Herbatint tinta capelli naturale : le mie opinioni

Herbatint tinta è una delle opzioni presenti sul mercato per chi abbia la necessità di coprire capelli bianchi ma desideri farlo evitando alcune delle sostanze pericolose normalmente presenti nelle tinte in commercio, vi va di scoprirla assieme?

Vado per i 39 anni e nell’ultimo anno il numero di capelli bianchi che interessa la mia chioma è cresciuto progressivamente fino a farmi porre la domanda “Non sarà mica il caso di decidermi a procedere ad una colorazione per coprirli?”.

Non so onestamente se da sola mi sarei decisa a farlo subito ma al recente Cosmofarma sono stata invitata da Valentina, che si occupa del marketing Herbatint, al loro stand dove era stata allestita un’interessante novità: il Color Bar ovvero una postazione dove – su prenotazione – era possibile ricevere un consiglio personalizzato per la scelta del proprio colore dal Master Colorist e ricevere l’applicazione del mix di tinte Herbatint selezionato assieme a tanti consigli e trucchi su come applicare la tinta a casa con gli stessi risultati che si ottengono dal parrucchiere.

Herbatint di Antica Erboristeria è uno dei marchi più storici di tinte per capelli senza ammoniaca (le propone dagli anni ’70) ed una cosa che mi sembra innegabile poterle riconoscere è la capacità di evolversi nel tempo ed il saper coniugare l’efficienza nella colorazione dei capelli con l’attenzione verso la tutela dell’ambiente e la salute dei consumatori.

La sua scelta di diventare una Certified B Corporation® è garanzia del fatto che l’intera filiera Herbatint segua criteri di sostenibilità, iniziando dalla selezione di fornitori con orientamenti ecocompatibili ed arrivando a cercare di dare il proprio contributo sia alla risoluzione dei problemi sociali della comunità in cui opera che ambientali.

Per tutti questi motivi non accettare l’invito mi è stato praticamente impossibile ed ecco quindi che ora mi accingo a raccontarvi della mia esperienza con Herbatint tinta capelli naturale.

La scelta del colore di tinta Herbatint più adatto ai propri capelli

Credo che, nel momento in cui ci si accinge a colorare i propri capelli, la scelta del colore più adatto a noi sia indubbiamente il momento più difficile.

Uno degli indubbi pregi della gamma di tinte Herbatint è la vasta gamma di nuance tra cui scegliere: più di 30 suddivise in 6 serie,

Naturali (N): 12 nuance per colorare i capelli mantenendo il loro equilibrio cromatico naturale, ideali per mantenere e ravvivare il proprio colore naturale.

Cenere (C): 2 nuance per neutralizzare e/o attenuare riflessi indesiderati tendenti al rame o al rosso (ideali da usare in combinazione con il corrispondente tono della serie Naturale).

Ramati (R): 4 nuance che garantiscono un colore ramato e ricco di sfumature riflessi caldi, indicate per carnagioni tendenti al dorato.

Dorati (D): 5 nuance che permettono, a seconda dell’altezza di tono scelta, di ottenere riflessi biondi o castano dorati.

Mogano (M): 3 nuance che aggiungono riflessi castano e rosso naturale, adatte alle carnagioni chiare tendenti a toni rosati.

Flash Fashion (FF): 6 nuance intense, brillanti e glamour che se usate in combinazione ad altre nuance, aggiungono carattere al colore scelto.

I consigli generali di Herbatint sono quello di individuare la nuance più vicina al proprio colore nella serie N (ad es. 6N biondo scuro) quindi valutare se si desidera mantenere lo stesso colore (scegliendo una nuance 6), schiarirlo di un tono (scegliendo una nuance 7) o se scurirlo di un tono (scegliendo una nuance 5); un’utilissima guida nella scelta del colore è lo strumento Color Finder messo a disposizione sul sito Herbatint.

E la cosa bella è che per trovare la propri sfumatura ideale, è possibile sia scegliere un solo colore che miscelarne assieme due o più.

Le nuance della serie N (da 1N a 8N) sono in grado di coprire da sole il 100% dei capelli bianchi; i toni delle serie Cenere (C), Dorata (D), Ramata (R), Mogano (M) o Flash Fashion (FF) – dal momento che contengono percentuali di pigmenti coloranti inferiori – per dare risultati ottimali quando si hanno molti capelli bianchi devono essere miscelate con un tono equivalente della serie Naturale; in generale, maggiore è la percentuale di capelli bianchi, maggiore è la quantità del tono N da utilizzare (tutti i dettagli in un’apposita tabella presente sul loro sito).

Il Master Colorist, considerando il mio desiderio di coprire i capelli bianchi, schiarendo leggermente il mio tono di colore ma senza snaturarlo ha individuato per me questa combinazione di colore: 8N biondo chiaro + 7C biondo cenere in parti uguali.

La preparazione e l’applicazione della tinta Herbatint

Assistita dal Master Colorist ho potuto assicurarmi in prima persona di quanto preparare e applicare la tinta Herbatint sia semplice e pratico, anche se si fanno le cose da soli.

Ciascuna confezione di tinta contiene un flacone da 60ml ed un flacone da 60ml di rivelatore che devono essere sempre miscelati con un rapporto 1:1.

A parte è possibile acquistare (una sola volta per sempre) l’Application Kit ovvero un astuccio contenente tutto il necessario per l’applicazione domestica del colore: un misurino per il dosaggio di colorante e attivatore, un pennello per applicare il colore e una mantellina per non macchiare gli abiti.

Nel mio caso, dovendo usare due nuance in uguali proporzioni aiutandomi col misurino ho miscelato 30ml 8N + 30ml 7C + 60ml rivelatore e li ho mescolati con il pennello fino ad ottenere un bel gel compatto.

Con l’aiuto del pettine ho suddiviso i capelli in quattro sezioni prima creando una linea dal centro dell’attaccatura della fronte al centro attaccatura posteriore, poi creando una seconda linea orizzontale da un orecchio all’altro.

Spennellando le due linee con il gel ho fissato i quattro quadranti poi ho iniziato l’applicazione vera e propria creando tante sottili linee parallele a quella centrale e depositando il colore sui capelli usando il pennello come una spatola (consiglio del Master Colorist: non spennellare il colore nelle zone a maggior densità di capelli bianchi ma depositarlo lasciando che passi tra gli strati di capelli).

Non ho fatto tutto da sola, lo ammetto eh, ma ho provato abbastanza a lungo da convincermi che posso farcela anche a casa da sola (o al massimo con un piccolo aiuto da parte del marito :P).

Terminata l’applicazione su tutti i capelli, il tempo di posa della tinta è di 40 minuti dopodiché si può procedere all’accurato sciacquo con abbondante acqua, con l’applicazione di shampoo e balsamo (la confezione di tinta ne contiene una monodose) ed infine con lo styling.

La tinta Herbatint copre i capelli bianchi ?

Credo di non sbagliare di molto ipotizzando che questa sia la domanda di cui vi preme maggiormente avere una risposta chiara. 😀

Per quanto mi riguarda la risposta è sì: se guardate la foto che mi ritrae dopo la tinta e quella che mi sono scattata prima di iniziarla vedrete che i fili bianchi che comparivano in mezzo ai miei capelli castani sono spariti: guardandoli da vicino si avverte una differenza di colore tra quelli che erano prima capelli bianchi e quelli che non lo erano perché i primi sono biondi mentre gli altri sono un po’ più scuri ma di bianco non è rimasto proprio nulla.

Ho già fatto vari shampoo dopo il Cosmofarma e per il momento posso affermare che il colore si mantiene stabile e luminoso, senza scaricare in nessun modo.

Le caratteristiche formulative di Herbatint tinta naturale capelli

Abbiamo parlato di come applicare la tinta Herbatint e delle sue performance ma non ci siamo ancora soffermati in dettaglio sugli ingredienti.

La colorazione permanente Herbatint è in gel senza ammoniaca, con 8 estratti vegetali biologici, in grado di coprire il 100% dei capelli bianchi donando un risultato naturale, intenso e ricco di riflessi.

La formula della tinta Herbatint è arricchita da 8 estratti vegetali biologici che svolgono la funzione di nutrire e proteggere capelli e cute, preservare l’intensità del colore e offrire un risultato naturale e di lunga durata:

Aloe Vera Barbadensis: ricca di vitamine, enzimi, pantenolo e minerali naturali, svolge una funzione antiossidante e anti-infiammatoria – protegge e nutre i capelli durante la colorazione e veicola il colore fin dentro le fibre del capello senza danneggiarle.

Betula Alba: grazie alle sue proprietà remineralizzanti e tonificanti rigenera e protegge capelli e cute.

Cinchona Calisaya: l’estratto della sua corteccia svolge un’azione sebo-regolatrice, tonifica, rinforza e protegge sia i capelli che il cuoio capelluto.

Echinacea Angustifolia: grazie ai suoi principi attivi idrata, rigenera e nutre il capello senza dimenticarsi di proteggere la cute grazie alle sue proprietà antisettiche naturali.

Hamamelis Virginiana: ricca di flavonoidi e oli essenziali, dona ai capelli intensità e lucentezza e al tempo stesso svolge un’azione tonificante, protettiva emolliente e purificante sul cuoio capelluto.

Juglans Regia: il mallo di noce, con le sue proprietà antisettiche e nutritive, intensifica ed esalta il colore mantenendo equilibrato il pH di capelli e cute.

Limnathes Alba: idrata e dona luminosità ai capelli ripristinando efficacemente la loro naturale barriera lipidica inoltre grazie al suo elevato contenuto di vitamine E-F, proteine, fibre, amminoacidi e glucosio garantisce una migliore tenuta del colore e quindi un risultato durevole e intenso.

Rheum Palmatum: gli estratti di radice di rabarbaro sono un toccasana per capelli più luminosi e corposi, intensificano il colore e proteggono la cute.

La tinta Herbatint è dermatologicamente testata su pelle sensibile, nickel tested e priva di ammoniaca, resorcina, parabeni, alcool e profumo; i suoi ingredienti sono gluten free e adatti per i vegani.

Il rivelatore contiene una bassa concentrazione di perossido di idrogeno (inferiore al 3% dopo la miscelazione), quantità che risulta nettamente inferiore al limite del 6% consentito dalla legislazione europea; questo significa che ha un potere schiarente inferiore ad altre tinte ma d’altra parte non intacca la struttura e la salute del capello.

La tinta Herbatint è completamente naturale?

La risposta in tutta onestà è no, ma nessuna tinta a parte l’henné lo è. Nella formulazione permangono alcuni ingredienti che non sono il top ma che sono alla base della reazione ossidativa che fissa il colore ai capelli e del fatto stesso che siano presenti degli agenti coloranti: propylene glycol (solvente di derivazione petrolifera, utilizzato per estrarre gli oli essenziali e i principi attivi presenti nelle piante), PEG 2-oleamine (composto sintetico di derivazione petrolifera che ha la funzione di “sostenere” l’emulsione), ethanolamine (agente alcalinizzante necessario per aprire le scaglie della cuticola e mantenere il corretto pH nella reazione di ossidazione) e p-Phenylenediamine (o PPD, composto organico derivato del benzene, potenzialmente allergizzante).

Peccato per quei siliconi alla fine dell’INCI che potevano essere evitati dal momento che non hanno alcuno scopo funzionale ma solo quello di dare ai capelli un’illusorio effetto di morbidezza e salute.

INCI GEL COLORANTE 8N: LAURETH-4, PROPYLENE GLYCOL, AQUA, PEG-2 OLEAMINE, ETHANOLAMINE, OLEIC ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT, BETULA ALBA LEAF EXTRACT, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA ROOT EXTRACT, JUGLANS REGIA SHELL EXTRACT, RHEUM PALMATUM ROOT EXTRACT, CINCHONA CALISAYA BARK EXTRACT, PEG-75 MEADOWFOAM SEED OIL, LIMNANTHES ALBA SEED OIL, p-PHENYLENEDIAMINE, TETRASODIUM EDTA, P-METHYLAMINOPHENOL SULFATE, 2-METHYLRESORCINOL, 4-CHLORORESORCINOL, 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE, P-AMINOPHENOL, CETRIMONIUM CHLORIDE, SIMETHICONE, SODIUM METABISULFITE, GLYCERIN

INCI RIVELATORE: AQUA, HYDROGEN PEROXIDE, ETIDRONIC ACID, TRIDECETH-9, CETRIMONIUM CHLORIDE, SIMETHICONE, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL

Cosa mi è piaciuto di Herbatint tinta naturale capelli ?

Della tinta Herbatint mi piacciono diversi e numerosi dettagli:

gli ingredienti naturali non sono solo millantati sulle confezioni ma sono presenti e non si trovano nell’ultima posizione dell’INCI.

ampia varietà di colori di base ed ulteriore possibilità di personalizzazione miscelando tra loro nuance diverse.

supporto nella scelta del colore tramite il pratico Color Finder messo a disposizione sul sito.

consistenza in gel che rende semplicissima l’applicazione anche per una neofita come me.

completa assenza di odore e di bruciori di pelle, anche lievissimi, durante l’applicazione.

ottima coprenza sui capelli bianchi.

flaconi richiudibili sia per colorante che per rivelatore, cosa che permette di conservare per applicazioni successive eventuali residui non miscelati di prodotto evitando inutili sprechi.

elementi del kit d’applicazione riutilizzabili.

packaging esterno in carta riciclabile non patinata e di origine controllata.

Dove è possibile acquistare Herbatint tinta capelli naturale ?

Le tinte capelli Herbatint sono acquistabili nelle migliori farmacie ed erboristerie fisiche (qui il link al loro store locator) ma anche in diverse farmacie online e sul loro stesso shop online.