. Su Amazon.

: con la sua texture avvolgente e confortevole, è pensata per agire da leggero esfoliante sulla pelle. E’ arricchita con filtri solari UVA-UVB per proteggere il derma dall’aggressione dei raggi del solari e con un complesso di zuccheri ed estratto di frassino spinoso per idratare e lenire. Su Amazon. Lozione peeling acido glicolico : affina progressivamente la grana della pelle preparandola a un migliore assorbimento dei prodotti successivi, riduce la dimensione dei pori e schiarisce le macchie cutanee. Da usare con moderazione sulle pelli sensibili. Su Amazon.

: affina progressivamente la grana della pelle preparandola a un migliore assorbimento dei prodotti successivi, riduce la dimensione dei pori e schiarisce le macchie cutanee. Da usare con moderazione sulle pelli sensibili. Su Amazon. Concentrato antimacchia acido glicolico+niacinamide: un’emulsione per il trattamento localizzato delle macchie cutanee. Grazie all’associazione di acido glicolico e niacinamide, agisce bloccando il processo di melanogenesi e schiarisce progressivamente le macchie. Su Amazon.

Gli attivi puri Collistar alla vitamina C

Tra le referenze antiossidanti a base di vitamica C abbiamo:

Siero Vitamina C + Alfa-arbutina : formulato con un derivato stabile della vitamina C (acido etil ascorbico) in combinazione con l’alfa-arbutina, controlla la produzione e la sintesi di melanina, agendo sulle zone di iperpigmentazione e restituendo alla pelle la luminosità che stress e inquinamento mettono alla prova. Su Amazon.

: formulato con un derivato stabile della vitamina C (acido etil ascorbico) in combinazione con l’alfa-arbutina, controlla la produzione e la sintesi di melanina, agendo sulle zone di iperpigmentazione e restituendo alla pelle la luminosità che stress e inquinamento mettono alla prova. Su Amazon. Crema vitamina C+acido ferulico: con la sua texture oil free leggera e ultra scorrevole promette di fondersi sulla pelle senza appesantirla e di restituirle la sua naturale luminosità, eliminandone il grigiore e le zone di iperpigmentazione. Su Amazon.

Il packaging degli attivi puri Collistar

La linea attivi puri Collistar è stata recentemente oggetto di un restyling che ha posto grande attenzione anche alla sostenibilità del packaging.

Nelle referenze più recenti ogni scelta è stata fatta con attenzione alla sostenibilità: flaconi e vasi sono in vetro, tappi a vite in plastica riciclata, nei contagocce la parte di plastica (l’unica a non essere ancora riciclabile) è separabile dalla cannula di vetro e la carta/cartone esterno proviene da fonti certificate.

Le formulazioni degli attivi puri Collistar

E’ da anni che osservo la linea attivi puri di Collistar con interesse ma alla fine non ne ho mai acquistato alcun prodotto perchè non condividevo alcune scelte formulative (come la presenza di siliconi nelle creme) a mio parere incongruenti con l’idea di purezza, semplicità ed essenzialità che i prodotti volevano trasmettere.

La linea però, oltre ad un recente cambio di packaging, è andata incontro ad un importante opera di riformulazione.

Le più recenti formulazioni hanno rinunciato a ingredienti potenzialmente irritanti e privilegiato elementi lenitivi; i prodotti sono ora privi di siliconi, alcol, profumo, coloranti, oli minerali e ingredienti di origine animale.

Ho scorso rapidamente gli INCI con Ecobiocontrol ed in effetti la situazione è ben diversa da quella che mi ricordavo tempo fa: permangono alcuni ingredienti non ottimali (ad es. polimeri o sostanze sintetiche poco biodegradabili) ma mi pare che le altre promesse siano tutte mantenute, che è già un bel passo avanti.

Esistono alternative agli attivi puri Collistar ?

La linea attivi puri Collistar è già molto completa, facilmente reperibile (nelle profumerie fisiche e online), tutto sommato ben più attenta alle formulazioni che in passato ed anche con un’occhio di riguardo alla sostenibilità del packaging…perchè cercare altro potreste chiedervi?

I motivi possono essere almeno un paio:

Costo dei prodotti, non astronomico ma comunque non alla portata di tutte le tasche.

Predilezione per l’uso di prodotti biologici.

Predilezione per il fare acquisti in negozi che non appartengono alla grande distribuzione e/o dalla filosofia etica.

Se questi due aspetti risuonano con le vostre corde il mio consiglio spassionato è quello di proseguire con la lettura perchè cercherò di farvi una carrellata completa delle gamme di attivi puri proposte dai più noti brand di cosmesi naturale e biologica che – a sorpresa – propongono tanti prodotti ad un prezzo molto accessibile.

Come vedrete le alternative riguardano principalmente la parte dei sieri per cui il prezzo di listino Collistar è di 47€ per 30ml di prodotto (su Amazon spesso scontati ad un prezzo attorno ai 30€).

Attivi puri linea Elementa Bioearth

La linea Elementa di Bioerth prevede due creme base e otto soluzioni concentrate di attivi puri che permettono di costruire la propria beauty routine su misura per ottenere il massimo dei risultati.

Si tratta di una linea certificata Bio Eco, con attivi 100% vegan, dermatologicamente testati e nickel tested, in un pack sostenibile.

Prezzo di vendita: 9,80€ per 15ml di prodotto.

I primi attivi puri immessi sul mercato erano 6:

Hyaluronic Acid Solution 2% , un attivo con acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare – proprietà idratanti e anti invecchiamento cutaneo/segni del tempo. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

, un attivo con acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare – proprietà idratanti e anti invecchiamento cutaneo/segni del tempo. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura. Peptide+Hibiscus 2% , un un blend di peptidi naturali ricavati da semi di Ibisco dall’effetto tensore, elasticizzante/favorente il tono e la compattezza cutanea. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

, un un blend di peptidi naturali ricavati da semi di Ibisco dall’effetto tensore, elasticizzante/favorente il tono e la compattezza cutanea. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura. Caffeine+Ginseng solution 3% , una miscela sinergica di ingredienti dalle proprietà drenanti, stimolanti e tonificanti adatta anche per il contorno occhi (in caso di borse e occhiaie). Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

, una miscela sinergica di ingredienti dalle proprietà drenanti, stimolanti e tonificanti adatta anche per il contorno occhi (in caso di borse e occhiaie). Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura. Vitamin C 2% attivo dalle note proprietà illuminanti, idratanti, anti-invecchiamento, coadiuvante nel trattamento delle discromie. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

attivo dalle note proprietà illuminanti, idratanti, anti-invecchiamento, coadiuvante nel trattamento delle discromie. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura. Buffered Glycolic Acid 10% , una soluzione tamponata con PH 4 dalle proprietà esfolianti e uniformanti della texture cutanea. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

, una soluzione tamponata con PH 4 dalle proprietà esfolianti e uniformanti della texture cutanea. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura. Zinc+Niacinamide 11% , un siero concentrato dalle proprietà sebonormalizzanti, purificanti ed equilibranti, utile per la pelle mista/impura/grassa e/o con texture non omogenea. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

Recentemente se ne sono loro aggiunti altri 4:

Natural Moisturizing Factor+Sugars 8% , una soluzione dalle proprietà idratanti, favorenti il mantenimento di un buono stato della naturale barriera cutanea. Ideal per pelli secche/aride, normali e miste. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

, una soluzione dalle proprietà idratanti, favorenti il mantenimento di un buono stato della naturale barriera cutanea. Ideal per pelli secche/aride, normali e miste. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura. Vitamin E 2% , un elemento essenziale dalle note proprietà nutrienti ed elasticizzanti, antiossidanti adatto a tutti i tipi di pelle ma in particolare a quelle maure, secche o aride. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

, un elemento essenziale dalle note proprietà nutrienti ed elasticizzanti, antiossidanti adatto a tutti i tipi di pelle ma in particolare a quelle maure, secche o aride. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura. Silicium+Microalga 2% , un siero giorno/notte concentrato ideale per la pelle grigia e spenta, priva di tono. Esercita un’azione remineralizzante e antiossidante, stimola la produzione di Collagene tonifica, illumina e rigenera. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

, un siero giorno/notte concentrato ideale per la pelle grigia e spenta, priva di tono. Esercita un’azione remineralizzante e antiossidante, stimola la produzione di Collagene tonifica, illumina e rigenera. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura. Coenzyme Q10 0,2%, un attivo antiossidante e antiage, consigliato per contrastare l’invecchiamento cutaneo, la formazione di radicali liberi e i segni del tempo. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

Consigli per la scelta e l’uso

Gli attivi puri Elementa Bioearth possono essere utilizzati da soli o in sinergia. Ecco alcuni utili consigli per la skincare giorno/notte in funzione della tipologia di difetto che volete trattare.

Giorno Notte Primi segni di espressione HYALURONIC ACID 2%

CAFFEINE+GINSENG 2% BUFFERED GLYCOLIC ACID 10%

VITAMIN C 2% Pelle matura, segni del tempo visibili PEPTIDE+HIBISCUS 2%

HYALURONIC ACID 2% BUFFERED GLYCOLIC ACID 10%

PEPTIDE+HIBISCUS 2%

HYALURONIC ACID 2% Pelle grassa e impura ZINC+NIACINAMIDE 11% BUFFERED GLYCOLIC ACID 10%

ZINC+NIACINAMIDE 11%

VITAMIN C 2% Texture cute non omogenea BUFFERED GLYCOLIC ACID 10%

ZINC+NIACINAMIDE 11% BUFFERED GLYCOLIC ACID 10%

VITAMIN C 2% Pelle senza tono CAFFEINE+GINSENG 2% CAFFEINE+GINSENG 2% Pelle grigia, spenta VITAMIN C 2% BUFFERED GLYCOLIC ACID 10%

VITAMIN C 2% Borse e occhiaie CAFFEINE+GINSENG 2% CAFFEINE+GINSENG 2%

Bioearth suggerisce di

non utilizzare mai assieme gli acidi Buffered Glycolic Acid 10% e Vitamin C 2 %.

evitare il contatto diretto di Zinc+Niacinamide con Buffered Glycolic Acid 10% o Vitamin C 2%. Per sfruttarne le azioni sinergiche possono essere usati in alternanza oppure in due strati diversi (es. uno in purezza e l’altro diluito come booster nella crema base).

Attivi puri La Saponaria

Gli attivi puri La Saponaria si presentano come dei sieri dalla texture acquosa, impalpabile e leggerissima che si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di pelle, dalla più giovane e impura alla più matura e secca.

Sono prodotti multiuso in quanto possono essere usati, da soli o opportunamente mixati

per l’autoproduzione di creme o sieri viso.

come booster delle abituali creme e sieri viso che già si posseggono.

puri sulla pelle.

Nessuno di loro è fotosensibilizzante pertanto il loro uso è sicuro sia durante il giorno che in estate.

Il loro prezzo è molto alla portata di tutti: da 7,90€ a 9,90€ per 25ml. *Se acquistate su Gaia Natura utilizzando il codice sconto goingnatural, potete usufruire di uno sconto del 15% e delle spedizioni gratuite! (valido su un ordine minimo di 35€ , sono esclusi i prodotti già in offerta, Antos e Solara).

Parliamo di

Acido ialuronico a multiplo peso molecolare di origine vegetale. Contiene bassissimo e basso peso molecolare (che consentono di penetrare più in profondità, garantendo un effetto rimpolpante e di sollevamento delle rughe), medio e alto peso molecolare (che assicurano un intenso potere idratante, rimpolpante e antirughe, donano un effetto tensore immediato e duraturo). Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi.

di origine vegetale. Contiene bassissimo e basso peso molecolare (che consentono di penetrare più in profondità, garantendo un effetto rimpolpante e di sollevamento delle rughe), medio e alto peso molecolare (che assicurano un intenso potere idratante, rimpolpante e antirughe, donano un effetto tensore immediato e duraturo). Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi. Fitoretinolo , un attivo puro anti-età che favorisce il rinnovamento cellulare e la sintesi del collagene con risultati permanenti nel tempo. Si tratta di una Vitamina A equivalente: agisce delicatamente sulla pelle mostrando una maggiore tollerabilità cutanea rispetto al retinolo ma ne possiede le stesse ioni benefiche (contrasto delle rughe, rigenerazione delle cellule ed effetto lifting). Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi.

, un attivo puro anti-età che favorisce il rinnovamento cellulare e la sintesi del collagene con risultati permanenti nel tempo. Si tratta di una Vitamina A equivalente: agisce delicatamente sulla pelle mostrando una maggiore tollerabilità cutanea rispetto al retinolo ma ne possiede le stesse ioni benefiche (contrasto delle rughe, rigenerazione delle cellule ed effetto lifting). Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi. Collagene vegetale , una sinergia di estratti vegetali che sprigionano azioni elasticizzanti, tonificanti e liftanti per nutrire e riparare la pelle donandole un naturale effetto tensore; forniscono alla pelle le proteine e il supporto di cui ha bisogno per contrastare i segni del tempo. Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi.

, una sinergia di estratti vegetali che sprigionano azioni elasticizzanti, tonificanti e liftanti per nutrire e riparare la pelle donandole un naturale effetto tensore; forniscono alla pelle le proteine e il supporto di cui ha bisogno per contrastare i segni del tempo. Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi. Ecofermentato attivatore , un multiattivo ottenuto dalla fermentazione simbiotica di ingredienti naturali tra cui estratti marini che agiscono sia nell’immediato (già dopo 15 minuti conferiscono un effetto tensore), sia nel lungo termine (rilasciando gradualmente le loro azioni anti-age, leviganti e anti-macchie). Agisce stimolando la naturale sintesi di elastina, collagene e acido ialuronico. Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi.

, un multiattivo ottenuto dalla fermentazione simbiotica di ingredienti naturali tra cui estratti marini che agiscono sia nell’immediato (già dopo 15 minuti conferiscono un effetto tensore), sia nel lungo termine (rilasciando gradualmente le loro azioni anti-age, leviganti e anti-macchie). Agisce stimolando la naturale sintesi di elastina, collagene e acido ialuronico. Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi. Coenzima Q10 , anche chiamato Ubiquinone in quanto presente in tutte le cellule del corpo. Con il passare degli anni ne produciamo sempre meno ma è utile integrarlo con l’utilizzo di un siero poichè svolge una potente azione antiossidante (contrasta la formazione dei radicali liberi), potenzia l’effetto della vitamina E (ne ritarda l’ossidazione donando al volto un aspetto più giovane e fresco) ed è in grado di ristabilire la barriera lipidica svolgendo un’azione protettiva. Insomma è un attivo antiage che dona luce anche alle pelli più stanche. Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi.

, anche chiamato Ubiquinone in quanto presente in tutte le cellule del corpo. Con il passare degli anni ne produciamo sempre meno ma è utile integrarlo con l’utilizzo di un siero poichè svolge una potente azione antiossidante (contrasta la formazione dei radicali liberi), potenzia l’effetto della vitamina E (ne ritarda l’ossidazione donando al volto un aspetto più giovane e fresco) ed è in grado di ristabilire la barriera lipidica svolgendo un’azione protettiva. Insomma è un attivo antiage che dona luce anche alle pelli più stanche. Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi. Vitamina C , un vero e proprio concentrato di benessere dalle molteplici proprietà. E’ un potentissimo antiossidante (neutralizza l’azione dei radicali liberi e contrasta i segni dell’invecchiamento stimolando la produzione di collagene), dona luminosità alla pelle ed ha anche un effetto uniformante. La sua naturale instabilità viene compensata con la Vitamina E che non solo gli conferisce efficacia duratura ma anche effetto potenziato. Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi.

, un vero e proprio concentrato di benessere dalle molteplici proprietà. E’ un potentissimo antiossidante (neutralizza l’azione dei radicali liberi e contrasta i segni dell’invecchiamento stimolando la produzione di collagene), dona luminosità alla pelle ed ha anche un effetto uniformante. La sua naturale instabilità viene compensata con la Vitamina E che non solo gli conferisce efficacia duratura ma anche effetto potenziato. Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi. Niacinamide + Zinco, una sinergia di attivi ideali sia per pelli miste e impure che per pelli stressate e sottoposte ad inquinamento: la niacinamide ha proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e seboregolatrici, lo zinco, ha proprietà lenitive e astringenti che lo rendono perfetto nella lotta contro brufoli, imperfezioni e punti neri. Su *Gaia Natura, Sorgente Natura e Macrolibrarsi.

Attivi puri Phytorelax

I concentrati viso attivi bio Phytorelax sono perfetti per chi desidera migliorare tono ed elasticità della pelle o correggere imperfezioni e discromie. La loro gamma è composta da quattro prodotti bio certificati Aiab e Vegan OK con un unico obiettivo in comune: donare alla pelle un aspetto giovane, fresco e uniforme anche senza trucco!

Prezzo di vendita: circa 11-12€ per 30ml di prodotto.

Hyaluronic Acid – Concentrato Antirughe & Idratante : perfetto per chi cerca un prodotto in grado di infondere idratazione subito e a lungo, migliorare l’aspetto delle rughe e l’elasticità cutanea. Su Amazon.

: perfetto per chi cerca un prodotto in grado di infondere idratazione subito e a lungo, migliorare l’aspetto delle rughe e l’elasticità cutanea. Su Amazon. Collagen – Concentrato Antirughe & Rassodante : ideale per chi vuole ridurre le rughe e prevenirne la formazione, ridensificare la pelle dell’ovale del viso, combattere la perdita di tono e di elasticità. Su Amazon.

: ideale per chi vuole ridurre le rughe e prevenirne la formazione, ridensificare la pelle dell’ovale del viso, combattere la perdita di tono e di elasticità. Su Amazon. Vitamin C – Concentrato Rigenerante & Antiossidante: indicato per chi ha bisogno di ravvivare il colorito, donare energia alla pelle e ridurre le macchie scure. Su Amazon.

indicato per chi ha bisogno di ravvivare il colorito, donare energia alla pelle e ridurre le macchie scure. Su Amazon. Glycolift – Concentrato Effetto Lifting & Antiage: il miglior alleato per chi vuole aiutare la pelle a ritrovare la naturale elasticità cutanea, minimizzare i segni di rilassamento e piccole rughe, donare compattezza e tonicità al contorno del viso. Su Amazon.

Attivi puri Zoè Cosmetics

Gli attivi puri Zoè Cosmetics sono booster purissimi, super concentrati ed estremamente performanti per un’azione specifica e potenziata, in grado di esaltare la bellezza più autentica

Sono prodotti versatili (utilizzabili puri o miscelati ad altri trattamenti) e combinabili tra loro.

Prezzo da 12,90€ a 15,90€ su Gaia Natura. *Su questo shop , se utilizzate il codice sconto goingnatural, potete usufruire di uno sconto del 15% e delle spedizioni gratuite! (valido su un ordine minimo di 35€ , sono esclusi dallo sconto i prodotti già in offerta, Antos e Solara).

I primi 4 attivi ad essere stati introdotti sul mercato a fine 2020 sono:

Peptidi botox (ad azione levigante). E’ un siero che contiene varie tecnologie peptidiche in alta concentrazione: Argireline® (potente anti-age botox like), Leuphasyl® (pentapeptide botox-like pre-sinaptico che riduce la profondità delle rughe causate dalle contrazioni dei muscoli) e Ecm Moduline® (peptide che simula l’azione del fattore di crescita naturale del derma stimolando la sintesi del collagene e i processi di rigenerazione cellulare). Su *Gaia Natura.

(ad azione levigante). E’ un siero che contiene varie tecnologie peptidiche in alta concentrazione: Argireline® (potente anti-age botox like), Leuphasyl® (pentapeptide botox-like pre-sinaptico che riduce la profondità delle rughe causate dalle contrazioni dei muscoli) e Ecm Moduline® (peptide che simula l’azione del fattore di crescita naturale del derma stimolando la sintesi del collagene e i processi di rigenerazione cellulare). Su *Gaia Natura. Bava di lumaca vegetale (effetto filler e ridensificante). E’ composto da estratto di ginseng rosso di origine vegetale e biotecnologica (simile al secreto di lumaca), stimola la produzione di collagene ed elastina, affina la grana della pelle. Su *Gaia Natura.

(effetto filler e ridensificante). E’ composto da estratto di ginseng rosso di origine vegetale e biotecnologica (simile al secreto di lumaca), stimola la produzione di collagene ed elastina, affina la grana della pelle. Su *Gaia Natura. Vitamina C (schiarente ad effetto collagen booster). Usa un’esclusiva forma brevettata e stabile di vitamina C in altissima concentrazione (20%) che penetra in profondità e cambia l’aspetto della pelle rendendola più tonica e compatta, illumina l’incarnato e contrasta le imperfezioni, combatte le cicatrici post acne, schiarisce le macchie e riduce i rossori. Su *Gaia Natura.

(schiarente ad effetto collagen booster). Usa un’esclusiva forma brevettata e stabile di vitamina C in altissima concentrazione (20%) che penetra in profondità e cambia l’aspetto della pelle rendendola più tonica e compatta, illumina l’incarnato e contrasta le imperfezioni, combatte le cicatrici post acne, schiarisce le macchie e riduce i rossori. Su *Gaia Natura. Acido ialuronico (idratante ed effetto lifting istantaneo. Composto da tre tipi di acido ialuronico a diverso peso molecolare, assicura l’ottimale grado di idratazione dei tessuti cutanei e agisce come “cementante” cellulare contribuendo al mantenimento del turgore e della levigatezza della pelle. Su *Gaia Natura.

Successivamente, nel corso del 2021, sono stati seguiti da:

Azeloglicina® e Niacinamide (ad azione sebo-normalizzante, illuminante, antiossidante, idratante). E’ un trattamento super concentrato dall’azione sebo-normalizzante, illumina l’incarnato riducendo l’iperpigmentazione delle macchie, svolge un’azione anti-ossidante e idratante contrastando le imperfezioni. Su *Gaia Natura.

(ad azione sebo-normalizzante, illuminante, antiossidante, idratante). E’ un trattamento super concentrato dall’azione sebo-normalizzante, illumina l’incarnato riducendo l’iperpigmentazione delle macchie, svolge un’azione anti-ossidante e idratante contrastando le imperfezioni. Su *Gaia Natura. Bakuchiol 1% (ad azione antirughe, antinfiammatoria, antibatterica). E’ un trattamento super concentrato che riduce le rughe di espressione e le discromie cutanee, promuove una pelle più elastica e compatta contribuendo a renderla più giovane e radiosa. Su *Gaia Natura.

(ad azione antirughe, antinfiammatoria, antibatterica). E’ un trattamento super concentrato che riduce le rughe di espressione e le discromie cutanee, promuove una pelle più elastica e compatta contribuendo a renderla più giovane e radiosa. Su *Gaia Natura. Caffeina (ad azione drenante, anti borse/occhiaie, anticellulite). E’ un trattamento super concentrato – applicabile su viso e/o corpo – che svolge un’azione drenante riattivando il microcircolo. Riduce gli inestetismi della cellulite stimolando la degradazione dei trigliceridi, rivitalizza il contorno occhi riducendo gonfiore, occhiaie e segni di stanchezza. Su *Gaia Natura.

(ad azione drenante, anti borse/occhiaie, anticellulite). E’ un trattamento super concentrato – applicabile su viso e/o corpo – che svolge un’azione drenante riattivando il microcircolo. Riduce gli inestetismi della cellulite stimolando la degradazione dei trigliceridi, rivitalizza il contorno occhi riducendo gonfiore, occhiaie e segni di stanchezza. Su *Gaia Natura. Pycnogenol® (ad azione antiossidante, rimpolpante, protettiva). Il più potente antirughe naturale, protegge dagli stress ambientali e promuove la longevità cellulare rimpolpando la pelle. Rilanciando la sintesi di collagene, elastina ed acido ialuronico, questo attivo contrasta i radicali liberi proteggendo e rigenerando la pelle. Su *Gaia Natura.

Con questi direi di aver esaurito la mia carrellata di attivi puri naturali e biologici. Voi ne conoscete anche altri? Quali sono i vostri preferiti?

Scrivetemelo nei commenti!