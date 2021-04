Greta Thunberg libri che raccontano ai ragazzi chi è e la sua battaglia

Negli ultimi due anni i libri su Greta Thunbergh rivolti alle nuove generazioni stanno letteralmente proliferando.

Che sia una trovata di marketing o un segno di tangibile impegno del mondo dell’editoria nel veicolare ai più piccoli tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente, a mio parere poco importa.

Il risultato finale è comunque una serie di risorse intelligenti per raccontare alle nuove generazioni l’importanza della battaglia della giovane attivista svedese per salvare il pianeta.

Ed il fatto che anche loro, con piccoli gesti quotidiani, possono fare altrettanto.

Chi è Greta Thunberg

Nata in Svezia nel 2003, Greta Thunberg è la primogenita di Malena Ernman, cantante lirica, e Svante Thunberg, attore.

Diventa famosa nel 2018 quando il 20 Agosto decide di non andare a scuola e di iniziare il suo sciopero di fronte al Parlamento svedese. Obiettivo: farlo durare fino alle elezioni generali del 9 Settembre.

A spronare la sua protesta le ondate di calore e gli incendi avvenuti in quel periodo e quindi la volontà di chiedere la riduzione delle emissioni di carbone, come previsto dall’accordo di Parigi.

In compagnia del suo celebre cartello “Skolstrejk för klimatet” (Sciopero scolastico per il clima), Greta salta la scuola tutti i giorni per tre settimane consecutive per poi continuare a farlo ogni venerdì.

Lancia su Twitter diversi hashtag, #Klimatstrejka, #ClimateStrike e #FridaysforFuture che raccolgono sia l’interesse di altri studenti che dei media prima locali poi internazionali.

In tutto il mondo i giovani cominciano a seguire il suo esempio; nascono praticamente ovunque gruppi #FridaysForFuture e i relativi venerdì di sciopero.

A dicembre 2018 viene chiamata a partecipare a COP24, il vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a Katowice in Polonia.

Il discorso che ha effettuato in quell’occasione, oltre ad essere particolarmente toccante, è diventato virale.

Greta Thunberg e il movimento per il clima Fridays for the Future, da lei inaugurato sono stati nominati per il premio Nobel per la pace 2020.

Greta era stata nominata per lo stesso premio anche nel 2019 ma, pur essendo tra le favorite, lo ha mancato di poco (il premio è andato al primo ministro etiope Abyi Ahmed Ali).

Si è dovuta accontentare del Right Livelihood Award e dell’essere nominata persona dell’anno dal Time!

Nessuno stupore se oggi a Greta Thunberg, l’attivista diventata in pochi mesi il simbolo della lotta per salvare il pianeta, siano già stati dedicati diversi libri; vediamoli meglio insieme.

Greta Thunberg libri per i più piccoli

Greta, la ragazza che sta cambiando il mondo – dai 6 ai 9 anni

Greta, la ragazza che sta cambiando il mondo, edito nel maggio 2019 da Mondadori, è un libro dal taglio biografico.

Alla penna Viviana Mazza, una giornalista già cimentatasi nel racconto a ragazzi/e delle storie eroiche di loro coetanei/e (Il bambino Nelson Mandela, Malala o le Ragazze rubate).

Qui affiancata dall’illustratrice Elisa Macellari e da Elena Gatti per l’approfondimento sul clima.

Questo libro non si limita a narrare un personaggio-simbolo ma offre anche contenuti utili ad inquadrare concetti come riscaldamento globale e a comprendere il ruolo di istituzioni e accordi internazionali.

Passando attraverso le notizie di cronaca presenta Greta sia come una persona famosa che come un’adolescente passata dall’essere sconosciuta ad ispirare un vasto movimento.

La vediamo incontrare il Papa e parlare di fronte ai politici più potenti del mondo; al contempo scopriamo una semplice ragazza che ama gli animali e non sempre apprezza la compagnia dei suoi coetanei.

La osserviamo smettere di mangiare facendo preoccupare la sua intera famiglia per poi rivoluzionarne a poco a poco le abitudini. Perchè non riesce a tornare alla vita di prima dopo aver saputo che intere isole di plastica galleggiano nell’Oceano…

Un libro che in poche parole racconta “chi è Greta Thunberg, spiegato bene”. E’ disponibile su Amazon e Macrolibrarsi.

Greta e le altre – dai 6 ai 10 anni

Anche “Greta e le altre Un pianeta da salvare” (edito a Settembre 2019 da Settenove) è una biografia rivolta ai ragazzi.

Qui però la voce narrante è diversa.

Astrid, una “giornalista in erba” che – incuriosita dalla figura di Greta e dal suo attivismo – decide di intervistarla per il blog della scuola avvicinandola durante i suoi scioperi.

Con questo espediente la giornalista Fulvia Degl’Innocenti ci racconta la storia di Greta, figlia di una cantante lirica e di un attore nonché nipote del Nobel per la chimica Svante Arrhenius.

La storia di Greta è lo spunto per citare altre ragazze che contribuiscono o hanno contribuito a rendere migliore il mondo: Julia Hill, Malala Yousafzai, Cullis Suzuki, Alexandria Villasenor, Nadia Murad, Ariane Benedikter.

Il libro è disponibile su Amazon

Greta e i giganti – dai 6 anni

Questo volume, edito da Gallucci a dicembre 2019, è ricco di splendide illustrazioni di Zoë Persico e si ispira alle numerose proteste affrontate da Greta.

Racconta di una bambina, Greta, che viveva nel cuore di una bellissima foresta minacciata dalle attività dei Giganti.

La foresta distrutta e non sappiamo dove andare. I Giganti stanno facendo a pezzi la nostra casa.

Fin dalla loro comparsa, hanno abbattuto gli alberi per costruire case, poi le case sono aumentate, diventando villaggi e città, e ora della foresta non è rimasto quasi nulla. Per fortuna, a Greta è venuta un’idea…

Si rivolge ai giovani lettori con semplici frasi ma grandi messaggi:

… i Giganti avevano dimenticato quanto fosse straordinaria la foresta”

E punta a sensibilizzarli sui rischi tangibili per il nostro pianeta e la nostra sopravvivenza e sull’importanza del cercare di prevenire i cambiamenti climatici.

Il volume è disponibile su Amazon

Greta e il pianeta da salvare – dai 6 anni

“Greta e il pianeta da salvare” è il libro scritto dalla giornalista Christiana Ruggeri per sensibilizzare i bambini a rispettare la Terra nella quotidianità.

La struttura è quella di una conversazione immaginaria con Greta, la ragazza che ispira i bambini a diventare supereroi per la Terra (#EarthBookTeam).

Con un linguaggio comprensibile l’autrice e l’illustratrice propongono tanti esempi di azioni concrete per vincere la “sfida verde” senza cadere nel “greenwashing”:

Fare docce brevi per consumare meno acqua.

Sostituire le bottigliette di plastica con una borraccia.

Evitare i piatti monouso.

Usare pochi capi in poliestere per evitare di disperdere microfibre lavandoli…

Insomma una guida utile ai bambini ma anche ai genitori, che spesso sono quelli che prendono le decisioni ma si perdono proprio della quotidianità.

Disponibile su Amazon.

La nostra casa va a fuoco – da 6 a 10 anni

Edito a Febbraio 2020 da Nord Sud Edizioni, “La nostra casa va a fuoco” di Winter Jeanette è un volume che vuole indirizzare i piccoli lettori alla sensibilizzazione ambientale per insegnare loro quanto sia importante proteggere l’ambiente e il loro futuro.

La storia e la voce di Greta Thunberg dimostra a tutti che anche la persona più piccola può fare una grande differenza. Dopo le iniziali proteste solitarie a poco a poco, sempre più studenti si sono uniti a Greta, dando vita ad un movimento studentesco mondiale per l’azione sui cambiamenti climatici.

Disponibile su Amazon.

Greta Thunberg, un venerdì per il futuro – da 7 anni

I Grandissimi è una collana di libri di Edizioni El che propone i grandi della Storia a portata di bambino; propone storie di uomini e donne che hanno cambiato il mondo con le proprie parole, le proprie invenzioni, le proprie scelte.

Tra gli ultimi volumi aggiunti alla collana c’è “Greta Thunberg. Un venerdì per il futuro” in cui viene raccontata la battaglia di Greta per la difesa dell’ambiente, fatta di piccoli e grandi gesti quotidiani.

Disponibile su Amazon e Macrolibrarsi.

Greta Thunberg libri per i più grandi

Il mio nome è Greta – dai 10 anni

Ad aprile 2019 è uscito “Il mio nome è Greta” scritto da Valentina Giannella e illustrato da Manuela Marazzi.

L’autrice, giornalista e mamma, racconta ai giovani Greta Thunberg partendo dai pilastri del suo pensiero e offrendo agli adulti uno strumento utile per rispondere alle domande dei ragazzi.

L’idea del libro è nata una mattina, quando i miei bambini mi hanno chiesto chi fosse questa ragazza con le treccine che diceva cose che li preoccupavano molto. I ragazzi delle scuole si stavano preparando al primo grande Climate Strike del 15 marzo e cercavano informazioni sul web, con non poche difficoltà. Da giornalista e da mamma ho cercato di dare il mio contributo e ho capito che era necessario fare un lavoro di ricerca approfondita presso le fonti primarie per poi cucire insieme i concetti fondamentali e renderli fruibili ai ragazzi, senza sforzo. Valentina Giannella

Il risultato è un libro che muove i passi dal percorso di Greta, passa al primo sciopero per il cambiamento climatico, prosegue con le scoperte della scienza e gli studi recenti. Affronta infine concetti come resilienza e sviluppo sostenibile, riscaldamento globale, energie rinnovabili e riciclo.

Insomma un libro utile anche ai genitori di giovani che iniziano a porre domande alle quali non è sempre facile trovare risposte efficaci.

Il libro è disponibile su Amazon

La storia di Greta – Non sei troppo piccolo per fare cose grandi – dai 9 anni

Edito da De Agostini nel maggio 2019 e scritto da Valentina Camerini , La storia di Greta, si focalizza invece sulla vita dell’impavida attivista.

Questa biografia non ufficiale è un racconto fatto di coraggio e determinazione. Da quando, ancora bambina, Greta si appassiona ai temi ambientalisti, a quando le viene diagnosticata la Sindrome di Asperger.

Una storia avvincente che spiega i fatti avvenuti intorno al 20 agosto in cui Greta decide di sedersi col suo cartello sul marciapiede del Parlamento, dando vita a un fenomeno globale.

A completare il volume un glossario dei termini più difficili ed un vademecum di buone abitudini per dare il proprio contributo alla salvaguardia del pianeta.

Il libro è disponibile su Amazon

Le ragazze salveranno il mondo

Pubblicata a Maggio 2020, “Le ragazze salveranno il mondo” è un libro che riunisce i racconti di vita di tante straordinarie figure femminili che hanno lottato per la giustizia ambientale, sociale, climatica.

E che nel farlo hanno subito tanti attacchi, non tanto per il loro pensiero ma in quanto donne.

Tra le pagine di questo volume incontriamo:

la madre dell’ambientalismo scientifico, Rachel Carson, che dimostrò scientificamente che il DDT era un biocida.

che dimostrò scientificamente che il DDT era un biocida. il premio Nobel per la pace Wangari Maathai , grazie a cui sono stati piantati oltre 51 milioni di alberi in Kenya.

, grazie a cui sono stati piantati oltre 51 milioni di alberi in Kenya. Greta Thunberg e Alexandria Ocasio-Cortez , in un doppio capitolo nato a seguito di un incontro vero su skype tra le due ragazze.

e , in un doppio capitolo nato a seguito di un incontro vero su skype tra le due ragazze. l’81enne Jane Fonda, arrestata ogni venerdì perchè manifesta in difesa della lotta ai cambiamenti climatici e a supporto dei ragazzi del fridays for future.

Disponibile su Amazon.

Gli amici di Greta. Incontra la squadra che salverà la Terra

Pubblicato a Settembre 2020, “Gli amici di Greta. Incontra la squadra che salverà la Terra” è una raccolta illustrata di storie di giovani che hanno deciso di agire contro il cambiamento climatico.

Tra le coloratissime pagine ricche di informazioni di questo libro i giovani troveranno 12 storie vere che daranno loro gli spunti per cambiare il mondo.

Ad esempio Felix dalla Germania si batte per la riforestazione. Himagi dall’India cerca di ridurre il traffico attorno alla sua scuola. Eunita in Kenya ha fondato un orto comunitario per favorire l’impollinazione.

Leggi le storie di chi, come Greta Thunberg, combatte per il proprio futuro… e lasciati ispirare da loro! Con la Prefazione di Kallan Benson, Cofondatrice del movimento FridaysForFuture. …

Disponibile su Amazon e Macrolibrarsi.

La nostra casa è in fiamme – il libro della famiglia Thunberg

La nostra casa è in fiamme è la storia di Greta, dei suoi genitori e della sorella che come lei soffre di disturbi dello spettro autistico.

È il racconto di come una famiglia svedese si sia trovata ad affrontare la crisi imminente del nostro pianeta. È il racconto del «grido d’aiuto» di una ragazzina che ha convinto la propria famiglia a cambiare vita e ora sta cercando di convincere il mondo intero.

Il libro è disponibile su Amazon e Macrolibrarsi.

Non solo libri : il cofanetto gioco “In missione con Greta” – da 5 anni

Per stimolare i bambini alla salvaguardia del Pianeta De Agostini ha ideato anche il cofanetto gioco “In missione con Greta”.

Un invito a chiamare a raccolta gli amici e a passare all’azione partecipando ad una divertente sfida!

Al suo interno:

il manuale che raccoglie i consigli di Greta e tutto quanto serve sapere per diventare un vero eroe green.

1 tabellone con 10 pedine.

150 quiz e 50 giochi.

48 pagine di missioni green.

Disponibile su Amazon e Macrolibrarsi.

Anche voi appassionati di libri su Greta Thunberg ? Quali sono i vostri preferiti? Ne conoscete altri rispetto a questi?