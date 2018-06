Vitabrid C12 : vi presento il brand e le mie opinioni sui prodotti

Vitabrid C12 è uno dei brand che ho avuto l’opportunità di conoscere durante lo scorso Cosmoprof, invitata a visitare il suo stand dal loro ufficio stampa.

Creato e sviluppato da Hyundai IBT, una socieà biotech di Seoul (Sud Korea), Vitabrid C12 è un brand nato nel 2013 che può vantare formulazioni basate su tecnologie brevettate che consentono di veicolare in modo selettivo ed efficace gli ingredienti attivi su aree specifiche del corpo tramite vettori “incapsulati” tra strati minerali bio-compatibili:

Vitabrid consente di veicolare efficacemente la vitamina C pura negli strati inferiori della pelle e garantirne un rilascio continuativo nelle 12 ore successive l’applicazione.

Peptibrid consente di migliorare il tasso di penetrazione dei peptidi stimolando le cellule ad aumentare la produzione di collagene.

La tecnologia brevettata Vitabrid

Perchè la vitamina C nella cosmesi ?

La vitamina C è indubbiamente nota per le sue proprietà curative: la sua applicazione per uso topico ha comprovate capacità di riduzione degli effetti dannosi dei radicali liberi e dell’esposizione agli agenti atmosferici, in particolar modo dei raggi UV (rossore, segni di invecchiamento e macchie solari). Più in generale la vitamina C migliora la salute complessiva della pelle influenzando la capacità del corpo di produrre collagene (che migliora l’elasticità e l’aspetto sano della pelle), di guarire le ferite e produrre nuovi globuli rossi.

I problemi della vitamina C tradizionale ed i vantaggi della “nuova vitamina C” Vitabrid C12

Normalmente la vitamina C ha un ciclo di vita breve perché viene distrutta dal sole/umidità e altri fattori e perde così tutti i suoi poteri; per questo motivo l’industria cosmetica ha da tempo studiato derivati della vitamina C che possono assicurare una maggiore stabilità nelle formulazioni cosmetiche acquose e quindi vengono utilizzati nelle formulazioni al posto della vitamina C pura (per tutti i dettagli tecnici potete leggere un interessante post su nononsensecosmetic).

L’ingrediente principale alla base di tutti prodotti Vitabrid C12 è Vitabrid CG, un complesso di composti organici-inorganici con la tecnologia brevettata LDH (Layered Double Hydroxide).

Questa tecnologia consente di “incapsulare” la vitamina C tra strati minerali bio-compatibili e skin-friendly così da bypassare la sensibilità della vitamina C a luce solare/calore/umidità e consentire un rilascio continuo per oltre 12 ore di vitamina C attiva che penetra in profondità nella pelle.

L’assorbimento della vitamina C da parte della pelle avviene grazie ad un meccanismo di scambio ionico: Vitabrid CG scambia la vitamina C attiva con il sudore di ghiandole sudoripare/pori della pelle, i rifiuti superficiali della pelle e la CO2 presente nell’aria, aiutandone così l’assorbimento.

Grazie a questo principio di funzionamento i prodotti Vitabrid C12 lavorano con le naturali capacità del corpo e lo supportano nell’auto-curarsi dall’interno; l’innovativa tecnologia alla base di questi prodotti consente un elevato assorbimento di vitamina C (quella assunta per via orale viene assorbita solo in una percentuale del 1%) con conseguente miglioramento dell’aspetto della pelle e risultati anti-età di lunga durata.

La gamma prodotti Vitabrid C12 con tecnologia Vitabrid

La gamma prodotti Vitabrid C12 con tecnologia Vitabrid comprende tre prodotti per la cura della pelle del viso (Polvere illuminante, Polvere ed Essence per pelli miste/con tendenza all’acne) e tre prodotti per la cura dei capelli (Shampoo, Tonico set professionale, Tonico set per il sollievo della cute).

La tecnologia brevettata Peptibrid

I peptidi, ottimo ingrediente per favorire la sintesi e la rigenerazione del collagene, possono presentare problemi di stabilità e assorbimento da parte della pelle.

Anche in questo caso Vitabrid ha quindi pensato di sviluppare una tecnologia (dal nome registrato Peptibrid) capace di migliorare la purezza e il grado di penetrazione dei peptidi così da stimolare dall’interno la produzione di collagene da parte delle cellule e dare un effetto appianante alla pelle.

La tecnologia di bio-fusione utilizzata per migliorare la stabilità dei peptidi, massimizza l’efficienza di penetrazione (+51%), potenzia l’effetto degli altri ingredienti attivi e mantiene effetti prolungati nel tempo grazie alla combinazione con la tecnologia proprietaria DPES (Drug Permeation Enhanced System)

La gamma di prodotti Vitabrid C12 con tecnologia Peptibrid

La gamma prodotti Vitabrid C12 con tecnologia Peptibrid, denominata Dual Line, si configura come una gamma cosmetica dalle rivoluzionarie proprietà antiage e comprende cinque prodotti per la cura del viso capaci di rigenerare quotidianamente la pelle: dual serum (che allo scorso Cosmoprof era tra i finalisti del premio novità), dual cream e dual mask (3 tipologie: age-defying & firming, brightening luminous e footing balancing).

I premi dei prodotti Vitabrid C12

A riprova della validità delle innovazioni tecnologiche contenute nei prodotti Vitabrid C12, i numerosi premi da loro ricevuti nel corso degli anni: la loro polvere viso nel 2016 ha ricevuto il Trensetter Award al Cosmoprof di Las Vegas e il loro tonico capelli professionale nello stesso anno ha vinto il Grand Gold Prize nella divisione cosmetica all’International Fair of Monde Selection.

In tempi decisamente più recenti, allo scorso Cosmoprof 2018, il nuovo double serum Vitabrid C12 era tra i prodotti finalisti del premio Cosmoprof Award della sezione skincare.

La mia opinione sui prodotti Vitabrid C12

Durante lo scorso Cosmoprof ho ricevuto alcuni prodotti Vitabrid C12 a scopo recensione. Non li sto utilizzando da un tempo sufficiente per farvene una recensione ma alcuni commenti posso iniziare già a lasciarveli. L’idea di una linea cosmetica che utilizzi la vitamina C e ne permetta la disponibilità, senza degradazione per un lungo periodo di tempo mi piace ovviamente molto, è il tipo di connubio tra natura ed innovazione tecnologica che riesce a scaldarmi il cuore.

Venendo al dettaglio delle formulazioni Vitabrid C12, come molti marchi coreani, il brand non riporta sul proprio sito gli INCI integrali e non tutti i packaging sono scritti in inglese (immagino che il motivo sia legato al fatto che non è ancora ampiamente diffuso in Europa) quindi la valutazione dei prodotti può non risultare semplicissima.

Ho iniziato provando alcune maschere in tessuto ed ho potuto vedere che anche Vitabrid C12 presenta in alcuni casi la tipica incongruenza della cosmesi coreana: ingredienti naturali magari affiancati a siliconi e prodotti dall’inci perfetto ad altri che invece non lo sono: non è esente da questa situazione ad esempio la gamma di maschere in cui quella rossa (age-defying firming) presenta alcuni siliconi mentre quella azzurra e bianca (soothing/balancing e brightening luminous) hanno un inci molto più pulito. Ma ve ne parlerò molto più in dettaglio in un post dedicato.

Mi sembra invece buona sia la formulazione della polvere viso e il double serum, che avrò anche in questo caso la possibilità di recensirvi con maggior dettaglio.

Dove è possibile acquistare i prodotti Vitabrid C12 ?

I prodotti Vitabrid C12 sono al momento venduti solo in Korea, Giappone, Cina, Russia, USA, Germania e Svizzera tramite negozi online di proprietà ed in aggiunta nei negozi fisici e online Barney New York.

In Italia non sono ancora ufficialmente distribuiti ma alcuni prodotti si possono reperire su Amazon.